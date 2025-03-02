快訊

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

師資海嘯／教師荒又惡化 解決薪資過勞教部已有對策？

勤億攜手全聯 再創蛋塔傳奇！ 「客製化液蛋」助攻 打造「黃金熔岩」超熱銷

聯合新聞網／ 時尚漫旅
全聯阪急麵包本季新品「黃金熔岩蛋塔」，採用勤億「客製化液蛋」製作，一推出廣受好評，火速晉身櫃位人氣品項。（資料來源：勤億蛋品科技）
全聯阪急麵包本季新品「黃金熔岩蛋塔」，採用勤億「客製化液蛋」製作，一推出廣受好評，火速晉身櫃位人氣品項。（資料來源：勤億蛋品科技）

熱銷蛋塔幕後推手！國內餐飲業近期面臨嚴峻缺工挑戰，加上少子化趨勢，更凸顯人力資源困境，身為台灣液蛋第一品牌，勤億蛋品科技除了提供多元液蛋產品，包括殺菌液蛋、獨家調理液蛋系列，更針對業者需求量身打造「客製化液蛋」服務，一次性解決人工打蛋、配方調味難題，協助烘焙業、連鎖餐飲、食品廠及團膳業者突破瓶頸，大幅優化生產流程，提升效率及品質，成為業者強化競爭力的關鍵利器。其中連鎖超市龍頭全聯與勤億合作，採用客製化液蛋方案，今年一月推出新品「黃金熔岩蛋塔」，於全台逾千家門市限時販售，剛推出就廣受好評，臉書社團討論度居高不下，火速晉身人氣品項之一，最後決定持續上架，讓更多人品嚐自然的蛋香美味。

兩大領導品牌強強聯手，不只追求創新，品質更是高標準要求！相較其他常見的麵包品項，蛋塔在原料組成與製作工序上更加複雜，如何化繁為簡又兼顧品質，成為需克服的首要難題。勤億蛋品科技董事長室經理古昕平提到，「為了打造驚艷的蛋塔新品，團隊不斷試驗與改良配方，光是從研發到上市，雙方歷經數十次的溝通調整，最終成功找到獨家比例，維持丹麥麵包的酥脆口感。」而液蛋採用

巴斯德低溫殺菌，除了符合法規要求，方便業者使用，更大幅降低員工所需的烘焙技術門檻，有助於簡化繁雜製程與步驟，未來還能以客製化液蛋為基底，發展多種口味、不斷推陳出新。

勤億蛋品科技「客製化液蛋」服務，除了注重食安與品質，更有助於簡化繁雜製程，大幅降低員工所需的烘焙技術門檻。（資料來源：勤億蛋品科技）
勤億蛋品科技「客製化液蛋」服務，除了注重食安與品質，更有助於簡化繁雜製程，大幅降低員工所需的烘焙技術門檻。（資料來源：勤億蛋品科技）

對於想打造熱銷商品的業者來說，量身訂做「客製化液蛋」服務，絕對是最佳的幕後推手！包含成分、重量、雞蛋比例與保存條件，皆可依照實際需求靈活調整。像是「黃金熔岩蛋塔」以蓬鬆有層次的丹麥麵包，搭配香濃滑順的蛋香內餡，在全聯阪急麵包櫃位上架一個多月來，口碑甚佳、獲得廣大迴響，銷售成績亮眼，原先預計期間限定，後來決定改成常駐品項，讓雙方對於持續合作深具信心。研發團隊透露，為滿足民眾口味多樣化的需求，目前也正開發草莓、檸檬等全新口味，期盼以堅強技術與實力，為消費者帶來更多驚喜。

勤億獨家調理液蛋系列，共有茶碗蒸、布丁、蛋塔三款，只需簡單加熱或烘烤，即可快速製作出美味餐點。（資料來源：勤億蛋品科技）
勤億獨家調理液蛋系列，共有茶碗蒸、布丁、蛋塔三款，只需簡單加熱或烘烤，即可快速製作出美味餐點。（資料來源：勤億蛋品科技）

烘焙產業面臨市場生存挑戰，勤億當您的最強後盾！隨著大型企業以資本和通路為優勢競逐，獨立麵包店與中小型業者之間，競爭勢必更加激烈，尤其科技日新月異，唯有創新強化產品力，積極擁抱新觀念，打造自己的市場識別與價值，才不會被趨勢洪流淹沒。勤億「客製化液蛋」服務，透過先進設備與技術，協助業者將產品配方標準化鎖進製程，簡化廚房繁雜步驟，降低人為誤差，確保品質一致性，亦能保有獨特風味與口感，不需再為原料調配及製程問題所擾，更能專注於品牌經營與顧客行銷上。勤億蛋品科技服務超過7千家業者，優勢不僅在產品本身，更體現在「食安優先」、「客製化服務」、「技術創新」等多種面向，尤其在品質、供應鏈管理上，具備高度水準。從一般早餐店到五星級飯店、街邊麵包店到世界冠軍烘焙坊，都能看到勤億用心，透過不同系列液蛋產品，期盼滿足烘焙業、連鎖餐飲、食品廠等多元化的應用場景，提供更具彈性與附加價值的服務。

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

跑好幾家都撲空！全聯「這款」商品太好吃 他沒買到崩潰：不想上班

年後出清…全聯超夯禮盒殺到5折下 網友手刀搶：比散裝還便宜

全聯「大廠鮮奶」遭五花大綁便宜賣！內行人讚優惠多：遇過買一送十

相關新聞

青春不設限 藝術無疆界 2025青藝獎典藏作品巡迴特展「近未來之形」

國立高雄科技大學（高科大）以「青藝獎」為平台，致力於推動人文藝術與科技的交融，迎接創新未來。在第六屆「青藝獎」頒獎典禮中，校長楊慶煜隆重宣布，高科大典藏藝術品數量已突破百件，並計畫於2025年啟動全台青藝獎典藏作品巡迴特展「近未來之形」，以實踐「人文與科技共創」的教育理念，展現未來大學的多元與高度。

王偉忠監製 《今晚，台北有個大富翁》舞台劇 挑戰當代年輕人的夢想與現實

目前台北房價比天高，王偉忠動念監製舞台劇《今晚，台北有個大富翁》，描寫年輕人渴望在台北築巢的心聲，將於空總劇場從3月22日起一路演到4月27日。王偉忠表示：「小時候玩大富翁，覺得它只是一個遊戲，很好玩。但長大後才發現，現實中要買地買房，並不是那麼簡單。」購票請洽udn售票網。

瑞康屋 2025 新品發表會：「單賣幸福 HYGGE 漫食光」 引領永續料理與美學新潮流

瑞士精品鍋具品牌瑞康屋（Raken House）邁向2.0升級，於2025年2月20日至3月2日在遠東SOGO復興館9F中庭舉辦「單賣幸福 HYGGE 漫食光」新品發表會。此次展會將發表創新鍋具，並揭幕「瑞康屋 LIFE+」，推動健康飲食、永續生活與設計美學全方位家庭品牌新篇章。

勤億攜手全聯 再創蛋塔傳奇！ 「客製化液蛋」助攻 打造「黃金熔岩」超熱銷

熱銷蛋塔幕後推手！國內餐飲業近期面臨嚴峻缺工挑戰，加上少子化趨勢，更凸顯人力資源困境，身為台灣液蛋第一品牌，勤億蛋品科技除了提供多元液蛋產品，包括殺菌液蛋、獨家調理液蛋系列，更針對業者需求量身打造「客製化液蛋」服務，一次性解決人工打蛋、配方調味難題，協助烘焙業、連鎖餐飲、食品廠及團膳業者突破瓶頸，大幅優化生產流程，提升效率及品質，成為業者強化競爭力的關鍵利器。其中連鎖超市龍頭全聯與勤億合作，採用客製化液蛋方案，今年一月推出新品「黃金熔岩蛋塔」，於全台逾千家門市限時販售，剛推出就廣受好評，臉書社團討論度居高不下，火速晉身人氣品項之一，最後決定持續上架，讓更多人品嚐自然的蛋香美味。

香港—花蓮直航吸睛 為觀光產業注入新活力

「香港—花蓮」直航航班，自去年12月12日開航以來，已累計搭載旅客突破萬人，外籍旅客（含港澳與大陸）更佔六成之多，成功為花蓮帶來新的國際觀光人潮。根據花蓮縣政府統計，超過八成的直航旅客選擇花蓮進、花蓮出，停留天數平均四天，呼應縣府「有機觀光」三大目標之一的「Long Stay」，不僅帶動旅宿業住宿率，同時活絡在地餐飲、交通與景點消費，為花蓮觀光產業注入活力。

中華藝術文化的傳承 禪太極搭建起傳統與當代的藝術文化橋樑

在現代生活中，藝術品不僅是人生重要環節，更是一種態度與品味的象徵。當藝術融合傳統文化，呈現出深刻的哲學內涵與精湛的技藝時，便超越單純的生活物質層面，成為心靈上的寄託與啟迪。而搭建起傳統與當代藝術文化橋樑的「禪太極」，其品牌精神更是將太極哲學的智慧融入雕刻藝術，創造出讓人驚嘆的「石太極、玉太極、琉璃太極」等經典系列作品，讓收藏者的空間添增其濃郁的藝術文化及靈魂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。