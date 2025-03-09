全台第一「移動酒吧」超嗨！飛亞旅行社打造沉浸式台北觀光遊 亞洲50大頂級調酒師獻技文化、美酒、夜景一次擁有

飛亞旅行社於2014年成立「MyTaiwanTour」，以分享台灣的美好為目的，秉持「提供獨一無二的服務體驗，做世界旅人的好朋友」的理念，透過台灣豐富多元的深度體驗元素，打造出客製化的精緻旅遊行程。飛亞旅行社創辦人吳懷紳提到，「針對參加國際會議的商務旅客，白天大多已有既定的商務行程，如能在夜晚稍作放鬆的同時，有機會走訪台北最具代表性的景點，相信能為這趟商務之旅增添更多回憶，也能為台灣觀光增加曝光機會。」行經路線可遊覽總統府、景福門、中正紀念堂、台北101、大巨蛋等台北著名地標，透過隨行導遊生動的解說，讓國際旅客在夜色中感受迷人的城市風貌與文化底蘊。

更特別的是，邀請到入圍亞洲50大酒吧的「BarMood」「BarMood」專業調酒師，在巴士上進行精湛的調酒秀，為賓客調製多款特色雞尾酒。隨著巴士緩緩駛過燈光璀璨的街道，國際貴賓們一邊品嚐特製調酒，一邊欣賞台北繁華夜景，微風輕拂，燈火輝映，讓整個體驗更添浪漫與愜意。吳懷紳表示：「國際觀光客喜歡探索酒吧，因此我們直接將酒吧概念放上車，打造成『移動酒吧』，經典中帶些驚喜趣味感，希望讓來台旅遊的國際旅客有更多元的夜間活動選擇。」國際貴賓們在輕鬆愉悅的氛圍中，放下工作的壓力舉杯共飲，此起彼落的歡笑與歌聲，隨著行進的巴士流淌於台北夜色中，猶如一場奔騰的嘉年盛宴。

亞洲50大酒吧「BarMood」頂級調酒師於雙層巴士上獻技，現場調製特色雞尾酒，打造沉浸式「移動酒吧」體驗。（資料來源：飛亞旅行社）

此外，活動期間還設計了互動遊戲，讓旅客在輕鬆有趣的氛圍中加深對台灣的認識，飛亞旅行社更貼心準備台北特色伴手禮包，內含台灣在地特色小物與美食，包括台虎精釀啤酒、可樂果、厚田春蛋捲、EZ water等，展現熱情款待的心意。「這不僅是全台首次夜間觀光巴士plus移動酒吧，更展現飛亞旅行社MyTaiwanTour規劃獨樹一幟的精緻旅遊能力，與國際外賓接待專家的實力。」自2014年成立以來，已達成一年接待超過數十萬名、來自70國國際旅客的目標，吸引瑪丹娜、萊恩．雷諾斯、諾貝爾獎得主等多位國際名人來台觀光，吳懷紳透漏，未來將持續開發更多創意旅遊行程，讓全球旅客在台灣的每一段遊程都充滿驚喜。

飛亞旅行社精心準備台灣特色伴手禮包傳遞在地風味，內含零食與飲品，讓貴賓在行程結束後仍能回味台灣的熱情款待。

※所有照片皆於車輛未移動狀態所拍攝，雙層觀光巴士行進中嚴禁站立。