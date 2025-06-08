「MUSE 美聲」樂團 從興趣到公益的音樂旅程

圖｜MUSE美聲 文｜時尚漫旅編輯部

樂團「MUSE 美聲」的緣起 一場個人音樂會的啟發

熱愛音樂的莊偉，其實並非音樂科班出身，他笑稱自己是個特例。在他求學的年代，音樂、美術等類科在升學制度下並不受重視，上了大學後，他偶然加入了合唱團。當時的他，甚至看不懂樂譜。然而，在合唱團中他感受到了與夥伴一同唱歌的樂趣，於是便一路唱了下去，直到今天。更重要的是，他在合唱的路上認識了許多不同行業的好朋友，他認為這份情誼非常珍貴，也是他持續唱歌的原因之一。

而「MUSE 美聲」的最早緣起，可以追溯到莊偉60歲的那一年，也就是2019年。當時他舉辦了一場個人的感恩音樂會，反應相當熱烈。許多好友也因此建議他集結喜歡唱歌的夥伴，成立一個團體來舉辦演唱會。起初，莊偉認為這恐怕頗 有難度，因為考量到經費等問題。躊躇的過程中，恰好有位好友是懂燈光音響硬體設備的專業，於是他便成了第一位 「MUSE 美聲」的支持者。

莊偉說，「MUSE」 源自於 Music一詞，也是希臘神話中主司藝術與科學的多位女神的總稱，她們的出現，總是為聚會帶來不少的愉悅與歡樂。「MUSE 美聲」的成立，就是想把歡樂帶給大家！

「MUSE 美聲」結合了多位深耕合唱界三、四十年的歌手，雖然他們不在流行樂界，不過在網路上瘋傳的快閃卻時常見到他們的身影。「MUSE 美聲」自成立以來，每年都以不同的主題舉辦公開演唱會，選曲涵蓋了節慶、懷舊、新編等等膾炙人心的歌曲，帶給觀眾們不一樣的視聽饗宴。自2021年起，更積極投入慈善公益的行列，不僅在舞臺上展現熱情的一面，更以歌聲傳遞溫暖，盡可能地將愛散播到世間每一個需要關懷的角落。

「MUSE 美聲」的團員們來自社會的各行各業，平日裡各有各的工作，但因為熱愛音樂，而共聚一堂。每次的演出，除了定期排練外，團員們還會主動邀集練唱、提供場地、鼓勵彼此。這些團結與投入，正是展現舞臺上無比融洽的渲染力，以及高默契的演出與熱情。

首次登台 初生之犢不畏虎

「MUSE 美聲」首次正式演出是在2020年的中秋節。他們以「初生之犢不畏虎」，挑戰在設有七百個座位的中油大樓國光會議廳舉辦。在好友熱情奔走、相挺之下，七百個座位竟然奇蹟般坐滿了。這場以中秋節為主題的音樂會，定名為《不一樣的月光》，演唱了許多與月亮相關的經典歌曲。

演出結束後，莊偉心有感觸，覺得雖然過程值得回憶，但鞠躬謝幕後，總好像沒留下什麼。於是，他開始思考，與團員們溝通，希望能在音樂會背後再多加一點有意義的力量。充分溝通過後，「MUSE 美聲」決定將音樂與公益結合，把演出後的結餘收入全數捐出給社會上的弱勢族群。自第二年起，「MUSE 美聲」便以公益的核心持續前行，用歌聲療癒人心，也用行動實踐關懷弱勢族群。

轉向公益 讓音樂更有意義

2022年，「MUSE 美聲」將演出場地移師中影八德大樓演講廳。那一年的主題是「世紀風華」，選唱了與影視相關的歌曲，同樣座無虛席。經過前兩場的口碑累積，再加上扶輪社的合作舉辦，2023年則以「謠響當年」為主題，在同一場地首次連續演出兩天，而兩場也都順利客滿，並將盈餘捐贈給扶輪社的指定捐贈單位。

連續幾年下來，「MUSE 美聲」分別捐助了「社團法人台北市心生活協會」、「台北市喜樂家族社會福利基金會」、「財團法人愛心第二春文教基金會」、支持「天主教靈醫會澎湖惠民醫院重建」等。雖然捐款金額可能不大，但能在公益路上貢獻一份力量，讓團員們非常開心。演出結束後，大家的努力還能發酵出更多的價值，對團員來說非常有激勵作用。

除了將演唱會的盈餘作為公益之外，莊偉表示希望能持續擴展公益服務的範圍，像是在 2024年，「MUSE 美聲」參與了捐血活動的快閃表演、新北市「2024中華企業射箭聯賽」新北凱薩射箭隊主場日的開場表演、以及財團法人中華民國自閉症協會所主辦的「真愛見奇蹟」永康公園快閃等等。當然更希望有機會能深入到育幼院、養老院或醫院進行義演服務，目前正積極尋求這方面的管道。

挑戰與鼓勵

「MUSE 美聲」今年是第五年了。猶記得 2020的 9/11，MUSE們歡樂登場後，心情就好像爬山一樣，過程雖然辛苦，但抵達目的後，卻是歡欣不已，隨即就會說：「好累，下次不爬了！」可是休息了一陣子，對歌唱的熱情卻又升起，就這樣，他們總是壓抑不住想要朝向更高峰挑戰。這一路上，除了要感謝每一位歌者無私付出，及其家人無限的支持，更要感謝各界給我們的鼓勵。讓「MUSE 美聲」覺得選擇走上舞台並不孤單，因為有這麼多關心以及支持他們的一群人。

「MUSE 美聲」是一個非營利的藝文團體，擁有堅實的演藝能量、獨立製作音樂會的能力及完整的行銷管道，團員們共同追求的目標除了力求每次盡善盡美的演出之外，更期許能為社會注入更多關懷與愛心，投入更多的公益活動。

走向專業與未來展望

為了長遠發展、拓展客源，並讓更多人認識「MUSE 美聲」，他們於2024年正式在台北市登記為演藝團體，此舉不僅讓更多人認識他們，也方便尋求企業贊助。

為此，「MUSE 美聲」誠摯邀請認同理念的各界企業好友們，共同支持每一次精心策畫的演出，擴展對音樂的熱情，從各個社區到大小舞台，用音樂與歌聲來美化台灣每一個需要溫暖的地方。同時，「MUSE 美聲」也歡迎專案贊助或商業邀演，他們將全力以赴，呈現最豐富、最具水準的演出。

「MUSE 美聲」的運作已趨向組織化。每年一場年度演唱會落幕後，團隊便立即投入下一年度的籌備工作。過程包括曲目挑選、邀請專業歌唱老師指導，到團內練習，每首表演曲目都設有「歌長」制度，由資深團員負責帶領小組各練習。同時，團內也有行政人員，處理日常營運與統籌事項。

團員們每年會繳交一筆小額的團費，除了一些固定開銷外，這筆團費還用於製作MV。這樣的形式，團員們不僅能在舞台上發光發熱，更有機會在鏡頭前留下珍貴的紀錄，用另一種方式帶給大家歡樂。迄今為止，「MUSE 美聲」已推出〈Bridge over trouble water〉、〈守著陽光守著你〉、〈春風吻上我的臉〉等多支 MV，頗受好評。目前則正在製作〈外婆的澎湖灣〉，敬請期待。

除了定期演出與影音製作外，「MUSE 美聲」還懷著一個更遠大的夢想。莊偉表示，他們希望有朝一日能呈現一齣原創的大型歌舞劇表演，從邀請作曲家作曲、舞台設計，到導演統籌，打造一個融合歌聲與視覺饗宴的音樂劇。儘管目前面臨經費有限，但已經開始與導演接洽，相關規劃正逐步展開。

「MUSE 美聲」從一個熱愛歌唱的業餘團體，逐步朝向結合音樂專業與社會公益的演藝團體邁進。他們用歌聲帶來歡樂，也用實際行動回饋社會，讓每一場演出，都留下更具意義的記憶。