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聚焦AI、永續、品牌與性平 《2024臺灣當代人物論壇》揭臺灣未來藍圖

聯合新聞網／ 時尚漫旅
左起印花樂共同創辦人邱瓊玉、奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、地方創生基金會董事長陳美伶、花蓮將軍府1936主理人任聿新與Maktar民傑資科創辦人陳良信，共同擔任《2024臺灣當代人物論壇》講者，中間為創辦人唐源駿。（資料來源：人物誌）
左起印花樂共同創辦人邱瓊玉、奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、地方創生基金會董事長陳美伶、花蓮將軍府1936主理人任聿新與Maktar民傑資科創辦人陳良信，共同擔任《2024臺灣當代人物論壇》講者，中間為創辦人唐源駿。（資料來源：人物誌）

集結多位重量級專家學者與產業領袖的《2024臺灣當代人物論壇》已於11/29精彩落幕，聚焦AI人工智慧、永續發展、地方創生與性別平權等重要議題，圍繞「以人為本」的理念，深入探討AI技術對社會、經濟與人文領域的影響，為臺灣的未來發展提供了全方位的思考與實踐藍圖，「台灣最美的風景不僅是『人』，更是一份關於人性價值與臺灣品牌意義的傳承。」創辦人唐源駿（凱爺）表示，透過這幾位具有視野與影響力，引領趨勢、創造價值的關鍵人物，帶領臺灣從「製造導向」邁向「品牌價值」。

由台灣人工智慧學校校務長蔡明順揭開序幕，「2045年將有50%的工作被AI技術取代，人機協作將成為未來社會的主要運行模式。」AI不是一個選擇，而是一場必然的進化，讓每一個人都有能力站在未來的浪潮之巔。奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德則分享了AI在智慧醫療的成功應用，包括如何透過AI技術緩解醫護人力短缺、縮小城鄉醫療差距，並推動全人醫療。「AI未來可以成為個人醫療助理，提供精準且個人化的醫療服務。」教育部次長葉丙成提出「AI復仇者聯盟」計畫，旨在培養具有跨領域思維與問題解決能力的AI人才，他們將成為推動臺灣產業轉型與創新的關鍵力量。國科會副主委陳炳宇更於論壇中與AI化的自己對話，他認為臺灣需思考如何從硬體製造優勢轉向發展軟實力，技術最終要回到服務人，發揮人的價值。

奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德認為，2025年底就有機會實現AI虛實整合，精準個人化的全人照護。（資料來源：人物誌）
奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德認為，2025年底就有機會實現AI虛實整合，精準個人化的全人照護。（資料來源：人物誌）

除此之外，地方創生教母陳美伶探討臺灣如何結合永續理念與創意，展現軟實力新風貌。「不是讓100萬人來一次，而是讓1萬個人來100次。」她認為，由在地居民共同參與，為地方注入長久生命力，而非短暫的觀光熱潮。不僅是經濟發展的驅動力，更是實現在地幸福生活的關鍵。花蓮將軍府1936主理人任聿新強調，結合在地特色與消費者需求，才能有效推廣地方文化與價值，為地方注入長久生命力。「RE-THINK重新思考」創辦人黃之揚則提醒大眾「永續不是責任，而是機會！」。臺灣服飾品牌「DYCTEAM」共同創辦人趙之逸也分享品牌如何將永續材質融入現代時尚，「時尚不僅需要美觀，更應選擇對地球友善的方式，以實現美與永續的平衡。」

深入全台22個縣市的地方創生基金會董事長陳美伶，致力達到共好、共創、共融、共榮的願景目標。（資料來源：人物誌）
深入全台22個縣市的地方創生基金會董事長陳美伶，致力達到共好、共創、共融、共榮的願景目標。（資料來源：人物誌）

論壇中，成功進軍國際市場的臺灣品牌也分享了寶貴經驗。印花樂共同創辦人邱瓊玉表示，以印花圖案呈現臺灣生活樣貌，將在地精神轉化為國際競爭力，成功打入日本市場。「數位新台商」代表Maktar民傑資科創辦人陳良信則表示，在日本市場立足需具備產品品質與品牌認知，再結合數位行銷和異業合作、本土化落地策略。「新台商2.0」將更聰明、更穩、更具備韌性的把臺灣的價值帶向國際舞台。

藝人周宜霈（大牙）壓軸登場，勇敢公開自己的METOO經歷，呼籲社會正視性騷擾問題。根據現代婦女基金會的調查報告顯示，90%的性暴力受害者未曾報警，40%的受害者不曾向任何人訴說。顯示出臺灣社會對於性暴力的忽視與合理化現象。「改變從不再沉默開始！」希望大眾持續關注性騷擾議題，社會各界能成為正義的陪伴者，共同推動性別平權，期盼未來政策能更加嚴格，包括企業文化對性騷擾零容忍，教育體系也能從小培養孩子尊重他人的意識。

藝人周宜霈（大牙）作為神秘嘉賓壓軸登場談論ME TOO事件，過程中難免哽咽卻無比堅定，令人動容。（資料來源：人物誌）
藝人周宜霈（大牙）作為神秘嘉賓壓軸登場談論ME TOO事件，過程中難免哽咽卻無比堅定，令人動容。（資料來源：人物誌）

《2024臺灣當代人物論壇》以科技創新、地方創生、永續發展和社會責任四大主題，為臺灣的未來發展指引了明確的方向。創辦人唐源駿（凱爺）最後表示，「希望論壇的智慧與格局，能如種子般為臺灣的未來扎根。」這場論壇不僅是思想的碰撞，更是對未來的承諾，展現了跨業共榮的新可能性。

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