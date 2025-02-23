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香港—花蓮直航吸睛 為觀光產業注入新活力

聯合新聞網／ 時尚漫旅
香港快運總裁毛潔瓊(左)與花蓮縣長徐榛蔚(右)，共同拓展國際旅遊市場，積極強化花蓮觀光旅遊體驗。
香港快運總裁毛潔瓊(左)與花蓮縣長徐榛蔚(右)，共同拓展國際旅遊市場，積極強化花蓮觀光旅遊體驗。

記者/吳秀瑋 圖/花蓮縣政府提供

「香港—花蓮」直航航班，自去年12月12日開航以來，已累計搭載旅客突破萬人，外籍旅客（含港澳與大陸）更佔六成之多，成功為花蓮帶來新的國際觀光人潮。根據花蓮縣政府統計，超過八成的直航旅客選擇花蓮進、花蓮出，停留天數平均四天，呼應縣府「有機觀光」三大目標之一的「Long Stay」，不僅帶動旅宿業住宿率，同時活絡在地餐飲、交通與景點消費，為花蓮觀光產業注入活力。

東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄表示，今年春節期間（1月25日至2月2日），香港直航每日加開班次，且班班幾乎滿載，足見香港旅客對花蓮的熱情與旅遊興致不斷攀升。其中，來自法國籍年輕華裔夫妻帶著子女從香港飛來花蓮渡假，一家三口一下飛機還領到旅遊消費券三千元，他們驚喜地歡呼：「花蓮太暖心了，下次會再來 !」。田俊雄同時表示，相較於以往的郵輪「一日遊」或偶爾一班的包機模式，直航旅客的停留時間更長、消費力更穩定，能夠帶給花蓮在地產業更持續而直接的效益；許多觀光旅館業者、花蓮店家與溫泉區業者也觀察到，近來香港遊客比例明顯增加，顯示直航對花蓮經濟效益有實質貢獻，旅客深度停留帶動了產業升溫，也凸顯了直航利多。

另據交通部民航局花蓮航空站統計，香港—花蓮直航在短短兩個月內，成功注入逾萬名國際旅客，帶動住宿、餐飲、交通與景點消費等全方位觀光動能。花蓮縣政府也積極規劃多元特色旅遊行程，包括綠色ESG低碳旅遊等，盼能透過精緻深度體驗，提高住房率與消費額，同時為國際旅客打造更優質的旅遊體驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣府相關單位將透過分析旅客年齡層、景點喜好與交通住宿習慣等大數據後，除了將提供旅客更優質的旅遊體驗外，也於2月20日前往香港旅遊博覽會，並加強推廣活動與優惠方案吸引更多香港、澳門等地旅客，為花蓮縣的經濟與觀光產業開創新篇章。

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