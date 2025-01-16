揮桿傳愛！260位球友齊聚目倍果盃國際高爾夫公益邀請賽為盲校籌款

聯合新聞網／ 時尚漫旅
台中副市長鄭照新（中）蒞臨主持開球儀式，大力支持目倍果盃愛心公益活動。圖／家樂生活事業股份有限公司提供
台中副市長鄭照新（中）蒞臨主持開球儀式，大力支持目倍果盃愛心公益活動。圖／家樂生活事業股份有限公司提供

台中國際高爾夫球場在歲末（2024年12月30日）成為愛心匯聚的中心，迎來「目倍果盃國際高爾夫公益邀請賽」。此次賽事由家樂生活事業股份有限公司主辦，吸引260位高球愛好者參與，透過運動展現公益熱忱，同為台中市私立惠明盲校籌募善款。台中副市長鄭照新親臨主持開球儀式，感謝主辦單位及所有參與者對公益事業的貢獻，並讚揚其對惠明盲校的支持。家樂生活事業總裁、目倍果品牌創辦人、目倍果高爾夫好友隊全國總會長林宏展表示：「我們希望透過高爾夫的力量，將企業營利與社會回饋結合，傳遞幸福與感恩的精神，讓每一位參與者在揮桿間感受到公益的溫暖。」

目倍果高爾夫好友隊全國總會長林宏展希望透過高爾夫的力量，讓每一位參與者在揮桿間感受到公益的溫暖。圖／家樂生活事業股份有限公司提供
目倍果高爾夫好友隊全國總會長林宏展希望透過高爾夫的力量，讓每一位參與者在揮桿間感受到公益的溫暖。圖／家樂生活事業股份有限公司提供

活動以「公益」為核心理念，融合高爾夫運動的技術與慈善關懷。當天比賽流程緊湊，上午9:30開始報到，10:30合影後正式開球，採27洞同步發球模式。場上競爭激烈，參賽者們全力以赴爭奪總價值高達新台幣300萬元的獎項，特設的三桿洞都有一桿進洞獎，更激勵參賽者且為賽事增添誘因。活動的贊助商和合作夥伴也在現場展示了各種高爾夫相關的產品，並提供了豐富的獎品，使得整個賽事氣氛更加熱烈。

晚間公益晚會更是將氣氛推向高潮，知名演員秦楊獻唱多首經典台語歌曲，並親自參與愛心義賣，成功激發現場熱情，帶動捐款浪潮。所有善款將全數捐贈台中市私立惠明盲校，用於提升教育設施和資助有需要的家庭及學童，助力學校福利計畫，為弱勢群體注入實質幫助。

知名演員秦楊（左一）獻唱多首經典台語歌曲，並親自參與愛心義賣，成功激發現場熱情，帶動捐款浪潮。圖／家樂生活事業股份有限公司提供
知名演員秦楊（左一）獻唱多首經典台語歌曲，並親自參與愛心義賣，成功激發現場熱情，帶動捐款浪潮。圖／家樂生活事業股份有限公司提供

現場更有健康產品展區，展示家樂生活旗下核心產品「目倍果」相關禮包，讓參與者在享受高球樂趣之餘，體驗健康新生活，展現公益與運動的完美結合。

參賽者對活動給予高度評價，表示這是一場意義非凡的比賽，讓參賽者能夠在球技交流中為社會公益貢獻力量；多位球友更期盼類似的賽事能年年舉辦，號召更多人參與，共襄盛舉。

此次「目倍果盃國際高爾夫公益邀請賽」成功將高爾夫運動打造成傳遞愛與關懷的平台，不僅展現了運動的魅力，更彰顯了社會責任感。隨著賽事圓滿落幕，林宏展總裁期待未來有更多此類活動，讓愛心接力不間斷，揮桿傳遞幸福與希望，共同為社會公益貢獻力量。

「目倍果盃國際高爾夫公益邀請賽」吸引260位高球愛好者參與，透過運動展現公益熱忱。圖／家樂生活事業股份有限公司提供
「目倍果盃國際高爾夫公益邀請賽」吸引260位高球愛好者參與，透過運動展現公益熱忱。圖／家樂生活事業股份有限公司提供

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