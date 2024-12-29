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2024新鶯出谷音樂饗宴圓滿落幕 合唱交流溫馨歡樂

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2024年12月21日，臺北圓山大飯店10樓國際會議廳，迎來了一場充滿溫馨與歡樂的音樂盛宴——2024新鶯出谷音樂饗宴。本次活動由中華文化教育暨體育交流促進會與臺北市青青合唱團主辦，數個來自不同城市與學校的合唱團齊聚一堂，共同展現合唱的魅力與團隊合作精神。

活動當天，參與的合唱團隊包括臺北市青青合唱團、臺北市北一女合唱團、臺北市稻江護家天籟美聲合唱團、臺北市三玉國小合唱團、新北市少年合唱團、新北市安坑國小合唱團、基隆市信義國小矮豆（IDOL）合唱團以及江蘇省連雲港市蒼梧小學云笛合唱團等八支優秀的合唱隊伍。他們用和諧的歌聲，表達了彼此之間的深厚情誼，活動現場充滿了歡聲笑語，氣氛溫馨而感人。

此次活動的亮點之一是大合唱環節，參與隊伍共同演唱了兩首經典歌曲：《知足》（五月天）和《拍手歌》（台灣布農族歡樂歌）。每位合唱團成員都全情投入，歌聲與掌聲交織成一幅美麗的音樂畫卷，讓觀眾深深感受到音樂無國界、無年齡之分的魔力。

活動中，所有參與的合唱團隊不僅有機會展示自己的音樂才華，還藉由這次難得的交流平台，與來自不同地區與背景的合唱團進行了深度的文化與音樂交流。這樣的機會無疑對各隊的發展具有重要的促進作用，也為所有參與者提供了一次難忘的合作體驗。

主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會與臺北市青青合唱團特別感謝所有參與團隊的支持與努力，也感謝觀眾的熱情參與。此次音樂饗宴不僅是一場音樂表演，更是一場心靈的交流，讓每位參與者都在這段音樂旅程中獲得了寶貴的回憶和成長。

本次音樂饗宴活動的成功舉辦，再次彰顯了合唱藝術的無限魅力，也期待未來有更多的音樂愛好者能夠走到一起，共同演繹音樂的美好與力量。

主辦單位感謝

台北市文化局

台北市教育局

新北市教育局

基隆市教育局

鼎力協助

時尚漫旅

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