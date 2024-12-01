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桃園花彩節2024石秀灣秘境遊湖賞花海 奇蹟綻放 耀眼登場！

聯合新聞網／ 時尚漫旅
位於桃園市復興區的石秀灣迎來最精彩的盛事「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」，歡迎大眾前來感受秘境的奇蹟魅力。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
位於桃園市復興區的石秀灣迎來最精彩的盛事「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」，歡迎大眾前來感受秘境的奇蹟魅力。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

位於桃園市復興區的石秀灣，年終歲末迎來最精彩的盛事——「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」，結合湖畔花海與南岸藍色公路首航儀式，於11月23日盛大啟幕，活動延續至12月1日，每日上午10時至晚上8時，地點設於復興區羅馬公路長興國小旁，誠摯邀請民眾前來參與，感受秘境的奇蹟魅力！開幕式當日，貴賓雲集，包括：復興區區長蘇佐璽、復興區代表會主席張倉豪、卡拉社部落理事長暨市議員王仙蓮、桃園市議員蘇偉恩、長興里里長黃民等地方領袖，都特別來分享對石秀灣發展願景的期待，同時獻上祝福。

「石秀灣秘境湖畔花彩節」創辦人、石秀灣開發集團董事長郭美珍在開幕式中表示：「今天是一個揚帆待發的好日子，在這個松樹林碼頭，非常感動有這麼多好朋友來支持我們在地的小農、來支持我們的原民文化，同時遊湖賞花，盡享湖畔之美。」石門水庫南岸的藍色公路首航儀式將於下午4點展開，頭角原住民文化藝術團與長興國小打擊樂團以熱情的舞蹈與音樂迎接來賓，然後由部落美少年、少女，帶領貴賓登船入座，搭乘以原住民圖騰彩繪的「石秀灣號」遊艇，探索僅在滿水位時開放的秘境航路。從松樹林碼頭出發，穿越碧波蕩漾的湖面，最終抵達石秀灣秘境天空吊橋，沿途盡覽水庫的奇岩峻石與湖光山色。

結合湖畔花海與南岸藍色公路遊湖秘境，值得民眾前來體驗。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
結合湖畔花海與南岸藍色公路遊湖秘境，值得民眾前來體驗。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

遊湖之旅結束後，便可步入湖畔花田，欣賞10公頃壯麗的波斯菊、黃波斯菊與向日葵花海。今年更首次引入黃金楓葉，與花田交相輝映，打造出如詩如畫的秘境景觀。

首開發部落秘境湖畔花海，向日葵、波斯菊大爆發。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
首開發部落秘境湖畔花海，向日葵、波斯菊大爆發。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

石秀灣的美麗不僅源於自然，更來自於族人與小農的堅韌努力。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
石秀灣的美麗不僅源於自然，更來自於族人與小農的堅韌努力。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

晚上6點開始的湖畔花彩節開幕典禮，將文化與自然完美融合，不僅用心安排豐富可口的原民長桌宴，熱情款待與會嘉賓，點燈儀式與石秀灣湖畔星空煙火秀，象徵希望與美好，並將活動推向高潮。中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會理事長游榮進有感而發：「有人問我為何投入石秀灣花彩節？千頭萬緒，一時語塞，最終感悟，簡單來說，一是紀念，一個期待，紀念本地卡拉社的犧牲和付出，如今才能保有這麼漂亮的景色，期待藉由花彩節活動，讓更多的朋友知道這個地方的好、這個地方的美。尤其連續多次歷經颱風，我們跪在花田裡，含淚將倒下去的花扶正，協會會員和在地小農因此密切合作，才能趕在花彩節期間呈現最美麗的樣貌！感謝大家遠道而來，你們的關懷、您們的祝福，將成為我們持續走下去的最佳動力！」

主辦單位期待藉由活動，讓更多人知道石秀灣、愛上石秀灣。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
主辦單位期待藉由活動，讓更多人知道石秀灣、愛上石秀灣。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

石秀灣的美麗不僅源於自然，更來自於族人與小農的堅韌努力。他們在接連颱風肆虐後依然不懈修復花田，讓這片土地重現豐饒與美麗。為感謝全民支持，主辦單位更在全民慶祝中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮中，特別推出中華隊冠軍優惠，即日起至活動結束期間，門票與停車費全免，邀請大家一起為台灣喝采，大喊「TAIWAN NO.1」！

感謝全民支持，主辦單位更在全民慶祝中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮中，特別推出中華隊冠軍優惠，一起為台灣喝采！圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
感謝全民支持，主辦單位更在全民慶祝中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮中，特別推出中華隊冠軍優惠，一起為台灣喝采！圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

整場活動期間，遊客還可參觀原民市集，體驗在地特色小吃，並欣賞連續9天不間斷的街頭藝人與音樂表演，沉浸於部落的文化氛圍。

「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」匯聚秘境遊湖、湖畔花海與原民文化，為今年秋季帶來一場難忘的自然與文化饗宴。11月23日起，歡迎一同來感受這片土地的生命力與韌性，支持在地原住民與小農，共同見證石秀灣的奇蹟重生！（更多詳情，請搜尋「石秀灣花彩節」）

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由於天兔颱風來襲，原訂於11月16日開始的「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」將延期至11月23日至12月1日，每日上午10時至晚上8時。本次活動地點位於桃園市復興區羅馬路4段207號（長興國小附近），由中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會主辦，理事長游榮進期能呈現石秀灣的自然之美與當地獨特的文化風情，並且推動地方觀光、振興原住民經濟。儘管接連遭遇三次颱風的洗禮，石秀灣花彩節依然屹立不搖，展現出奇蹟般的美麗景象；大波斯菊和向日葵在颱風雨的灌溉中奇蹟般地綻放，將這片土地妝點成一片夢幻花彩秘境，等候每位遊客前來探索。

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