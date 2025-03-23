茶與咖啡共譜旅宿新篇章 花蓮跨界媒合會圓滿落幕
本次活動由花蓮旅館商業同業公會與農業部農村發展及水土保持署花蓮分署聯合舉辦，並邀請農村水保署花蓮分署長致詞，分享分署對地方農業及觀光產業結合的支持與期許。林宏鳴分署長表示：「花蓮擁有得天獨厚的自然環境，孕育出高品質的茶葉與咖啡，這些地方特色產品應與旅宿業相互結合，打造更具吸引力的觀光亮點。」
活動現場，各家茶、咖啡業者精心準備多款飲品供旅館經營者試飲，從高山手工茶到花蓮本地咖啡豆製成的香醇咖啡，讓旅館經營者們能親身體驗在地風味，促進商業合作機會。此外，業者們也上台分享各自產品的特色及亮點，讓台下的旅館從業經營者們能更清楚認識到花蓮在地農業的亮眼佳績。
此次媒合會不僅讓茶、咖啡業者與旅館產業加深聯繫，期待未來能促成多起合作，未來能導入花蓮在地茶與咖啡進到旅館內，提供旅客更深度的地方體驗，吸引更多遊客探索花蓮的美好風味與優質的住宿體驗。
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