Brilliant自助餐推中華料理美食 秘製烤豬腿、廣式烤鴨齊亮相

聯合新聞網／ 時尚漫旅
JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」，有秘製香料烤豬腿、廣式烤鴨、紹興蝦，以及現沖牛肉湯、現煎牛小排等，即日起至3月4日，午、晚餐期間無限量供應。(圖/ JR東日本大飯店台北)
JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」，有秘製香料烤豬腿、廣式烤鴨、紹興蝦，以及現沖牛肉湯、現煎牛小排等，即日起至3月4日，午、晚餐期間無限量供應。(圖/ JR東日本大飯店台北)

迎春美食饗宴，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」，有秘製香料烤豬腿、廣式烤鴨、紹興蝦，以及現沖牛肉湯、現煎牛小排等，即日起至3月4日，午、晚餐期間無限量供應。本季菜色還有美國爐烤香料肋眼牛排、普羅旺斯香草烤羊排、法式燉牛舌等經典美味。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元，假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。

JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」主廚陳永儒在本季的菜色特別推薦外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的 「秘製香料烤豬腿」，可搭配荷葉餅加上配料享用。(圖/ JR東日本大飯店台北)
JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」主廚陳永儒在本季的菜色特別推薦外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的 「秘製香料烤豬腿」，可搭配荷葉餅加上配料享用。(圖/ JR東日本大飯店台北)

「Brilliant鉑麗安全日餐廳」主廚陳永儒在本季的菜色加入中華美食料理，特別推薦外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的 「秘製香料烤豬腿」搭配荷葉餅及配菜一起享用。以四川乾燒技法為基礎，將鮮甜的螃蟹與香辣濃郁的醬料完美結合的「乾燒螃蟹」、完美融合蝦子鮮甜與紹興酒醇香的 「宮廷蔘紹興醉海老」、以四川經典紅油為基底搭配特製調料，口感麻辣鮮香的 「紅油牛肚絲」。還有充滿海洋風味且口感Q彈的 「老酒海鮮義大利麵」，以及特選整尾鱸魚以最純粹的烹調方式，完整保留海鮮的天然鮮甜的 「清蒸海上鮮」，都是不容錯過的菜色。

「Brilliant鉑麗安全日餐廳」的「乾燒螃蟹」，將鮮甜的螃蟹與香辣濃郁的醬料完美結合，加入粉絲每一口都滿溢海洋的鮮美。(圖/ JR東日本大飯店台北)
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」的「乾燒螃蟹」，將鮮甜的螃蟹與香辣濃郁的醬料完美結合，加入粉絲每一口都滿溢海洋的鮮美。(圖/ JR東日本大飯店台北)

此外，千萬別錯過外皮金黃薄酥、鴨肉鮮嫩多汁的 「廣式烤鴨」、鮮香濃郁的櫻花蝦搭配Q彈軟糯米糕製成的 「櫻花蝦米糕」、廣受好評的經典 「現沖牛肉湯」 與在鐵板煎台滋滋作響香氣迷人的 「美國帶骨牛小排」，每一道都讓人食指大動。

「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「宮廷蔘紹興醉海老」完美融合蝦子鮮甜與紹興酒醇香。(圖/ JR東日本大飯店台北)
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「宮廷蔘紹興醉海老」完美融合蝦子鮮甜與紹興酒醇香。(圖/ JR東日本大飯店台北)

餐後甜點區則推出當季的草莓系列甜點，「抹茶草莓慕斯」、「榛果草莓慕斯」「紅桃草莓慕斯」、「榛果草莓慕斯捲」、「草莓塔」、「草莓奶酪」等，再搭配經典的哈根達斯冰淇淋，為這趟美食之旅畫下最甜美的句點。JR東日本大飯店台北表示，為禮遇饕客們，即日起至今年3月底餐廳於週一至週五午餐期間，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特惠；還有「LINE好友晚餐優惠」於週一至週四晚上八點後入場享買一送一。

「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「清蒸海上鮮」，特選整尾鱸魚以最純粹的烹調方式，完整保留魚肉的天然鮮甜，不容錯過。(圖/ JR東日本大飯店台北)
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「清蒸海上鮮」，特選整尾鱸魚以最純粹的烹調方式，完整保留魚肉的天然鮮甜，不容錯過。(圖/ JR東日本大飯店台北)

午餐自助餐1,480元（週一至週五）/ 1,680元（週末六日）

晚餐自助餐1,480元（週一至週四）/ 1,680元（星期五及週末六日）

假日下午茶自助餐 (週六至週日)/ 980元(週末六日)

(餐價需另加一成服務費)

JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳  t.+886-2-77500934

台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）

線上訂位: https://reurl.cc/KlVN5y

「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「紅油牛肚絲」，以四川經典紅油為基底，搭配特製調料，口感麻辣鮮香。(圖/ JR東日本大飯店台北)
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「紅油牛肚絲」，以四川經典紅油為基底，搭配特製調料，口感麻辣鮮香。(圖/ JR東日本大飯店台北)

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