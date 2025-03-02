瑞康屋 2025 新品發表會：「單賣幸福 HYGGE 漫食光」 引領永續料理與美學新潮流
(記者孟倩玉報導 )
瑞士精品鍋具品牌瑞康屋（Raken House）邁向2.0升級，於2025年2月20日至3月2日在遠東SOGO復興館9F中庭舉辦「單賣幸福 HYGGE 漫食光」新品發表會。此次展會將發表創新鍋具，並揭幕「瑞康屋 LIFE+」，推動健康飲食、永續生活與設計美學全方位家庭品牌新篇章。
「瑞康屋 LIFE+」融合愛（Love）、創新（Innovation）、家庭（Family）與永續（ESG），讓烹飪充滿愛與溫度。此次展會以「單賣幸福 HYGGE 漫食光」為主題，將料理、美學、環保與創新結合，讓忙碌的現代人也能在廚房中體驗簡單卻豐富的幸福感。
瑞康屋推出《瑞士減醣壓力鍋》，採用壓力震盪技術，減少白米飯醣含量，提供飲食均衡選擇。此外，「綠生活真空煮食盒」透過高效保鮮技術，延緩食材氧化、維持風味並減少浪費，打造更聰明的儲存與料理方式。
未來，瑞康屋將持續推動「永續料理」概念，除了提升料理效率、減少能源消耗，也讓「家的味道」與環境共存，帶來健康、美味與永續兼具的飲食標準。
由瑞康屋創辦人微微蔡老師、李雪辣嬌創辦人李雪老師及滋立燕窩香香老師聯手研發的「微里香」無添加料理包。該品牌秉持純淨、健康理念，嚴選天然食材，杜絕人工添加物，讓消費者安心享受大師級美味。
南非國寶茶（Rooibos Tea），無咖啡因且口感溫潤甘醇，經由品牌創始人Lize以兼具傳統與創新之工藝，打造時尚茶飲新選擇——「LMC 波仕茶」，為日常生活增添優雅與純淨的美好時光。
瑞康屋創辦人蔡蕙玲表示：「我們不僅提供高品質鍋具，更希望透過創新設計與品牌價值，引領具環保意識的飲食文化，讓料理兼顧美味、健康與永續。」
2025年，瑞康屋正式邁向2.0升級，推出涵蓋餐廚鍋具、健康食品及茶飲體驗的「瑞康屋 LIFE+」概念店。此次發表會帶來料理示範、創意食茶搭配烘焙體驗與品牌創辦人對談等豐富內容，邀請熱愛美食與健康生活的朋友參與這場充滿溫度的美味盛宴！
此外，瑞康屋也期待透過全台巡迴展演與新品專屬優惠活動，讓更多消費者親身體驗新品發表會中所推出的嶄新產品。詳細資訊請上瑞康屋官網：https://www.rakenhouse.com/
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