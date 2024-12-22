劉意川總會長拜會柬埔寨實居省長姜占索潘 台柬攜手開創經濟新篇章

聯合新聞網／ 時尚漫旅
「台灣與東協國會議員關係總會」總會長劉意川（前排右三）日前率領團隊和企業主一行人拜會柬埔寨實居省省長姜占索潘（前排右四）；雙方共同探討區域經濟發展的潛力及未來藍圖，相談甚歡。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供
「台灣與東協國會議員關係總會」總會長劉意川（前排右三）日前率領團隊和企業主一行人拜會柬埔寨實居省省長姜占索潘（前排右四）；雙方共同探討區域經濟發展的潛力及未來藍圖，相談甚歡。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

在「台灣與東協國會議員關係總會」的努力下，配合台灣新南向政策下，首個「境外關內」產業經濟特區已經在柬埔寨正式啟動，台、柬雙方攜手共同打造位於柬埔寨實居省（Kampong Speu Province）的Aim柬埔寨國際產業經濟特區。這一創新舉措不僅是台灣依託新南向政策開拓東協市場的重要步伐，也將為台灣企業提供新的國際發展平台，助其在全球市場中獲取更強競爭力。日前，「台灣與東協國會議員關係總會」總會長劉意川率團隊及企業主特別前往柬埔寨進行實地考察，並拜會省長姜占索潘（Cheam Chansophoan）；雙方就未來合作的可能性進行深入交流，共同探討區域經濟發展的潛力及未來藍圖。

姜占索潘省長對劉總會長一行人的到來表達熱烈歡迎，並承諾全力支持Aim柬埔寨國際產業經濟特區的發展。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供
姜占索潘省長對劉總會長一行人的到來表達熱烈歡迎，並承諾全力支持Aim柬埔寨國際產業經濟特區的發展。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

姜占索潘省長對劉總會長一行人的到來表達熱烈歡迎，並承諾全力支持Aim柬埔寨國際產業經濟特區的發展。他指出，實居省在吸引外商投資方面成果顯著，根據柬埔寨發展委員會（CDC）的數據，2023年9月至2024年8月期間，該省批准了95個外商投資項目，占同期全國項目批准總數的1/4以上，顯示出實居省作為新興商業熱點的強大吸引力。姜占索潘省長強調，台灣國際產業經濟特區將成為實居省促進經濟增長和創造就業機會的重要支柱。

劉意川總會長（左六）相信未來Aim國際產業經濟特區將是台商海外拓展的首選。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供
劉意川總會長（左六）相信未來Aim國際產業經濟特區將是台商海外拓展的首選。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

劉意川總會長表示，「台灣與東協國會議員關係總會」深耕東協20餘年，了解台灣企業需求，未來將致力打造Aim優質海外產業品牌園區，會選擇柬埔寨成為園區首站，主因是柬埔寨擁有豐富的發展潛力，擁有六大優勢，包括：年輕而充足的勞動力、低廉的生產成本、多國零關稅的貿易優勢、資金流通自由、德崇福南運河啟動的願景，以及輻射東南亞市場的戰略地位。這些條件讓柬埔寨成為台灣企業拓展東協市場的理想選擇。隨著柬埔寨經濟增長，台、柬雙方的合作深化，台灣企業有望在這一市場中開拓更多機會、在國際舞台上展現更強的競爭力。

劉總會長強調，Aim柬埔寨國際產業經濟特區提供最優質的條件、滿足最周到的需求，且不會讓台商單打獨鬥，能夠抱團創業，安心開拓海外據點、打造企業的第二家園。

Aim柬埔寨國際產業經濟特區即將完成基礎建設，未來亦逐步落成。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供
Aim柬埔寨國際產業經濟特區即將完成基礎建設，未來亦逐步落成。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

「台灣與東協國會議員關係總會」推出的「企業海外陪跑計畫」亦備受矚目。該計畫為有志拓展海外版圖的台灣企業提供專業指導和優質園區條件，並計劃於近期舉辦多場招商說明會及柬埔寨實地考察行程。12月26日、27日將舉辦兩場招商說明會，而2025年1月12日至15日的年度首發團則帶領企業主親身探索柬埔寨產業經濟特區的無限潛力（洽詢及報名專線：02-2391-0399 或至「世界紅新聞」網站：https://www.congressnews.com.tw/）。

柬埔寨擁有豐富的潛力與優勢，正在迅速發展中。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供
柬埔寨擁有豐富的潛力與優勢，正在迅速發展中。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

高市澄清湖園區都審通過 打造國際級運動休閒園區

威宏柬埔寨廠 啟用

北檢主任檢察官曾揚嶺破台版柬埔寨案 獲公務員傑出貢獻獎

美軍艦8年來首度停靠柬埔寨港 緊鄰中資雲壤海軍基地

相關新聞

劉意川總會長拜會柬埔寨實居省長姜占索潘 台柬攜手開創經濟新篇章

在「台灣與東協國會議員關係總會」的努力下，配合台灣新南向政策下，首個「境外關內」產業經濟特區已經在柬埔寨正式啟動，台、柬雙方攜手共同打造位於柬埔寨實居省（Kampong Speu Province）的Aim柬埔寨國際產業經濟特區。這一創新舉措不僅是台灣依託新南向政策開拓東協市場的重要步伐，也將為台灣企業提供新的國際發展平台，助其在全球市場中獲取更強競爭力。日前，「台灣與東協國會議員關係總會」總會長劉意川率團隊及企業主特別前往柬埔寨進行實地考察，並拜會省長姜占索潘（Cheam Chansophoan）；雙方就未來合作的可能性進行深入交流，共同探討區域經濟發展的潛力及未來藍圖。

大稻埕永續嘉年華 AR體驗結合在地文化 帶你探索綠色生活新風貌！

（台北訊） 大稻埕曾是台北最繁華的地區，擁有閩南式矮房、紅磚洋樓及華麗的巴洛克建築。如今，這片老城區注入了文青氣息與現代永續理念，老街開始走向樂活與ESG潮流，搖身一變成為永續生活的示範場域！ 大稻埕永續嘉年華 12月28日至29日，大稻埕碼頭廣場將化身為永續生活的體驗基地，邀請您一同體驗結合科技與文化的永續生活，感受歷史文化與現代潮流的交匯，探索大稻埕的永續新世界！。 此次活動由樂活永續股份有限公司主辦，並集結了眾多永續品牌、在地商家及政府單位共同參與。

探索花蓮農村文化與永續生活｜節氣農村體驗遊程啟動

農業處近期舉辦節氣農村體驗遊程，活動結合24節氣生活概念與綠色餐桌行動方案，帶領參與者深入花蓮的農村文化，了解在地食材，展現了農村教育與永續發展的創新成果。這些活動不僅融合了當地豐富的自然資源，也向大眾推廣可持續生活方式，呼應ESG永續發展指標。

聚焦AI、永續、品牌與性平 《2024臺灣當代人物論壇》揭臺灣未來藍圖

集結多位重量級專家學者與產業領袖的《2024臺灣當代人物論壇》已於11/29精彩落幕，聚焦AI人工智慧、永續發展、地方創生與性別平權等重要議題，圍繞「以人為本」的理念，深入探討AI技術對社會、經濟與人文領域的影響，為臺灣的未來發展提供了全方位的思考與實踐藍圖，「台灣最美的風景不僅是『人』，更是一份關於人性價值與臺灣品牌意義的傳承。」創辦人唐源駿（凱爺）表示，透過這幾位具有視野與影響力，引領趨勢、創造價值的關鍵人物，帶領臺灣從「製造導向」邁向「品牌價值」。

17歲的純愛邂逅 相伴20年的愛情故事 那對夫妻 京燁Kim.品筠Nico 專訪

Kim與Nico是廣受網友喜愛的百萬網紅「那對夫妻」，因他們家庭相處日常、有趣互動而獲得廣大粉絲的支持。兩人從17歲那年開始相識相戀，青澀邂逅到成為攜手相伴20年的伴侶，無論在生活或事業上，他們都視彼此為重要的依靠。這段長情的歲月，就像一部簡單溫馨的日常劇，兩人不僅一同度過磨合挑戰，更在工作、生活興趣上找到共鳴，彼此包容成長的點滴。他們還透過不斷讓生活有新鮮事來維護彼此的感情，面對矛盾也能透過互相溝通理解，因此逐漸建立深厚互信的默契。

桃園花彩節2024石秀灣秘境遊湖賞花海 奇蹟綻放 耀眼登場！

感謝全民支持，主辦單位更在全民慶祝中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮中，特別推出中華隊冠軍優惠，一起為台灣喝采！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。