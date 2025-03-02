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王偉忠監製 《今晚，台北有個大富翁》舞台劇 挑戰當代年輕人的夢想與現實

聯合新聞網／ 時尚漫旅

王偉忠表示，這齣戲由金星文創、大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創共同投資，就是想多聽聽看年輕人的想法，也想做個台北當代的故事。所以看到韋以丞執導的舞台劇《沒有人想交作業》，覺得他做得很棒，雙方一拍即合，推出全新舞台劇《今晚，台北有個大富翁》，談談當代年輕人在台灣完成夢想的可能，更希望培養更多的新生代劇場人才，並為臺灣的劇場注入新的活力。

《今晚，台北有個大富翁》採用遊戲的框架，演員方宥心、梁皓嵐、凱爾、黃建豪、廖原慶等人也分享自己在劇中的角色，其中包括了便利商店店員、廚師、富二代、志工、待業上班族等，共有十個角色以不同組合登場，幾乎每場演出內容都不盡相同。

王偉忠說，這齣戲裡有人愛作弊、有人遵守遊戲規則、有人喜歡單打獨鬥，有人喜歡私下揪團，可以看到赤裸裸人性。而且玩桌遊時，玩家可以輕易地吃掉其他人的資產，反正輸了再來一次就好，但在現實生活中，如果也必須要犧牲別人的利益來成就自己的夢想，你會這麼做嗎？劇中提出這個「魔鬼考驗」讓演員們思考，也讓觀眾深思。

導演韋以丞表示：「這部劇不僅僅是關於買房子，更是關於年輕人在追逐夢想的過程中，如何面對現實中的壓力與誘惑。」王偉忠進一步指出，希望透過這部作品，讓觀眾思考什麼才是真正的大富翁，是物質上的富有，還是心靈上的滿足？

《今晚，台北有個大富翁》將設置一個大型四面台的遊戲場，觀眾不僅是旁觀者，更是參與者。他們將在遊戲中做出各種抉擇，也讓觀眾更深刻地感受到劇中所探討的主題。

王偉忠表示，這次演出的空總劇場是個很棒的場地，大小剛剛好，讓觀眾可以近距離欣賞舞台劇，也可以長期經營、靠口碑吸引更多觀眾，更很希望將來有一天，當外國觀光客或兩岸開放觀光（當然遙不可及）來台北觀光時，可以來看這齣戲快速了解台北當代的年輕人，一窺台北人的內心，也很希望《今晚，台北有個大富翁》未來能夠成為大台北地區的定目劇。

《今晚，台北有個大富翁》演員卡司包括目前在劇場人氣十足的王意萱、王為、王鏡冠、方宥心、梁皓嵐、黃云歆、凱爾、黃建豪、廖原慶、蕭東意。由金星文創主辦出品，大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創聯合出品，將在台北空總劇場霸氣演出長達五週，從3月22日起一路演到4月27日，請儘早購票，享有早鳥票九折優惠。購票詳情以及演員演出時間表，請洽udn售票網。

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