羅心道長出書版稅全捐 為失依兒教育盡力

本名鄒慧心的羅心道長與忠義基金會特別於12月24日下午假「光點台北」多功能藝文廳舉辦「點亮星光‧歲末送暖」記者會，預告將內心感悟奇文《慧心》及愛子鄒方壹攝影集《光‧壹》版稅所得全數捐贈，盼能為失依兒的教育盡力。現場以其深諳日本書道之魅力揮毫落紙「做孩子一輩子的家人」，轉化父子超越時空的思念之情，向社會傳達關懷失依兒的懇切呼籲。

羅心道長以「無情世界有情人」來稱呼所有肯為公益付出或聚合的人。羅心道長謙稱父子倆人能將文字與書畫攝影換取經費來嘉惠孤幼，僅是薄弱付出，其實，每個人心裡都有一道光，要善用這道光去感受世界美好的事物與付出。

忠義基金會副執行長 謝小琪（左）代表致贈感謝狀給羅心道長。圖／忠義基金會提供

《慧心》一書來自羅心道長百日閉關之數十篇珠玉真言，言語簡單平實，哲理深入淺出，綜合羅心道長以武證道的畢生自學所悟，淺白簡單的言語，是一種藝術形式與自我表達，更是嚴謹的修行與哲學；羅心道長所傳達的不只是以傳統為創新的生活美學實踐，也是有別於一般勵志或勸人為善的修鍊，以入世修行，發人深省。因蛇年農曆過年較早，有感寒假結束即為113學年度下學期開學，安置家園教育費需求迫切而龐大，特意於歲末送暖，盼號召各界廣泛認助響應。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7,500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。每學期所需教育經費龐大，亟需各界支持。預計將有50位以上現居忠義基金會附設家園之幼兒園或國高中生受惠，教育費支持請洽：02-29302600楊先生。