最美景觀「八里福朋喜來登酒店」喜迎雙周年 中西餐廳聯合推出「雙載八福 食刻歡聚」 客房專案「逸趣之旅-來去八里」一泊二食再送船票

2023年開幕的八里福朋喜來登酒店，即將屆滿雙周年之喜，期間亦榮獲由媒體推薦的「最美景觀房間大獎」，設計風格融合現代與台灣本土特色，亦坐擁觀音山、大屯山與淡水河之絕妙景色。3月29日為飯店開幕紀念日，為慶祝雙周年慶，由禧粵樓中餐廳與The Mesh Kitchen西餐廳於2025年3月15日至4月15日期間推出「雙載八福 食刻歡聚」的酬賓專案， 搭配周年慶住房「逸趣之旅-來趣八里」住宿專案，期待以美食與住宿體驗能為舊雨新知帶來全新的餐飲與住宿體驗。

位於飯店1樓的「The Mesh Kitchen」西餐廳，除了提供單點式西式料理外，於自助餐餐期，提供近百道美味料理，豐富的海鮮、冷盤、中式熱菜、現切爐烤牛肉、直火炭烤肉串、法式甜點、莫凡彼冰淇淋、霜淇淋DIY與鮮果冰棒，西餐廳主廚更於活動期間特別加碼「蒜蒸龍蝦」無限供應不加價，期盼饕客能蒞臨現場與龍共舞，舞出美食與味蕾的絕妙演出。

而位於飯店3樓的「禧粵樓」中餐廳，甫於2024年推出港式餐點吃到飽活動即大受饕客歡迎，此次於周年慶期間推出每位990+10%元，再加碼贈送每位「精燉紅酒小牛頰」與莫凡彼杯裝冰淇淋，還可享吃到飽活動菜單上近50道膾炙人口的港粵料理，有清爽的冷盤料理、也有由燒臘廚自製的掛爐燒鴨、蔥油雞腿、蜜汁叉燒，讓人讚不絕口的蘿蔔糕、蝦餃、燒賣等多款港點，經典的港式煲仔酸菜牛肉煲、蟹肉粉絲煲更不容錯過，餐後來碗鮮鮑筍湯或是一品佛跳牆，最後再來份楊枝甘露或杏仁豆腐為美食之旅落下完美的句點。

八里福朋喜來登酒店為迎來雙周年的喜悅，特別推出「逸趣之旅-來趣八里」一泊二食住宿專案，本專案包含卓越客房雙人住宿乙晚，自助式早餐與雙人下午茶，再加碼贈第三人十二歲以下孩童免費入住、八里往返淡水船票與Best Brews兩杯，專案優惠價9,960元起，本住宿專案亦可累積萬豪會員晚數與點數，請多加利用。<未滿十八歲禁止飲酒>

八里福朋喜來登酒店感謝每一位貴賓一年多以來的支持，讓我們能持續進步與成長。未來我們將持續精進各項服務與優化設施並結合地方觀光，期盼為每位來訪的貴賓帶來更舒適餐飲與住宿體驗，期待與您共創更多美好回憶，也為八里左岸地區開啟全新的旅遊熱潮。

關於「八里福朋喜來登酒店 Four Points by Sheraton Taipei Bali」

八里福朋喜來登酒店全館241間客房，共有六種房型，亦有套房或外連通房，館內設有中西餐廳與宴會廳等多元餐飲會議選擇。飯店位於北海岸交通樞紐，不論是桃園機場抑或前往台北市皆為十分便利，飯店緊鄰八里渡船頭，從淡水搭乘渡船僅需要10-15分鐘船程即可抵達風景優美的八里左岸，悠遊於八里老街的美食與購物體驗。飯店位置鄰近詩情畫意的左岸公園，亦有自行車族不可錯過的「八里左岸自行車道」，若是喜愛戶外爬山活動，更不能錯過風景優美且頗具挑戰性的觀音山國家風景區；前清時期的八里三大古剎：開臺天后宮、西龍巖、大眾爺廟與台灣最具代表性的史前文化館「十三行博物館」，讓旅客安排一場歷史文化之旅。位於飯店五樓的戶外無邊際感泳池，除了能夠遠眺淡水河出海口之外，更是每年煙火節慶絕佳觀賞位置，泳池另一側的室內溫泉，則是以有「琥珀色黃金美人湯」之稱的碳酸氫泉大眾池，精選上等檜木作為內裝主體，釋放出令人舒緩放鬆的天然氣息。