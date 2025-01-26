曹松清〈光嶼石年〉油畫 展馬祖藍眼淚、岩石

【新北訊】藝術家曹松清自即日起至3月18日，在鶯歌台華窯典藏空間館展出「光嶼石年」油畫創作展，展出18幅2024年新作，其中1幅為擴增實境(AR)，將創作當下的實景拉回觀者的眼前，讓觀者有身歷其境的感受。

曹松清說：「為了激勵我認真創作，台華窯邀請我每個農曆年前後展出。這項每年為期2個月的油畫創作展，到今(2025)年1月的〈光嶼石年〉，已邁入第十個年頭了。」去年他的邀約也大爆發，從年初的台華窯、新竹蔦屋書店，年中的工研院、長庚科大，年末的中原文創園區等展，肯定了他在油畫上的努力和成果。

他說，〈光嶼石年〉光嶼指的是「光之島」，石是指岩石，石年意寓十年。這裡的嶼指的是馬祖列島，也是他出生、成長的地方，這十年來的油畫內容也多數是圍繞著故鄉。經過歲月洗禮，他以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將背景平塗來凸顯主題，並以馬祖在地花崗石顆粒為繪畫語彙，成為屬於他個人風格的繪畫。

曹松清指出，馬祖海島本身就是間地質大教室，尤其海岸地形最具特色。在海島，陽光的元素十分強烈，也盡藏著他繪畫中發展出來的〈岩光系列〉。剛硬的岩石揭示馬祖剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育出「海島人」的生命觀。

曹松清〈岩光系列〉作品之一。台華藝術中心/提供

這幾年，馬祖因為有「藍眼淚奇景」為人所熟知。他表示，受限各種條件，有九成觀光客無法順利看到藍眼淚。當地也成立「藍眼淚館」，以人工培育方式讓遊客看到藍眼淚；或者到「北海坑道」搖櫓，或許看得到這難得一見的景象。

每年4-6月是福建閩江的汛期，豐沛的降水為閩江口的馬祖列島帶來藻類生長所需的養分，矽藻是「夜光蟲」的主要食物；其中，呈U字形的澳口為馬祖創造得天獨厚看到藍眼淚的條件，矽藻因地形地物留滯岸邊久些，可以讓旅客更容易遇見那些夢幻的光。

身為馬祖人，他的〈藍眼淚系列〉，捕捉陽光下以赤潮形象呈現的藍眼淚，當夜幕低垂這些赤潮在風浪帶動下，不斷沖激岩石等地物，就會產生藍眼淚。他說：「這些是我以目視、拍照、錄影，加上自己的感受，在畫筆下所呈現的。」

曹松清說，他每次回鄉，都會一個人在島上走來走去，讓自己的雙腳接觸故鄉的每一塊土地。每一種視角、每一個巷弄、每次回眸，都會驚奇的發現以前所沒注意到的細微但重要的生命記憶，而這些美好的記憶，正是他〈拾光系列〉的養分，也是他美好記憶與作品的源泉。

曹松清介紹他的作品。台華藝術中心/提供

他衷心推薦到馬祖的遊客，除了芹壁、津沙、福正等閩東聚落，還有特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、巨石神像、黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵梅花鹿、方塊海、東莒燈塔、東引燈塔、紅花石蒜、星空奇景等，同樣值得一遊。