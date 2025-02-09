中華藝術文化的傳承 禪太極搭建起傳統與當代的藝術文化橋樑

在現代生活中，藝術品不僅是人生重要環節，更是一種態度與品味的象徵。當藝術融合傳統文化，呈現出深刻的哲學內涵與精湛的技藝時，便超越單純的生活物質層面，成為心靈上的寄託與啟迪。而搭建起傳統與當代藝術文化橋樑的「禪太極」，其品牌精神更是將太極哲學的智慧融入雕刻藝術，創造出讓人驚嘆的「石太極、玉太極、琉璃太極」等經典系列作品，讓收藏者的空間添增其濃郁的藝術文化及靈魂。

創辦人周龍修博士 傳承文化啟發藝術

禪太極品牌創辦人周龍修博士，是一位弘揚中華文化與現代藝術結合的藝術文化使命者，施展其才華推動「禪太極」成為國際藝術市場中的精品 Hermes。周龍修博士以太極精神為核心，太極武術為根骨，帶領團隊親至武當山尋找太極宗師張三豐以追本遡源，更融合儒家思想、釋家文化及道家精神，透過鬼斧神工的技藝呈現，創立具有深厚哲學意涵的禪太極系列作品，秉持「以石雕雕琢人心，以藝術塑造生活」的理念，將傳統文化以現代藝術形式呈現，為收藏者提供極致的美學饗宴。

禪太極的理念將太極哲學「無極生太極」具象化，每一件作品都充滿動靜皆宜的張力，既蘊含深厚文化底蘊，又與當代美學高度契合。周龍修博士領導的禪太極不僅是一個藝術文化品牌，更是一個傳承與創新的藝術文化使命者，透過禪太極系列作品，傳遞出生活中的平衡與和諧，讓世界看見中華藝術文化的無限魅力。

禪太極於靜動之間 尋找生命的藝術平衡

禪太極以「禪」與「太極」為核心精神，致力將傳統哲學與當代藝術結合，創造出兼具靈性與美學的藝術作品。「禪」是一種靜淨安祥的心境，更是人們本具的清淨心。它以靜思之姿，讓人在天地間淨心舞動，於山水中體驗「行亦禪、坐亦禪」的生命智慧。而「太極」則賦予這份靜心，以動態的生命力，展現了陰陽平衡的哲學、剛柔並濟的功夫，以及精妙絕倫的藝術。

禪太極系列作品融合自然元素與文化內涵，在材質本身紋理的細膩運用，將太極的形、意、力道與美感呈現得淋漓盡致。品牌不僅呈現在視覺的藝術感，更擴展到五感的全方位體驗，木質調香氛讓人平心靜氣，悠揚音樂帶來行雲流水般的節奏，七彩寶石的光芒閃耀千年哲理，古老石紋讓人穿越時空，而茶與酒的濃淡韻味則品味生命的自在。

此外，「天人系列」、「天形系列」與「天璞系列」更進一步詮釋天地人合一、自然形態之美與材質本真的哲學觀。禪太極透過藝術文化傳遞出平衡與和諧的深刻內涵，不僅是一種視覺享受，更是一場心靈與文化的交流，讓每一件作品成為傳統與現代對話的橋樑，締造出藝術界的經典傳奇Legend。

融合傳統與現代的經典禪太極

禪太極系列作品區分為「石太極、玉太極、琉璃太極」三大系列，每一系列作品皆以不同材質與表現形式演繹太極哲學的深層意涵。

禪太極 十八位卓越人士的人生故事

為展現禪太極十八式之文化與精神，耗費五年時間籌備、嚴選十八位卓越人士的人生故事，以每位主角的理想、精神，刻畫出精雕細琢的藝術作品，並採用來自澎湖的珍稀柱狀玄武岩，這種天然形成的材質因其獨特的紋理與堅硬質地無疑成為詮釋的理想之選。在國寶級文石陳列館館長「呂孟鴻」大師精湛的「劈、破、擊、雕、琢」五刀功法，隨形而塑、隨意而雕，呈現出動靜之間的完美平衡，也象徵以柔克剛的太極精神。此系列作品不僅展現了自然與人文的結合，更是散發出卓越人士才有的深邃穩重的氣息。

玉太極 內斂與高貴的最佳詮釋

玉太極系列作品由「呂孟鴻」大師精心雕琢，以臺灣墨玉為核心材質，在中國傳統文化中，黑色象徵壬癸水之力，具聚財與鎮心凝神的能量。以臺灣墨玉雕刻的太極、玉雕作品等，以其靈性氣場能傳遞無形的祝福能量，深受收藏家青睞。這種珍貴的玉石以其溫潤質感與深邃色澤象徵圓融與平衡，並展現出內斂與高貴的絕妙融合，堪稱「太極之美」的極致表現。呂孟鴻大師運用精湛的玉雕技藝，將傳統文化的哲理注入藝術作品中，使玉太極系列作品成為極致的藝術珍品，不僅提升整體品味，更彰顯收藏者深厚的文化涵養。

禪太極品牌創辦人周龍修博士，匯集上述禪太極十八式菁華，將十八種武藝、十八種技藝、十八種創藝，委由「呂孟鴻」大師透過臺灣墨玉刻畫出太極石雕之美，國寶級巨型藝術文化作品「十八藝」因而誕生，以寬三百二十公分、高一百九十六公分、作品重量高達七千兩百公斤，成為「全球第一、世界唯一」的臺灣墨玉大太極「十八藝」，目前正在臺北市立中正高級中學公益展出中！

琉璃太極 光影變幻的流動藝術

琉璃太極系列作品首先需精選出360度黃金比例的澎湖柱狀玄武岩太極，先開立矽膠模、FRP模，再開立生成模、蠟模，以傳統脫蠟鑄造技法製作，透過多道繁複工序，打造出每件晶瑩剔透、色彩變幻的琉璃太極藝術作品。琉璃材質在光影折射間呈現非凡的動態美感，展現太極哲學中能量流動的精髓。每件作品宛如靜中有動、動中有靜的視覺詩篇，不僅是空間中的亮點，更是哲思與美學的交融。

以色彩詮釋不同的意象，琉璃太極系列作品為每一位觀賞者帶來多重感官與文化體驗，翠綠翡翠象徵吉祥與財富，流轉於柔中帶鋼的線條間，帶來「常青貴人」的祝福；金黃光輝宛如陽光般充滿活力，寄寓財運亨通與榮耀輝煌；琥珀溫潤蘊藏大地的健康能量，傳遞平安與長壽的美好願景。

琉璃太極不僅是藝術作品，更是文化與哲學的具象表達。其靜謐的禪意與豐富的內涵，使之成為收藏的最佳首選藝術作品，無論是點綴生活空間品味，還是作為祈福送禮，都承載流動的美與永恆的祝願。

禪太極的藝術光輝 點亮空間彰顯品味

禪太極系列作品不僅是收藏品，更是一種提升空間品味的藝術表達。每件作品融合深厚的哲學內涵與精湛的技藝，不僅為空間注入文化氣息，也成為引人注目的視覺焦點。無論置於任何地方，禪太極藝術文化的精神都能彰顯收藏者的不凡品味，並喚起人們對太極哲學的深刻思考。

琉璃太極系列作品以晶瑩剔透的質感見稱，光影交錯之間，營造出動靜皆宜的氛圍，特別適合為現代極簡空間注入藝術靈魂。石太極系列作品的一大特色，在於採用珍稀的澎湖柱狀玄武岩。柱狀玄武岩形成於數百萬年前火山運動，經歷漫長歲月的風化洗禮，呈現出堅韌、細密且富有天然紋理的特性，更蘊含天地自然的能量與氣韻。而玉太極系列作品則以臺灣墨玉的內斂深邃與新中式設計風格完美融合，不僅彰顯傳統文化韻味，更具現代時尚感，成為傳統與創新交織的經典藝術作品。

禪太極創辦人周龍修博士於二十一年前，為全球首位以虛擬店提報進駐世界第一高樓［ 臺北金融大樓 ］Taipei 101 Mall 。禪太極以其獨特的設計視角與創新模式，站穩國際藝術舞台，禪太極系列作品不僅廣受國內外收藏家青睞，更獲選為國家元首級國賓禮，於各種國際場合贈予各國元首、政要與貴賓，無疑是鞏固藝術與文化地位的重要象徵。

禪太極藝術傳遞文化 讓生活更有深度內涵

禪太極不僅是一個品牌，更是一場藝術與文化的深度對話。透過對材質的精選、對技藝的極致追求，以及對哲學內涵的細膩詮釋，禪太極成功地將中華文化的精髓與現代藝術的創新融為一體，打造出超時代的經典系列作品。

每一件禪太極作品，皆承載著創辦人周龍修博士的理念：「用藝術點亮生活，用文化啟迪心靈。」無論身處於忙亂的都會，或是追求內心寧靜的世界，欣賞禪太極作品的觀賞者，都能感受到那份源自太極哲學的恬靜與力量。選擇禪太極，除了展現對藝術的鑑賞品味，亦是對生活態度的自信表達，讓藝術不僅成為視覺享受，更是生活深度的象徵，在繁忙的都市中，禪太極是一方寧靜的藝術天地，為每位藝術愛好者帶來不凡的文化與生活享受。

展館資訊

公司：禪太極禪天下股份有限公司

地址：台北市北投區承德路七段 388 號 3 樓（中南海大樓）

電話：02-2822-5355

Email：linda3066@gmail.com

交通資訊

捷運淡水線「唭哩岸站」2 號出口，步行至「公館路 423 巷 8 弄」後進入，便可找到中南海大樓的正後方出入口。(欲前往觀賞須事先預約)

線上鑑賞

禪太極藝術文化 Zen Taichi 官方網站：https://www.18taichi.com.tw/

禪太極藝術文化 Zen Taichi ART YouTube：https://www.youtube.com/@zentaichi

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