美國大都會博物館首度來臺 雷諾瓦、梵谷在故宮 《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 早鳥優惠票3/13啟售

此次展覽為大都會博物館首次來臺展出重要典藏，精選38位藝術家的經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家，帶領觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展。

奧古斯特‧雷諾瓦_彈鋼琴的兩位少女_1882 © The Metropolitan Museum of Art_Auguste Renoir_Two Young Girls at the Piano（時藝多媒體提供）

文森梵谷_花朵盛開的果園_1888 © The Metropolitan Museum of Art_Vincent Van Gogh_The Flowering Orchard（時藝多媒體提供）

喬治秀拉_《大碗島的星期天下午》習作_1884 © The Metropolitan Museum of Art_Georges Seuart_Study for A Sunday on La Grande Jatte（時藝多媒體提供）

從印象派到現代主義 美國大都會博物館81件珍貴之作一次飽覽

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由大都會博物館精心策展，特別遴選羅伯特•雷曼（Robert Lehman）先生捐贈予大都會博物館的珍貴藏品來臺。1969年雷曼先生辭世後，其基金會向大都會博物館捐贈涵蓋文藝復興至20世紀時期，橫跨700年，總計2,700件世界名作，而雷曼收藏為過去一個世紀間美國最為重要的私人藝術收藏之一。大都會博物館因此特別設立側廳為其展出，可見雷曼家族收藏之卓越價值。本次展覽精選其中81件繪畫和素描，作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義，跨越 19 世紀中葉至20 世紀中葉，讓觀眾近距離感受藝術大師筆下的非凡魅力。

皮埃爾—奧古斯特_春日_1873 © The Metropolitan Museum of Art_Pierre-Auguste Cot_springtime（時藝多媒體提供）

展覽透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題，探索法國繪畫與素描的生動面貌。作品依年代順序排列，呈現一世紀以來藝術家對這些主題的多元詮釋與演變，引領觀眾跨越不同風格與媒材展開對話。展覽同時包含多位知名女性藝術家的畫作，如：瑪麗‧卡薩特、貝絲‧莫莉索及蘇珊‧瓦拉東等，展現西方現代藝術發展過程中，女性藝術家逐漸嶄露頭角，以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

適逢故宮100週年院慶 美國大都會博物館首度來臺展出

故宮與美國大都會博物館的友好交流可追溯至1961年，當時院藏精品遠赴大都會博物館展出，1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美四大城市，吸引近百萬觀眾。今年適逢故宮100週年院慶，為讓民眾在臺灣即可欣賞國際級藝術作品，故宮攜手時藝多媒體特別引進大都會博物館珍藏，共同呈獻《從印象派到現代主義──美國大都會博物館名作展》，邀請民眾飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。

這場近年規模最大、展品數量最豐富的國際級藝術大展，將於6月中旬在故宮盛大開展。3月13日至3月31日早鳥優惠票限時發售，凡購買「早鳥雙人紀念套票」（售價770元），可獲得精美展覽紀念票卡組一組（內含紀念票卡2張）。更多購票與展覽資訊，請詳見時藝多媒體官方網站。

支持藝術不遺餘力！國泰金控贊助大都會名作展引全台藝術熱潮

此次展覽主要贊助單位「國泰金控」為台灣大型知名金融業者，更是金融業唯一贊助品牌。國泰持續將國際級藝術資源引進台灣，例如攜手雲門舞集共創《國泰雲門隨行吧》於今年邁入30載，累積近300場演出、感動超過270萬人次；亦扶植與深耕本土藝術發展，以行動支持並培育台灣新生代藝術人才──《國泰全國兒童繪畫比賽》更於今年邁入50週年里程碑，持續為不同世代的藝術創作者提供揮灑舞台。2025年，國泰金控以「BETTER TOGETHER」為品牌號召，偕藝文界讓「藝術走入生活」，為臺灣民眾帶來更多元、豐富的藝術饗宴。

【展覽資訊】

從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展覽日期：2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日)，週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

展覽地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳

(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位：美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦：時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：中華文化總會

主要贊助：國泰金控

公益贊助：力晶文化基金會

共同贊助：大聯大控股、JINS Taiwan

美育贊助：台積電文教基金會

航空贊助：長榮航空

指定保全：中興保全科技

洽詢專線：02-6616-9928 ，週一至週五10:00 - 18:00。