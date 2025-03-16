客委會辦理「114年度全國中小學客家藝文競賽── 客語對話能力競賽」熱烈報名中！

想讓孩子在輕鬆有趣的環境中學習客語嗎？希望客語能自然融入日常生活嗎？客家委員會「114年度全國中小學客家藝文競賽──客語對話能力競賽」正是您不可錯過的活動！延續兩年的成功經驗，今年5月25日(日)於銘傳大學臺北校區舉行客語對話能力競賽，以生活化的競賽主題，如生活購物、餐飲與消費、交通工具與旅遊活動等，讓參賽學子能針對情境充分討論，並自然地使用客語，傳承客家文化。

為讓各縣市公私立國民小學、國民中學及高級中等學校師生更深入了解競賽方式、評審標準及獎勵辦法，客委會特別舉辦北、中、南共3場實體(線上同步)說明會，分別於3月12日(三)臺南市客家文化會館、3月14日(五)苗栗縣苗栗市大同國民小學、3月19日(三)銘傳大學臺北校區辦理。每場說明會人數上限為300位，請務必在欲參加場次活動前3日完成線上報名，報名網址：https://forms.gle/XhuwDni6hDSXtKFH9。又為讓參賽指導老師瞭解競賽模式及正確對話樣態，客委會將於3月26日(三)及3月29日(六)下午，辦理2場線上指導老師培訓課程，詳細資訊將公布於活動網頁。

本次競賽將參賽學校分為「一般區」及「客家文化重點發展區」，報名組別分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組。獲獎隊伍將獲得團隊獎座、個人(及指導老師)獎狀，榮獲特優隊伍更能獲得新臺幣2萬元的高額獎金！熱烈歡迎全國公私立中小學學生組隊報名，讓我們一起用客語對話，傳承客家文化！即日起開放網路報名至4月15日(二)止。更多競賽相關資訊及報名簡章下載，敬請參見活動網頁，網址：https://hakkatalk.hakka.gov.tw/。