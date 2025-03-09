國際扶輪3523地區「讓歐洲看見台灣」好海洋公益音樂會暨地區職業論壇活動 盛大舉行 推動台灣音樂家躍上國際舞台

（台北訊）為推廣台灣音樂家於國際舞台上的發展，國際扶輪3523地區特別舉辦「讓歐洲看見台灣」慈善音樂會好海洋公益音樂會暨地區職業論壇活動，匯聚台灣頂尖音樂人才，透過音樂的力量，讓世界聽見台灣、讓歐洲看見台灣。音樂會於2025.02.24(一)松菸誠品表演廳隆重登場，吸引來自文化、藝術、商業與國際扶輪社的貴賓與觀眾熱情參與，現場氣氛熱烈。

本次慈善音樂會的核心目標，是協助好海洋藝術推廣協會在歐洲為台灣優秀音樂家提供更多國際展演機會，並透過國際扶輪的全球影響力，促進台灣與歐洲各國的文化交流。國際扶輪3523地區表示，台灣擁有極具潛力的音樂人才，然而在國際舞台上的發展仍面臨諸多挑戰，因此本次活動的舉辦，不僅是音樂藝術的展演，更是一場文化外交行動，期盼透過音樂的語言，向世界傳遞台灣的文化魅力。

音樂會當晚由男高音林義偉擔任導聆主持人，安排知名鋼琴家葉綠娜、盧易之、王庭悅、小提琴魏靖儀，李純欣，張善昕、中提琴林曔瀚、大提琴謝孟軒以及女高音鄭思筠、男中音趙芳豪等多位台灣傑出音樂家帶來精湛的演出，涵蓋傳統與現代、東方與西方交融的曲目，展現台灣音樂的多元風貌。現場觀眾反應熱烈，掌聲不斷，充分展現台灣音樂藝術的實力與感動人心的魅力。

國際扶輪3523地區表示，本次公益音樂會所得將投入好海洋藝術推廣協會台灣音樂家海外發展計畫，透過國際交流、駐外演出、音樂競賽等方式，幫助更多優秀音樂家登上國際舞台，開拓更寬廣的未來。同時國際扶輪3523地區也將持續運用全球網絡資源，促進台灣與國際間的文化交流，讓世界更認識台灣的音樂與藝術。

「讓歐洲看見台灣」公益音樂會的成功舉辦，不僅是一場藝術的饗宴，更是一場文化外交的重要里程碑。未來，國際扶輪3523地區將繼續支持台灣音樂家，讓更多來自台灣的音樂在世界舞台上綻放光芒，讓台灣的聲音傳遍全球！