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媽祖信仰也可以很時尚！ 白沙屯媽祖黃金符令手錬吸睛

聯合新聞網／ 時尚漫旅

每年的宗教盛事「三月瘋媽祖」即將來臨，其中最具代表性之一的白沙屯媽祖徒步進香，迄今已有200多年歷史，自白沙屯拱天宮出發，行腳至北港朝天宮，來回約400公里。饒富個性的白沙屯媽祖連進香模式都超凡脫俗，除了不指定路線帶領眾人到北港進香，啟程速度更是不按牌理出牌。

相傳白沙屯媽祖是最有個性的媽祖，媽祖鑾轎凡走過必有庇護，也留下不少感人事跡。祂莊嚴卻慈悲，像親切的鄰家大姊；也像智慧的人生導師；更像個慈悲為懷的母親守護著眾生。2013年白沙屯媽祖榮獲『粉紅超跑』的稱號，當時媽祖大轎駐駕於汽車服務中心，示意其名車讓位，隨後「倒車入庫」，停在豪車的位子上。因媽祖鑾轎的轎頂覆蓋一塊粉紅色的遮雨布，加上進香速度敏捷，猶如超跑，因此有了粉紅超跑的稱號。

今年長達9天8夜的「白沙屯媽祖北港進香」即將啟程，為滿足信眾收藏及進香裝備需求，富御琉金以999純金打造白沙屯媽祖專屬符令的白沙屯媽祖黃金符令手鍊向白沙屯媽姐致敬，高貴典雅，經白沙屯拱天宮廟方授權，製作之前向白沙屯媽祖擲筊允許，將媽祖信仰與本土文化轉為文創的概念，推出白沙屯媽祖客製款黃金符令手鍊，方便信眾隨身攜帶，安心追媽祖。

白沙屯媽祖黃金符令手鍊將白沙屯媽祖的進香文化，圖像化為金屬線條，代表轎棍，意喻為信徒可隨身攜帶著手錬，代表扛著白沙屯媽祖的祝福走遍全世界，以黃金符令上方的水鑽代表繡球祥獅，象徵媽祖引領信徒走向光明未來。不同於傳統宗教文創，產品以皮革材質結合金屬與黃金呈現潮流感，讓媽祖信仰也可以很時尚！色系上除了年輕人喜愛的尊爵黑與胭脂紅、帝王金，還首度推出粉紅超跑色系，期待白沙屯媽祖的慈悲心，能夠發揮更深遠的影響力。

詳見白沙屯媽祖黃金符官網：https://fuyuliujin999.com/

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