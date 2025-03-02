勤億攜手全聯 再創蛋塔傳奇！ 「客製化液蛋」助攻 打造「黃金熔岩」超熱銷

熱銷蛋塔幕後推手！國內餐飲業近期面臨嚴峻缺工挑戰，加上少子化趨勢，更凸顯人力資源困境，身為台灣液蛋第一品牌，勤億蛋品科技除了提供多元液蛋產品，包括殺菌液蛋、獨家調理液蛋系列，更針對業者需求量身打造「客製化液蛋」服務，一次性解決人工打蛋、配方調味難題，協助烘焙業、連鎖餐飲、食品廠及團膳業者突破瓶頸，大幅優化生產流程，提升效率及品質，成為業者強化競爭力的關鍵利器。其中連鎖超市龍頭全聯與勤億合作，採用客製化液蛋方案，今年一月推出新品「黃金熔岩蛋塔」，於全台逾千家門市限時販售，剛推出就廣受好評，臉書社團討論度居高不下，火速晉身人氣品項之一，最後決定持續上架，讓更多人品嚐自然的蛋香美味。

兩大領導品牌強強聯手，不只追求創新，品質更是高標準要求！相較其他常見的麵包品項，蛋塔在原料組成與製作工序上更加複雜，如何化繁為簡又兼顧品質，成為需克服的首要難題。勤億蛋品科技董事長室經理古昕平提到，「為了打造驚艷的蛋塔新品，團隊不斷試驗與改良配方，光是從研發到上市，雙方歷經數十次的溝通調整，最終成功找到獨家比例，維持丹麥麵包的酥脆口感。」而液蛋採用

巴斯德低溫殺菌，除了符合法規要求，方便業者使用，更大幅降低員工所需的烘焙技術門檻，有助於簡化繁雜製程與步驟，未來還能以客製化液蛋為基底，發展多種口味、不斷推陳出新。

勤億蛋品科技「客製化液蛋」服務，除了注重食安與品質，更有助於簡化繁雜製程，大幅降低員工所需的烘焙技術門檻。（資料來源：勤億蛋品科技）

對於想打造熱銷商品的業者來說，量身訂做「客製化液蛋」服務，絕對是最佳的幕後推手！包含成分、重量、雞蛋比例與保存條件，皆可依照實際需求靈活調整。像是「黃金熔岩蛋塔」以蓬鬆有層次的丹麥麵包，搭配香濃滑順的蛋香內餡，在全聯阪急麵包櫃位上架一個多月來，口碑甚佳、獲得廣大迴響，銷售成績亮眼，原先預計期間限定，後來決定改成常駐品項，讓雙方對於持續合作深具信心。研發團隊透露，為滿足民眾口味多樣化的需求，目前也正開發草莓、檸檬等全新口味，期盼以堅強技術與實力，為消費者帶來更多驚喜。

勤億獨家調理液蛋系列，共有茶碗蒸、布丁、蛋塔三款，只需簡單加熱或烘烤，即可快速製作出美味餐點。（資料來源：勤億蛋品科技）

烘焙產業面臨市場生存挑戰，勤億當您的最強後盾！隨著大型企業以資本和通路為優勢競逐，獨立麵包店與中小型業者之間，競爭勢必更加激烈，尤其科技日新月異，唯有創新強化產品力，積極擁抱新觀念，打造自己的市場識別與價值，才不會被趨勢洪流淹沒。勤億「客製化液蛋」服務，透過先進設備與技術，協助業者將產品配方標準化鎖進製程，簡化廚房繁雜步驟，降低人為誤差，確保品質一致性，亦能保有獨特風味與口感，不需再為原料調配及製程問題所擾，更能專注於品牌經營與顧客行銷上。勤億蛋品科技服務超過7千家業者，優勢不僅在產品本身，更體現在「食安優先」、「客製化服務」、「技術創新」等多種面向，尤其在品質、供應鏈管理上，具備高度水準。從一般早餐店到五星級飯店、街邊麵包店到世界冠軍烘焙坊，都能看到勤億用心，透過不同系列液蛋產品，期盼滿足烘焙業、連鎖餐飲、食品廠等多元化的應用場景，提供更具彈性與附加價值的服務。