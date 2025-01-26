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張嘉苓彩墨狂想曲席捲國際藝壇 當代藝術新風貌

聯合新聞網／ 時尚漫旅
張嘉苓的代表作品《初心》，為生命初始的狀態，作品中的色彩變化，則代表著個體在成長過程中不斷的銳變與昇華，同時，也強調人與生俱來的內心寧靜與對自然的崇敬。圖/艾莎藝廊提供
張嘉苓的代表作品《初心》，為生命初始的狀態，作品中的色彩變化，則代表著個體在成長過程中不斷的銳變與昇華，同時，也強調人與生俱來的內心寧靜與對自然的崇敬。圖/艾莎藝廊提供

國際知名台灣藝術家張嘉苓的彩墨抽象畫展近期在國內外盛大展出，其獨樹一格的藝術風格，以及對傳統彩墨的創新詮釋，再次引發全球藝術界的熱烈討論。

藝術家張嘉苓的作品以濃郁的色彩、奔放的線條，以及對東方哲學的深刻體悟為特色。她將傳統彩墨的韻味與西方抽象藝術的自由精神完美結合，創造出獨一無二的視覺饗宴。在多次的國際展覽當中，每次都能展現出對生命與創作的熱愛，讓觀賞者彷彿置身在一個充滿夢幻與生命色彩的世界裡。

藝術家的創作，不僅僅在於她精湛的繪畫技巧，更在於她對藝術的獨到見解。她將彩墨畫從傳統的繪畫風格進行演變，賦予其全新的生命力。她的作品不僅在亞洲受到歡迎，也在西方藝術圈引起了廣泛關注。許多西方藝術評論家都對台灣藝術家張嘉苓的作品讚不絕口，一致認為她的作品代表了當代藝術的新風貌，同時也是藝術市場的新寵兒。

張嘉苓的藝術無國界，在國際藝術市場上也備受追捧，也在國內外獲獎無數，藝術家的作品價格不斷攀升，也成為許多收藏家的投資首選
張嘉苓的藝術無國界，在國際藝術市場上也備受追捧，也在國內外獲獎無數，藝術家的作品價格不斷攀升，也成為許多收藏家的投資首選

隨著名聲的日益響亮，藝術家希望透過自己的藝術創作，藝術不僅僅只是美的呈現，更是社會變革的驅動力，藝術家也希望能透過藝術與ESG、SDGs結合，創造一個更美好、更永續的未來。

張嘉苓獲獎資歷:在2022年曾榮獲國際頒發全國百位當代世界藝術大師，國立大學印度尼西亞藝術與設計藝術家，國際也門文化及青年政府部門頒發藝術國際認證，日本東京都市立演藝廳展覽大賽榮獲--金賞獎，德國棕櫚Palm Art Award藝術獎提名，埃及尼羅河國際美術論壇最佳人物藝術家；2023年也榮獲阿拉伯國際學院藝術大使及藝術獎章，土耳其藝術國際天使，印度世界和平展國際藝術大師，埃及和平鑽石藝術師，也門國際文明學院藝術大使，阿拉伯藝術家卓越創意勳章獎，摩洛哥頒發卓越藝術創作，印度『未來國際藝術』大賽—銀牌，第五屆環球小金人榮獲--藝術金獎及藝術文創獎，日本東京美術館展覽大賽榮獲--銀獎；2024年榮獲美國紐約藝術大賽全球藝術優勝，阿根廷最具特色藝術家，2025年榮獲伊朗國際客座藝術家殊榮，同時，也多次被國外藝術家評選為最具有特色的藝術家，獲獎作品也將於2025年1月在美國紐約時代廣場展出。

想了解更多？

您可以透過網路搜尋「張嘉苓」或前往艾莎藝術、艾莎藝廊，欣賞更多張嘉苓藝術家的精彩作品。

藝術家FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087922584557

藝術家線上藝廊: https://todaay.artemperor.tw/artist_artworks/4839

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