17歲的純愛邂逅 相伴20年的愛情故事 那對夫妻 京燁Kim.品筠Nico 專訪

文/李帟緽 圖/那對夫妻

Kim與Nico是廣受網友喜愛的百萬網紅「那對夫妻」，因他們家庭相處日常、有趣互動而獲得廣大粉絲的支持。兩人從17歲那年開始相識相戀，青澀邂逅到成為攜手相伴20年的伴侶，無論在生活或事業上，他們都視彼此為重要的依靠。這段長情的歲月，就像一部簡單溫馨的日常劇，兩人不僅一同度過磨合挑戰，更在工作、生活興趣上找到共鳴，彼此包容成長的點滴。他們還透過不斷讓生活有新鮮事來維護彼此的感情，面對矛盾也能透過互相溝通理解，因此逐漸建立深厚互信的默契。

本次專訪中，「那對夫妻」將分享兩人相遇過程，是如何在初相識時就互相吸引，以及20年的相處時光，是如何彼此成就詮釋情感的真諦。展示愛情不僅是悸動的開始，更是一種攜手成長、相守一生的羈絆。未來的每一刻，他們依舊懷抱共同的夢想，期待在愛情與事業中創造更多美好篇章。

命中註定的邂逅 臨時演員中的初見

Kim和Nico的初見來自一次臨時演員的工作，他們在17歲正值充滿青春的年紀，當時兩人只是剛踏入社會的年輕人。初次見面時，Nico主動上前向Kim搭話，然而，性格內向的Kim卻因羞澀而略顯防備，差點錯失了這段緣份。這一段真實的相識過程，不僅讓Kim留下深刻的第一印象，更成為往後他們之間的趣味話題。Kim特別分享：「兩人一眼看到便產生一見鍾情」Nico的自信與外向和Kim的幽默感也讓兩人相互吸引，也因這樣的互動兩人迅速萌生好感。短短認識3天，兩人就正式開始交往。那一刻，便揭開長達20年的愛情故事序幕，也讓彼此感受到這段緣份的命中註定。

兩人約會日常 簡單有儀式感的美好回憶

他們的感情在當時流行的MSN訊息迅速升溫，Kim一上線便能收到Nico的問候。由於Nico當時住在桃園，初次約會吃飯選在台北的捷運站，Kim特別提到，第一次看到Nico穿著高跟鞋出現在自己面前時，就感受到對方獨立和早熟的氣質，讓他十分敬佩。而這次的相遇也成為他們戀愛的開端，開始在彼此的生活中留下深刻的回憶。

蜜月旅行是他們愛情故事另一個亮點。婚後，他們蜜月選擇迪士尼樂園，雖然因為Nico懷孕而經歷小插曲，但這段旅程讓他們更了解彼此的耐心與包容。隨著孩子的出生，家庭的責任感更加強烈，他們也開始計劃更多的出國旅行，不僅只是休閒放鬆，更是為了在不同的世界各地留下愛的足跡。

隨著時間的推移，他們時常在重要的節日創造儀式感，如結婚紀念日、情人節、七夕等。每一個節日都會精心策劃小驚喜，無論是外出享用浪漫晚餐，還是觀看最新的電影，都讓這些節日變得更有意義。這些約會活動不僅豐富兩人的感情生活，也讓他們在忙碌的日常中保持甜蜜氛圍。而且Kim和Nico也經常透過不同的約會方式保持關係的新鮮感。無論是突發奇想的夜市漫步，還是一起接觸新的興趣愛好，都能創造屬於兩人的美好時光，因為他們相信，唯有不斷創造新的回憶，才能讓關係保持新鮮與活力。

到了今年，Kim帶著Nico再次去看劉德華的演唱會，讓過去年輕的夢圓的更完美。Kim特別感觸的說：「當時他們情況不允許，但Nico為了實現Kim的心願，用打工賺到的錢全部購買演唱會的票」雖然位置不好但這份心意讓Kim相當感動。如今劉德華再次來台演場會，這不只是一場音樂享受，更是兩人穿越時空的約會，這樣的回憶也見證了彼此的愛與支持。

出國旅行讓彼此面貌最真實呈現

Kim特別分享對於伴侶旅行見解，出國旅行不僅是增進感情的途徑，更是快速了解對方底線的最佳方式。Kim認為：「在臺灣很多事情都在掌控之中，但當兩人一起出國，尤其是自助旅行時，面對很多無法掌控的變數中的反應是最真實的。」

Kim分享他們年輕的突發行程，一次毫無計劃的香港旅行。從網路的一篇文章開始，兩人一時興起，決定隔天買便宜的機票直接飛往香港。「我們到了香港根本不知道要去哪裡，也沒安排住宿或景點，第一件事還是找網咖查資料！」Kim笑著回憶，這種無計劃的旅行風格，雖然隨興但考驗他們在陌生環境中的應變能力。

值得一提的是，Kim在香港的旅行中憑著略懂的廣東話，還順利爭取到原本已無房間的住宿，Kim回憶道：「最糟就是兩人睡公園，反正有彼此在旁邊，心裡還是很踏實。」在遇到任何困難時，他們不會互相埋怨，反而會彼此支持陪伴。Kim特別提到：「這種時候有的人會失控或責怪對方，但我們選擇先面對解決問題。」旅行中的未知和意外，讓伴侶的真實反應無法掩飾。Kim回憶起，Nico和他旅行時很驚訝他的冷靜和應變能力。「當外面發生狀況時，我可以鎮定下來解決問題。」Kim笑著說，從那次旅行後，Nico對他多了崇拜的心情，每次出國對他都很信任，因為知道「我一定會處理好。」正是這樣的旅行經驗，使他們的情感更加穩固，這次經驗也成為他們獨特的旅行默契。

共同生活的默契 同居與工作互相扶持

同居生活使Kim和Nico進入共同行動的模式，這也是兩人關係中的一大考驗。剛開始兩人容易為了日常吵架，但他們也在爭執中學會包容和理解。Kim表示：「正是這些摩擦讓他們更清楚彼此的界限，也因個性互補讓兩人找到共存的方式。」這樣的磨合不僅讓他們關係更深厚，也成為日後共同事業的穩定基石。

他們曾一起經營路邊攤、開店，將生活和事業緊密結合。Kim回憶道：「我們很多第一次都是一起完成的，這些過程讓我們更懂得如何互相支持，面對困難永不退縮。」生活中責任和挑戰，使他們更加理解彼此的需求和價值觀。

長期共處中不斷磨合調整，彼此的方向也逐漸一致，進而培養出許多共同愛好，無論是拍攝影片、剪輯紀錄日常內容，還是接觸新奇事物，他們總是能夠在生活與工作找到樂趣，並將這份熱情延伸到生活每一天。Kim特別提到：「我們的工作與生活是密不可分的，這讓我們有更多的機會分享彼此的想法，即使現在20年我們依舊有聊不完的話題。」這樣共同生活讓他們在事業上更加緊密無間，也為他們的感情增添更多信任。

樂觀性格化解衝突 透過爭執理解彼此需求

對Kim與Nico來說，每一次爭吵並非是感情的消耗，而是加深理解彼此的機會。Kim表示：「我們學會透過吵架理解彼此的需求。」情緒激昂時，他們都會冷靜一段時間後再進行反思與溝通，這樣的互動讓雙方更了解想法與底線。而且在處理衝突時，他們的樂觀性格也成為了緩和矛盾的良方。即使爭執再大，雙方也不會讓冷戰持續太久，而是選擇主動化解僵局。Kim分享道：「我們有共同的生活目標，對彼此不會輕言放棄，也不想浪費相處的時間在負面情緒上。」這種樂觀而開放的心態，讓他們在面對衝突時能夠找到積極的解決方式。

處理不舒服的感受時，Kim和Nico也有共同的溝通理念。他們認為，只有坦誠表達自己的想法，才能讓對方真正理解。透過開放的溝通方式，讓他們的關係始終保持在穩定發展的狀態。成為夫妻後，他們的生活迎來新的挑戰與考驗，家務、財務、事業等，都是需要共同協商的課題。然而，他們始終抱持著開放的心態，並通過多年無聲的情感默契化解。Kim幽默地說：「有時候難免意見不合，但我會先道歉，因為我知道一段關係最重要的是和諧共處。」他們在婚姻中也更懂得互相包容，讓感情在磨合中更加深厚。

兩人經營感情最關鍵的秘訣，在於尊重互信與不強求改變對方。Kim表示：「世間一直在變但身邊的人不會變，所以我們不會試圖改變彼此，而是一同接觸新事物創造新的回憶。」這種互相包容的態度，讓他們在面對不同的差異時，能夠找到關係的平衡點。

繼續攜手築夢 共創未來美好生活

經歷20年的風風雨雨，Kim與Nico依然保持著對未來的美好憧憬。他們不僅希望在事業上繼續攜手前行，也希望在家庭生活中創造更多幸福回憶。兩人對未來規劃，既實際又活在當下，展現出對於生活的熱愛與知足常樂的態度。

兩人在未來保持現有的事業基礎上繼續發展。他們希望通過網絡創作，將更多的生活點滴分享給粉絲，讓大眾感受到他們正能量。Kim補充道：「我們希望通過自己的努力，為更多的家庭帶來靈感與支持，讓大家看到快樂美好的那一面。」

此外，兩人會涉足不同的領域，像是音樂創作等。他們希望能夠將興趣與事業結合，創造出更多獨特而有趣的作品。Kim提到：「我一直對音樂有著濃厚的興趣，是Nico的鼓勵讓我敢去實踐，未來希望能夠創作更多的歌曲，將我們的故事寫進歌裡。」

家庭生活兩人希望能夠帶著孩子探索世界，未來安排更多的家庭旅遊，讓孩子認識不同的文化背景，體驗多元的生活方式，藉此培養深厚的親子關係。Kim說：「我們希望能夠帶著孩子創造更多共同回憶，讓孩子能夠在愛與支持中成長，感受家庭溫暖的力量。」

Kim與Nico的愛情故事，不僅是一段20年的相守與成長，更是一場共同築夢、攜手前行的美好旅程。他們透過細膩的互動和深厚的默契，證明愛情的無限可能。他們的故事不僅是愛情的見證，也是對幸福生活的詮釋。