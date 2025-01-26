全國漁會推三款國產好魚鍋物禮盒超優惠 供民眾年節採購

【民眾日報記者鐘翠珠台北報導】除夕夜圍爐現在也流行吃火鍋!為滿足民眾年節用魚需求，農業部漁業署輔導中華民國全國漁會於元月18、19(六、日)兩日，假臺北希望廣場農民市集舉辦『寶島鮮魚澎派團圓蛇麼都搭』年節用魚推廣活動，現場邀請貢寮區漁會、蘇澳區漁會、屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班-陳啟宏、嘉義縣青年農民-唐昕遠等產業團體；並特別請陳俊杉主廚現場示範與展示「鯧榮富貴高昇團圓鍋」、「海味山珍福氣團圓鍋」、「石來運轉砂鍋魚頭鍋」、「全漁匯雙享團圓鍋」等簡單快速美味上桌圍爐海味鍋物，以及「龍虎呈祥蒸蒸日上」清蒸石斑魚、「福氣鰻鰻吉星糕照」鰻魚米糕、「財源滾滾福氣雙拼」海鮮炸物等團圓好魚辦桌料理，推薦民眾蛇年圍爐餐聚一起品嚐有開運寓意在地水產以及海味鍋物，呷好魚、年年有餘（魚），健康幸福過好年!

海味鍋物 圍爐健康吃攻略

冬天吃火鍋暖心又暖胃，但對於注重身材管理的消費者而言，除了降低醬料熱量攝取外，鍋物中多加入當令高纖蔬菜與多食用在地新鮮水產品原型食材都是健康吃鍋物小撇步。

▲中華民國全國漁會林啟滄總幹事推薦民眾圍爐餐聚品嚐有開運寓意在地水產以及海味鍋物，呷好魚、年年有餘!

漁業署王茂城署長表示，許多民眾會藉由秋冬進補養足精氣，而海鮮與各種火鍋食材料理百搭，加上魚肉細緻易消化及擁有易被人體吸收的優質蛋白質，除了是日常健康飲食的最佳首選外，年節團圓吃火鍋建議民眾選用優質國產水產品，無論是外型討喜與白鯧一樣有個「昌」吉祥寓意的黃金鯧、肉質Q彈龍虎石斑、甜美的花枝與小卷、彈牙的白蝦、口感細緻的臺鯛魚、鱸魚片、北海岸養殖九孔鮑及中南部在地養殖鰻魚等，都具有『年年有餘（魚）』吉祥好兆頭的在地好魚健康食材，讓大家吃出健康美味的絕佳鍋物選擇。

▲春節限定『國產鮮魚年節禮盒』，包括有:黃金鯧、龍虎石斑、虱目魚肚、透抽、白蝦、鬼頭刀魚丸…等品項，今年組裝三款特別優惠價格供民眾選購。

享鮮優惠 國產好魚搶鮮購

入冬後是火鍋旺季，加上年前無論團圓圍爐、送禮與祭祀等魚貨需求量大增，為方便民眾以最優惠價格一次購足來自產地直送澎湃漁產品，漁業署輔導全國漁會聯合各區漁會加強水產品供應，隆重推出蛇年春節限定『國產鮮魚年節禮盒』，包括有:黃金鯧、龍虎石斑、虱目魚肚、透抽、白蝦、鬼頭刀魚丸等品項，並搭贈鱸魚片及火鍋湯底外，還有集結國產海陸雙拼、一次品嚐在地水產加畜產雙享美味的『海味山珍年節火鍋禮盒』，以及湯頭濃郁、可吃到豐厚魚下巴肉的特選大尾龍虎斑砂鍋魚頭火鍋；為滿足小家庭需求，更貼心推出內含湯包、分切好金目鱸魚、臺灣鯛、魷魚圈、白蝦等水產及綜合火鍋料的『全漁匯-海鮮火鍋組』，都是消費者年節水產品採買首選。

▲漁業署王茂城署長表示，海鮮與各種火鍋食材料理百搭，擁有易被人體吸收的優質蛋白質，是日常健康飲食的最佳首選。

中華民國全國漁會林啟滄總幹事表示，兩日希望廣場活動中，各產業團體除展售眾多產地直送、具有溯源管理把關的黃金鯧、龍虎石斑、龍膽石斑、虱目魚、金目鱸、午仔魚、白蝦、鰻魚、小卷、白帶魚，以及來自東北角海水養殖九孔鮑、南方澳海捕黑鮪魚、鯖魚等豐富漁產品外，還有各式水產組合禮盒與精緻水產伴手禮等商品，及各展售攤位規劃限量的好魚搶鮮購超值優惠活動；此外，現場水產品消費滿額$500元再加碼抽好禮，更有食魚教育有獎徵答抽紅包、好魚料理免費品嚐等好康活動；無論自用或送禮歡迎民眾趁著周末假期前往選購，或利用全國漁會網路商城(http://shop.rocnfa.org.tw/)網路訂購，輕鬆享受澎派超值「國產鮮魚年節禮盒」宅配到府服務。