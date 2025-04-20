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一間不只是賣東西的柑仔店：島島永續柑仔店進駐華山 啟動永續生活的100種可能

聯合新聞網／ 時尚漫旅
島島永續柑仔店開幕茶會來賓合照
島島永續柑仔店開幕茶會來賓合照

島島永續柑仔店是什麼？

它是來自島嶼的綠色選物店，也是一場以地方資源為本的創新行動。這裡不賣零食，不賣飲料，而是販售來自全台各地的再生設計、環保選品與生活提案——寶特瓶再生為永續畫、海廢製作成珍塑鑰匙圈、咖啡渣變成線香與除臭錠、廢棄竹材透過工藝師之手重生為手編杯墊。每一件商品都蘊含土地、山林與海洋的永續智慧，也都記錄著一群默默深耕地方的創作者與行動者。

海廢寶特瓶藝術創作品
海廢寶特瓶藝術創作品

策展團隊指出，島島永續柑仔店的核心精神是：「讓永續不只是理念，而是一種可以觸摸的生活風格。」透過展示、販售與體驗，讓民眾理解，永續不只是國際會議裡的議題，更是你我每天都能參與的生活選擇。

華山文創園區 × 島島永續柑仔店：台灣永續文化的共創實驗場

華山1914文創園區作為台灣文化創意的重要地標，一直是新興品牌、社會議題與國際推動的關鍵舞台，島島永續柑仔店匯聚全台離島與偏鄉的永續實踐力，這場合作將兩股力量結合，成為全台永續創新品牌進入主流視野的策展平台，是一種「在城市裡看見島嶼的永續日常」的實踐。更將園區打造為永續行動生活化的轉譯空間，實踐「在城市看見地方、在日常選擇中實踐SDGs」的理念。

此次展覽自2025年3月25日起至6月24日止，為期三個月，地點位於華山園區「芳釀所」。展覽期間不僅展示多元循環商品，更規劃三場主題行動體驗工作坊，邀請民眾實際參與：

海廢寶特瓶藝術創作區
海廢寶特瓶藝術創作區

🌊 海洋｜淨塑創生之力：2025/4/13(日)

寶特瓶經淨灘、分類、打碎，最終製成藝術畫與飾品，讓海廢轉化為創作。

🌱 土地｜咖啡渣再生之力：2025/5/17(六)

咖啡廳廢棄咖啡渣烘乾殺菌後，變身為天然線香與除臭用品，進入日常生活。

🎋 山林｜竹藝手編之力：2025/6/7(六)

廢竹邊角料經整理與教學，引導民眾親手編織杯墊，體驗材料再生的溫度。

這些工作坊象徵的不只是製作，而是「行動參與」的起點，讓更多人看見，永續其實從自己的雙手就可以開始，活動報名請關注FB：島島永續柑仔店。

品牌定位：在台灣 打造一間販售未來價值的柑仔店

芳釀所 島島永續柑仔店
芳釀所 島島永續柑仔店

島島永續柑仔店的誕生，源自一個簡單的提問：「如果有一間柑仔店，賣的不只是東西，而是對未來的承諾？」品牌以台灣傳統的柑仔店為靈感，結合當代設計與永續價值，讓嚴肅的循環議題變得親切可親，也成為年輕人與城市族群接觸SDGs的第一步。

這不僅是一個店面或一場策展，而是島島聯盟的實體出口與品牌據點。目前聯盟已串聯17家地方創生與社會創新團隊，包括來自馬祖、澎湖、金門、新竹、彰化、台東等地的社企品牌，透過設計力與故事力，打造一個屬於台灣的永續文化品牌的影響力網絡。

永續不是距離 而是日常中的選擇

策展團隊強調：「島島永續柑仔店希望打破『城市與偏鄉』、『設計與工藝』、『商品與行動』的距離，讓每一位城市消費者，都能透過選擇參與改變。」

本次展覽也設有「Wishing Wall」互動牆，邀請每位參觀者寫下自己對未來生活的永續心願，讓每一次參與都成為推動社會共好的小力量。

永續生活的100種可能
永續生活的100種可能

島島永續柑仔店 一間賣永續的店

策展時間｜ 114年3月25日 至 114年6月24日

營業時間｜ 每日11:00－21:00

策展地點｜ 華山1914文創園區 芳釀所

主辦單位：華山1914文創園區、日光文旅國際有限公司

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