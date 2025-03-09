台糖冠名贊助嘉義大學 讓Kano棒球傳奇再創高峰

【記者吳秀瑋／台北報導】

中華隊正式拿下2026年世界棒球經典賽（WBC）資格，振奮全台棒球迷，也象徵台灣棒球的實力與潛力。日前，在立委張啟楷號召並集結眾力的努力下，嘉義棒球的發展又贏來一個新的里程碑，台糖公司正式冠名贊助嘉義大學棒球隊，為國內棒球運動持續扎根。

在簽約記者會上，嘉義大學校長林翰謙表示：「啓楷委員在立法院質詢經濟部長郭智輝，要求一定要促成國營事業幫助嘉義大學棒球隊的影片，早在校內流傳。」台糖董事長吳明昌則說：「啓楷委員多次催促，明確要求三月前要達成任務，台糖快馬加鞭趕在二月底完成作業，今天簽約是嘉義大學、台糖雙贏。」

立委張啟楷則表示，嘉義大學棒球隊的前身，可追溯至1928年的嘉農野球部，當年勇闖甲子園，獲得亞軍，寫下Kano傳奇，震撼日本棒壇。這段歷史不只是嘉義人的驕傲，更象徵著台灣棒球精神的起點！如今，台糖的加入，不僅提供球隊更好的資源，更是讓嘉義棒球的傳承與發展邁向新的階段。

張啟楷說明，這次合作，也要特別感謝經濟部長郭智輝、市長黃敏惠的大力支持，以及各黨派立委的協助。去年底，他邀請經濟部與國營事業南下嘉義，推動國營企業資源挹注地方體育和文化發展，當時經濟部除決議擴大支持嘉義管樂節，這次台糖的贊助，就是我們為棒球和運動努力的一大步；未來，還將繼續爭取更多中央與企業資源，讓嘉義不只是棒球的故鄉，更希望能夠成為台灣棒球發展的核心基地。

張啟楷強調，中華隊前進WBC，嘉義棒球也要努力跟進繼續向前，這塊土地培養出無數棒球人才，我們會持續努力，讓更多孩子擁有追夢的舞台。