青春不設限 藝術無疆界 2025青藝獎典藏作品巡迴特展「近未來之形」

國立高雄科技大學（高科大）以「青藝獎」為平台，致力於推動人文藝術與科技的交融，迎接創新未來。在第六屆「青藝獎」頒獎典禮中，校長楊慶煜隆重宣布，高科大典藏藝術品數量已突破百件，並計畫於2025年啟動全台青藝獎典藏作品巡迴特展「近未來之形」，以實踐「人文與科技共創」的教育理念，展現未來大學的多元與高度。

從構思到實踐—青藝獎的六年耕耘

「青藝獎」的誕生源自楊校長的靈感「美感這東西就像一本存摺，存在你的心裡面。哪一天,你要創作一個東西，或是你在生活中的某一個時刻，突然受到感動的時候，那個東西就跑出來了。」因此，高科大設立這個獎項便是希望透過藝術美感活動，提升科技大學校園的美感藝術力，鼓勵科技專業的青年學子，透過青年藝術家創作作品的洗禮，激發全方位之想像力和創造力，以培養當代全球職場需要之永續競爭力。

回憶開辦首屆青藝獎之前，楊校長以一則藝術家莫瑞吉奧·卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶貼香蕉的作品引起的熱烈討論，向許文學長(盈正豫順電子股份有限公司董事長)闡述了藝術的價值與趣味，因而促成了許文學長的長期支持與贊助。見證青藝獎六年來豐碩的藝術成就，許文學長對藝術有了更深刻的體認和詮釋，指出：「把技術發揮到極致，就是藝術；將藝術表現到完美，就是技術。」這已成為了高科大「青藝獎」最佳寫照和金句。

高科大自2019年開辦第一屆「青藝獎」，目前它已成為國內藝術圈的重要盛事，參賽作品超過3,600件。六年來，經專業評審團嚴謹並客觀的選拔，已頒發6件金獎、3件特別獎、以及120件典藏獎，目前典藏作品數量已來到129件。

青藝獎的核心精神與特色

「青藝獎」以海納百川、兼容並蓄的精神與態度，不限主題、不限媒材、不限創作類型，鼓勵青年藝術家的藝術創作。相較國內其他公辦的大型獎項，楊校長強調：「青藝獎典藏現代青年當下所思、所想，透過繪畫、雕塑、攝影、影像、聲音表達自我在世間與宇宙的定位，以及對鄉土與世界的關懷。」同樣地，甫獲第六屆青藝獎特別獎項的藝術家徐睿甫，發表感言時，亦說：「青藝獎超級年輕，在這裡可以看見年輕的藝術家用他們自己的方式去思考這個社會，這是青藝獎很有意義的地方。」

2025 青藝獎典藏作品巡迴特展

此次巡迴特展「近未來之形」特邀台南應用科技大學美術系教授鄭勝華老師擔任策展人。針對本次特展的主軸，他強調：「希望藉由巡迴展覽讓更多人接觸藝術，了解青年藝術家的觀點，以及藝術對現實的改造潛能。『近未來之形』不僅是一場藝術饗宴，更是一個探索未來的文化對話 。」

巡迴特展相關資訊，如下，

• 中正紀念堂2025.02.22〜03.04 開幕:02.22(六)_11:00

• 順益台灣原住民博物館04.01〜04.27

• 佛光山佛陀紀念館04.26~07.13 開幕:04.26(六)_10:30

• 國立公共資訊圖書館05.06〜06.29開幕:05.06(二)_11:00

• 國立臺南生活美學館08.05〜10.08 開幕:08.05(二)_11:00

高科大誠摯邀請各界及藝術愛好者，一同走進展覽現場，見證藝術教育的永續能量和青年藝術家的璀璨未來。相關資訊可至高科大共教院藝文中心官網https://arts.nkust.edu.tw/查詢。