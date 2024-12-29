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日本連鎖最大「療癒系咖啡廳」Café Mocha進駐台灣 劉爾金伉儷暖心啟商機

聯合新聞網／ 時尚漫旅
Café Mocha咖啡廳首家門市設於台北信義區新光三越百貨A8館 B1，吸引許多喜愛毛孩的人入場體驗。圖／Mocha Taiwan提供
Café Mocha咖啡廳首家門市設於台北信義區新光三越百貨A8館 B1，吸引許多喜愛毛孩的人入場體驗。圖／Mocha Taiwan提供

根據內政部數據，臺灣2023年單人家庭數量已突破400萬，且其中少子化、老齡化家庭的比例逐年攀升，人們對於溫馨陪伴的需求愈來愈高。在此背景下，藝人劉爾金、曾瑩玥夫妻特別引進日本知名連鎖品牌 Café Mocha咖啡廳，首家門市設於台北信義區新光三越百貨A8館 B1，並於日前溫暖開幕，且自詡為「陪伴」教育共享平台，專場開設陪伴銀髮族、孩童、寵物毛孩們幸福生活的新時代課程、也展出「喵哲學—自我陪伴藝術展」，讓不同的關係在此互相療癒。

藝人劉爾金、曾瑩玥夫妻近期引進日本知名連鎖品牌 Café Mocha咖啡廳，成為台北信義商區的新亮點。圖／Mocha Taiwan提供
藝人劉爾金、曾瑩玥夫妻近期引進日本知名連鎖品牌 Café Mocha咖啡廳，成為台北信義商區的新亮點。圖／Mocha Taiwan提供

日本Café Mocha以溫暖療癒著名，在日本已經設立30間分店，成為日本最大的療癒系咖啡廳，今年更是開到韓國首爾和越南河內，如今終於選在A8新光三越原汁原味開幕！走進Mocha，立刻感受到日式文化的安心，每一處角落設計都帶著溫柔的觸感，歡迎來客細細品味AI智能特調的研磨咖啡、閱讀一本書，或觀賞藝術插畫家聯名的畫作展覽。Mocha日本社長說：「現代人因忙碌生活感受到孤獨、甚至好久沒時間靜靜獨處，Mocha 的存在就是擔任療癒的專家，我們讓每一個進店的人都卸下負擔，放鬆地享受獨一無二的溫暖時光。」

走進Mocha，店內提供各式書籍，還有沙發區可以休息放空，立刻感受到日式文化的安心，每一處角落設計都帶著溫柔的觸感。圖／Mocha Taiwan提供
走進Mocha，店內提供各式書籍，還有沙發區可以休息放空，立刻感受到日式文化的安心，每一處角落設計都帶著溫柔的觸感。圖／Mocha Taiwan提供

Mocha 期許自己不僅是一家咖啡店或心靈休憩地，更以 「陪伴」 為核心價值，走進台灣每個需要關懷的角落。不僅推出各式文創商品，透過義賣將盈餘捐獻給流浪動物之家做為貓咪醫療專用款、也與弱勢團體合作，未來更進一步與老人福利關懷協會開辦一系列的「樂齡陪伴公益之旅」以及為弱勢孩童舉辦的「溫馨藝術小學堂」，讓大朋友小朋友享受溫馨幸福的青銀共伴時光。「我們的初衷是讓每一個人，不論是獨自來訪、或與愛同行，都能在這裡找到心靈的歸屬。」台灣負責人說。

想來遇見自己、享受日本原汁原味進駐台灣的幸福時光嗎？日本Mocha台北信義店自開幕以來，已經吸引許多喜愛毛孩的人入場體驗，不管是想放空偷閒、安靜獨處或是三五好友相聚閒聊，都已經成為眾人有口皆碑、值得一訪的好所在。即日起至2025年1月1日止，店內還有黃金貓尋寶遊戲可以挑戰，獎品豐富多元！

Café Mocha咖啡廳內的每一隻店貓，都獲得店內員工細心照顧。圖／Mocha Taiwan提供
Café Mocha咖啡廳內的每一隻店貓，都獲得店內員工細心照顧。圖／Mocha Taiwan提供

【BOX】：

日本連鎖最大「療癒系咖啡廳」Café Mocha台北信義店

地址：台北市信義區松高路12號 新光三越A8館 B1

訂位專線：02-27299058

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