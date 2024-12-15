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探索花蓮農村文化與永續生活｜節氣農村體驗遊程啟動

聯合新聞網／ 時尚漫旅
花蓮縣玉里鎮茶產銷班第5班「赤科客來茶當酒 體驗茶香四季遊」著採茶裝，化身採茶姑娘。
花蓮縣玉里鎮茶產銷班第5班「赤科客來茶當酒 體驗茶香四季遊」著採茶裝，化身採茶姑娘。

農業處近期舉辦節氣農村體驗遊程，活動結合24節氣生活概念與綠色餐桌行動方案，帶領參與者深入花蓮的農村文化，了解在地食材，展現了農村教育與永續發展的創新成果。這些活動不僅融合了當地豐富的自然資源，也向大眾推廣可持續生活方式，呼應ESG永續發展指標。

在磯崎工作室帶領遊客採集刺蔥，製作屬於自己的刺蔥海鹽。
在磯崎工作室帶領遊客採集刺蔥，製作屬於自己的刺蔥海鹽。

活動中，邀請了各界媒體與企業團，參與一系列精心設計的主題遊程。參與者將走訪多個場域，有SERA咖啡x耕香園、沂峰生態農莊、花蓮縣玉里鎮茶產銷班第5班、布農豆豆班、織羅葛鬱金農特產品企業社、羊仔厝生態庭園、大安日照開心農場及在磯崎工作室，體驗當地農村文化的多樣性。從織羅葛鬱金農特產品企業社的藝術米DIY，到布農豆豆班的豆豆響鈴DIY，每一站都讓參與者親手製作，體驗農村智慧與創意的融合。此外，還有手工果醬DIY、刺蔥海鹽製作、種植燈籠果懶人包等互動活動，讓大家學習如何將當地食材創造出更多價值。

沂峰生態農莊遊程以觸覺與嗅覺探索野外植物。
沂峰生態農莊遊程以觸覺與嗅覺探索野外植物。

遊程的最後是每位參與者都能品嚐到由花蓮當地新鮮食材製作的節氣蔬食便當，這不僅是對當地食材的致敬，同時也為遊程畫下完美的句點。活動結束後，動態影像紀錄和精華花絮影片會透過網路媒體發布，讓更多人了解農村文化的深度與永續生活的可能性，並期待這類活動能夠持續推動，促進友善環境與永續社會的發展。

遊程最後提供的節氣蔬食便當。
遊程最後提供的節氣蔬食便當。

這場節氣農村體驗遊程不僅是一場深入的農村文化探索，也是一次實踐可持續生活方式的珍貴經歷。活動將進一步推動花蓮地區的農村教育與觀光產業，為更多人帶來動人且具啟發性的永續生活體驗。

精采影片花絮：https://www.facebook.com/share/v/1Kb655nRdJ/?mibextid=WC7FNe

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