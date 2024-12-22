大稻埕永續嘉年華 AR體驗結合在地文化 帶你探索綠色生活新風貌！

（台北訊）

大稻埕曾是台北最繁華的地區，擁有閩南式矮房、紅磚洋樓及華麗的巴洛克建築。如今，這片老城區注入了文青氣息與現代永續理念，老街開始走向樂活與ESG潮流，搖身一變成為永續生活的示範場域！

大稻埕永續嘉年華

12月28日至29日，大稻埕碼頭廣場將化身為永續生活的體驗基地，邀請您一同體驗結合科技與文化的永續生活，感受歷史文化與現代潮流的交匯，探索大稻埕的永續新世界！。

此次活動由樂活永續股份有限公司主辦，並集結了眾多永續品牌、在地商家及政府單位共同參與。

本次活動亮點如下

1.永續探索結合AR體驗

首創透過AR技術與大稻埕在地店家與歷史建物，透過手機掃描的遊戲體驗，以走讀闖關形式讓民眾與在地文化互動，發掘大稻埕的永續文化故事。

邀請你化為AR偵探，探索大稻埕都市傳說!

台北大稻埕-港案奇談，正式開案，活動訊息請洽樂活永續ESG整合平台官網。

https://www.lohasustain.com.tw/activity/ar

2.永續生活論壇

聚集全台永續夥伴，邀請天下CSR、綠色餐飲指南、台灣綠色旅遊協會及公平交易咖啡店等代表分享，如何將永續融入料理、旅遊、生活與地方發展中。

3.大稻埕文化演藝

深入體驗傳統文化、感受原住民力量，探索歷史文化之美。

4.樂活永續市集

匯集達25個綠色生活特色攤商，包括，花神降臨、真心呵護手工皂、GP石墨烯、上云空間設計、斗宅折折杯、rest 3c維修中心、預健Smart Health、拾石工藝設計、GoFlow慕學堂、星芮文創、家教網、HARTS健康飲品、樂活永續、花樹銀行、豆韻豆花、帷可策略、龍巖長億營業處、雅翼-可分解容器、新創無界空間、鐵倉工作室、台北都會原住民協會、塵蟎捕快、桔木手作(手工筆)、雞百分無麩質雞蛋糕、Magicfoto AI智慧拍照機等特色廠商；涵蓋食衣住行育樂各層面，帶來一場綠色生活盛宴。

活動基本資訊

日期： 2024年12月28日 (六) 至 12月29日 (日)

時間： 10:00 – 22:00

地點： 大稻埕碼頭廣場 (台北市大同區民生西路底五號水門)

結語

主辦單位表示，希望透過這次活動，讓更多人了解永續生活的重要性，並將永續的概念融入日常生活中。同時，也希望藉由活動帶動大稻埕的新發展，讓這個歷史悠久的古城區煥發新的生機。

快加入這場革命性的大稻埕永續嘉年華，透過實際行動探索永續生活新樣貌，讓我們一同為地球的未來努力！

更多活動資訊請鎖定樂活永續ESG整合平台 LohaSustain粉絲專頁，掌握最新活動消息！

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或上活動通，搜尋「大稻埕永續嘉年華」!

https://www.accupass.com/event/2412082250143505243820

主辦與支持單位資訊

活動主辦單位 樂活永續股份有限公司、台北市都會原住民族生活教育促進發展協會

活動協辦單位 台灣綠色旅遊協會、艾歐整合實境、Havas靈智精實整合行銷傳播集團、台北市大同區林姓宗親會

支持媒體與單位 卓越媒體集團、CSR@天下雜誌、臺北市政府產業發展局13+新創基地、台北市中小企業榮譽指導員協進會、ESG共學坊、Ever Lab企業永續實驗室、北灣天使資本、CBC Space