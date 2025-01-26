松葉蟹、鱈場蟹齊發 HAYASE日本料理蟹宴限時登場

螃蟹鮮美無論是炙烤、水煮，還是天婦羅、壽司，各種料理手法都能展現螃蟹的極致美味。JR東日本大飯店台北B1的「HAYASE日本料理」特別推出期間限定「日本蟹盡享會席」套餐，從2025年2月1日至2月28日，以精緻的日本料理方式，帶領饕客感受螃蟹在舌尖起舞的獨特滋味，套餐每位定價4,200元。

JR東日本大飯店台北B1的「HAYASE日本料理」2月1日至2月28日推出「日本蟹盡享會席」套餐，帶領饕客感受螃蟹在舌尖起舞的獨特滋味，套餐每位定價4,200元。(圖/ JR東日本大飯店台北)

此次「日本蟹盡享會席」套餐精選松葉蟹、鱈場蟹及花蟹，以當季新鮮直送的優質食材，呈現多達10種蟹的料理手法，完整詮釋日本料理的藝術。套餐包含11道佳餚，每道皆展現料理的細膩功夫與巧思。從第一道「蟹肉菊花和」開始，就以食用菊花瓣搭配松葉蟹呈現視覺與味覺的雙重享受；「蟹黃豆腐」則以細膩口感與濃郁香氣征服味蕾；「松葉蟹湯引及白肉旬魚」充分保留了食材的天然鮮甜，而「蟹肉生海膽壽司」則將濃郁蟹肉與細膩海膽完美結合，帶來豐富的層次與餘韻。

其中，推薦必嘗的「烤鱈場蟹」，經過炙烤後展現出焦香與鮮味的絕妙平衡；「松葉蟹甲羅揚」則以滿滿蟹肉搭配蔬菜丁與特製醬料填入蟹殼裡，外層裹上麵包粉炸至金黃，外酥內嫩，深受老少喜愛。而「鱈場蟹天婦羅」將厚實彈牙的蟹肉與酥脆麵衣結合，呈現口感與風味的最佳對比。此外，還有「百合根饅頭 蟹吹雪芡」、「蟹肉琥珀凍」、「蟹肉鮭魚卵飯」、「梭子蟹味噌湯」與「飯店特製甘味」，為這場蟹宴劃下完美句點。

HAYASE日本料理料理長郡司行雄以不同料理手法表現「蟹」出截然不同的風味，製作過程繁複且耗時，千萬不要錯過。(圖/ JR東日本大飯店台北)

HAYASE日本料理致力於呈現日本東北原汁原味的日本料理，料理長郡司行雄表示，當季螃蟹的鮮甜口感在不同料理手法中表現出截然不同的風味，但製作過程繁複且耗時，建議饕客提前預訂，以免錯過這場螃蟹饗宴。

HAYASE日本料理區分為懷石料理區、割烹用餐櫃枱和鐵板燒，割烹用餐區更是環繞著師傅的餐檯，讓用餐的同時能夠親身欣賞到如藝術一般的廚藝技巧。(圖/ JR東日本大飯店台北)

菜色價格為套餐價格，另有多款套餐提供，並需另加一成服務費。

【JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」訂位資訊】

午餐時間：11:30至14:00，定價2,480元+10%起 (最後點餐時間13:30)

晚餐時間：18:00至21:30，定價3,500元+10% (最後點餐時間21:00)

地址： 台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁） 訂位電話：02-7750-0932