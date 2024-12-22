劉意川總會長拜會柬埔寨實居省長姜占索潘 台柬攜手開創經濟新篇章

在「台灣與東協國會議員關係總會」的努力下，配合台灣新南向政策下，首個「境外關內」產業經濟特區已經在柬埔寨正式啟動，台、柬雙方攜手共同打造位於柬埔寨實居省（Kampong Speu Province）的Aim柬埔寨國際產業經濟特區。這一創新舉措不僅是台灣依託新南向政策開拓東協市場的重要步伐，也將為台灣企業提供新的國際發展平台，助其在全球市場中獲取更強競爭力。日前，「台灣與東協國會議員關係總會」總會長劉意川率團隊及企業主特別前往柬埔寨進行實地考察，並拜會省長姜占索潘（Cheam Chansophoan）；雙方就未來合作的可能性進行深入交流，共同探討區域經濟發展的潛力及未來藍圖。

姜占索潘省長對劉總會長一行人的到來表達熱烈歡迎，並承諾全力支持Aim柬埔寨國際產業經濟特區的發展。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

姜占索潘省長對劉總會長一行人的到來表達熱烈歡迎，並承諾全力支持Aim柬埔寨國際產業經濟特區的發展。他指出，實居省在吸引外商投資方面成果顯著，根據柬埔寨發展委員會（CDC）的數據，2023年9月至2024年8月期間，該省批准了95個外商投資項目，占同期全國項目批准總數的1/4以上，顯示出實居省作為新興商業熱點的強大吸引力。姜占索潘省長強調，台灣國際產業經濟特區將成為實居省促進經濟增長和創造就業機會的重要支柱。

劉意川總會長（左六）相信未來Aim國際產業經濟特區將是台商海外拓展的首選。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

劉意川總會長表示，「台灣與東協國會議員關係總會」深耕東協20餘年，了解台灣企業需求，未來將致力打造Aim優質海外產業品牌園區，會選擇柬埔寨成為園區首站，主因是柬埔寨擁有豐富的發展潛力，擁有六大優勢，包括：年輕而充足的勞動力、低廉的生產成本、多國零關稅的貿易優勢、資金流通自由、德崇福南運河啟動的願景，以及輻射東南亞市場的戰略地位。這些條件讓柬埔寨成為台灣企業拓展東協市場的理想選擇。隨著柬埔寨經濟增長，台、柬雙方的合作深化，台灣企業有望在這一市場中開拓更多機會、在國際舞台上展現更強的競爭力。

劉總會長強調，Aim柬埔寨國際產業經濟特區提供最優質的條件、滿足最周到的需求，且不會讓台商單打獨鬥，能夠抱團創業，安心開拓海外據點、打造企業的第二家園。

Aim柬埔寨國際產業經濟特區即將完成基礎建設，未來亦逐步落成。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

「台灣與東協國會議員關係總會」推出的「企業海外陪跑計畫」亦備受矚目。該計畫為有志拓展海外版圖的台灣企業提供專業指導和優質園區條件，並計劃於近期舉辦多場招商說明會及柬埔寨實地考察行程。12月26日、27日將舉辦兩場招商說明會，而2025年1月12日至15日的年度首發團則帶領企業主親身探索柬埔寨產業經濟特區的無限潛力（洽詢及報名專線：02-2391-0399 或至「世界紅新聞」網站：https://www.congressnews.com.tw/）。