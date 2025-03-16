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把京都寫進台北！時藝集團餐旅長王琦玉首部小說《北山時雨》發表 樂埔町化身小說場景

聯合新聞網／ 時尚漫旅
資深餐旅業專業經理人王琦玉，轉戰寫作發行長篇小說《北山時雨─我的京都前妻懷孕了》，特地選在富有濃厚日式風情的餐廳「樂埔町」舉辦首場新書發表會，直接將書中的情境搬出來。
資深餐旅業專業經理人王琦玉，轉戰寫作發行長篇小說《北山時雨─我的京都前妻懷孕了》，特地選在富有濃厚日式風情的餐廳「樂埔町」舉辦首場新書發表會，直接將書中的情境搬出來。

資深餐旅業專業經理人王琦玉，因疫情期間被困在中國上海，他融合餐旅經驗，將自身對日本京都的觀察化為虛構故事，寫成長篇小說《北山時雨──我的京都前妻懷孕了》，對此，他特地選在富有濃厚日式風情的餐廳樂埔町舉辦首場新書發表會，將書中的情境搬出來，讓前來的賓客感受滿滿的「京都味」！

《北山時雨──我的京都前妻懷孕了》除了有幽婉濛昧的愛情主線，也將穿梭百年料亭、巷弄食肆，暢享天堂盛宴：傳說中百年酒造的純米大吟釀、京都湧水的限定麥酒，讓人食之飛天的牛雜鍋料理，限量中的限量、無數人嚮往卻無緣朝聖的夢幻之蟹……等寫進整部小說，可說是以名酒、美食、迷離之愛，精釀成一場令人耽溺而迷醉的京都之戀。

王琦玉說：「看了會餓，讀了會醉，是我對這本小說的最高期待。」每個人都有一段刻骨銘心的經歷，如果沒有，那只是沒說出來而已。他期待讀者藉由《北山時雨──我的京都前妻懷孕了》這本小說，除了獲得對美食、美酒、美景的感受，若能因此而如同主角一樣耽溺於動人心弦的故事中，那對於由餐飲轉戰寫作王琦玉來說，便是最大的稱讚。

不只如此，書中也提及時藝餐旅品牌旗下餐廳「樂埔町、樂埔薈所、樂埔堂、132官舍」等。其中，樂埔町前身為日治時期林務局官員宿舍，代表當時上流社會的居所，如今透過「景、食、藝」三大元素：日式庭園、創意美食、手作工藝等，打造複合式展演空間。

而首場新書發表會正將「景、食、藝」三大元素搬出來，賓客們在精美的木造建築和豐富的文化氛圍用餐、聆聽王琦玉對於《北山時雨》的介紹，同時體驗主廚蔡昀諺的「無界料理哲學」，像是通過乾式熟成技法提升牛肉的風味深度，並搭配發酵蘿蔔與黑蒜醬，為這道料理注入獨特層次感，同時體驗台灣農牧業的驕傲與食材的獨特風味。

樂埔町餐廳於2021年由時藝多媒體接手，以空間、藝術與美味，三大宗旨以共創「樂埔町 3.0」的經營理念與修復計畫，重現一個隱密的世外桃源，展現藝術與歷史的交融之美，讀完《北山時雨》若想趕緊飛一趟京都，不妨先到充滿日式老宅風味的「樂埔町」解解癮！

北山時雨─我的京都前妻懷孕了》可於時藝餐旅旗下餐廳購買。
北山時雨─我的京都前妻懷孕了》可於時藝餐旅旗下餐廳購買。

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