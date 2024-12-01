快訊

影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

「生命的禮讚—感恩音樂會」12月1日首度登場！ 國民好爸爸李李仁化身嘉賓，與身障樂人聯合首演 用音樂乘載希望與愛

聯合新聞網／ 時尚漫旅

【2024年11月6日，台北訊】長期關注並服務弱勢族群的社團法人台灣公益聯盟，將於2024年12月1日（星期日）下午3點至5點，在台北市花漾展演空間舉辦首屆「生命的禮讚—感恩音樂會」。藉由動人的音樂，向長期支持台灣公益聯盟的社會各界表達感謝，同時凝聚更多關愛的力量，持續幫助台灣的弱勢族群，誠摯邀請各界朋友一同來感受生命的韌性，並傳遞愛與感恩的溫暖。

此次音樂會將由多位才華洋溢的表演者登台演出，包括台灣公益聯盟視障樂團、樂人歌手以及來自新北雙溪的上林國小烏克麗麗社團。這些充滿生命力的音樂好手們，將以感人的樂章，講述生命故事，展現出獨有的力量與堅韌！此外，更特別邀請 2024 年度公益大使李李仁擔任特別嘉賓，李李仁身為大眾喜愛的國民好爸爸，擁有真誠的聲音與溫暖的力量，更串聯當天的所有表演者，用音樂詮釋多元共融的生命樂章，在歲末時刻為各位獻上最深的祝福。

台灣公益聯盟成立8年來，始終致力於幫助弱勢族群，以實踐永續發展目標SDGs 10「消弭不平等」為期許，這一路上，感謝每一位民眾與企業夥伴的支持與陪伴。才能持續推動各項公益活動，讓更多有需要的人與家庭得到幫助與關懷。在台灣公益聯盟持續的努力下，服務成果將透由感恩音樂會呈現，勸募收入全數將做為服務弱勢族群的經費，誠摯邀請大家共襄盛舉，讓每一份愛心化作社會中的暖流，傳遞到台灣的每一個角落！

【活動資訊】

活動時間：2024年12月1日（週日）15:00 – 17:00

活動地點：花漾展演空間，台北市中正區仁愛路一段17號10樓

索票方式：本次音樂會屬公益性質，無需付費，請私訊台灣公益聯盟FB粉專索票，即日起至2024年11月25日，額滿為止

官方FB粉專：https://www.facebook.com/tpwl.org

連繫窗口：公益行銷部 李小姐 (02) 2218-0909 #311

關於台灣公益聯盟

『社團法人台灣公益聯盟』設立於2016年8月25日，為中華民國台灣正式立案通過之合法非營利組織，立案字號為：台內團字第1050064502號。本聯盟秉持社會關懷、濟弱扶貧之初衷，結合社會福利、公益、慈善團體、專家學者、熱心企業及人士所共同成立，以扶持、照顧台灣身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢，實現尊嚴、充分的社會福利與支持，並以推動、監督台灣各項公共議題及政策為職志。

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

泰安產獲金管會頒 「微型保險、身障關懷」雙獎績優肯定

曾傳不合！王陽明突然合影陶晶瑩夫婦：你們開不開心？

公益聯盟12月台北辦感恩音樂會 李李仁擔任特別嘉賓

金鐘59／鄭元暢首奪男配角！偶像劇無形枷鎖套21年

相關新聞

桃園花彩節2024石秀灣秘境遊湖賞花海 奇蹟綻放 耀眼登場！

感謝全民支持，主辦單位更在全民慶祝中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮中，特別推出中華隊冠軍優惠，一起為台灣喝采！

「生命的禮讚—感恩音樂會」12月1日首度登場！ 國民好爸爸李李仁化身嘉賓，與身障樂人聯合首演 用音樂乘載希望與愛

【活動資訊】 活動時間：2024年12月1日（週日）15:00 – 17:00 活動地點：花漾展演空間，台北市中正區仁愛路一段17號10樓 索票方式：本次音樂會屬公益性質，無需付費，請私訊台灣公益聯盟FB粉專索票，即日起至2024年11月25日，額滿為止 官方FB粉專：https://www.facebook.com/tpwl.org 連繫窗口：公益行銷部 李小姐 (02) 2218-0909 #311

最老字號台菜「青葉」飄香一甲子 成功讓全世界看見台灣料理軟實力

「六十載堅持，守護記憶中的家鄉味」，挺過疫情考驗，讓全世界看見台灣的軟實力。台灣歷史最悠久的正宗台菜先驅、且被譽為「台灣料理」代表的「青葉」，於1964年中華菜系紛亂交融的時代中，為「台灣料理」正名並注入新生命。今年 60 週年慶典，20多名退休老員工回娘家共賀，感佩創辦人沈雲英與魏⽟霞為台灣料理奠定厚實的基石。

桃園花彩節2024石秀灣遊湖秘境 風雨後的奇蹟11/23驚豔登場！

由於天兔颱風來襲，原訂於11月16日開始的「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」將延期至11月23日至12月1日，每日上午10時至晚上8時。本次活動地點位於桃園市復興區羅馬路4段207號（長興國小附近），由中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會主辦，理事長游榮進期能呈現石秀灣的自然之美與當地獨特的文化風情，並且推動地方觀光、振興原住民經濟。儘管接連遭遇三次颱風的洗禮，石秀灣花彩節依然屹立不搖，展現出奇蹟般的美麗景象；大波斯菊和向日葵在颱風雨的灌溉中奇蹟般地綻放，將這片土地妝點成一片夢幻花彩秘境，等候每位遊客前來探索。

跨年煙火倒數迎曙光！花蓮潔西艾美渡假酒店推「跨年微醺」住房專案

入住指定房型享微醺跨年派對入場、迎曙光資格 會員再贈萬豪點數3,000點

2024世界旗袍皇后國際大賽完美落幕 品牌創辦人張莉緹感恩全員齊心

由「社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會」（以下簡稱台灣世旗）主辦的2024年「世界旗袍皇后國際大賽」，於日前在桃園皇家薇庭會館隆重舉辦最終總決賽項目。台灣世旗創會理事長張莉緹表示，「過去以來，台灣世旗經常帶領選手遠赴海外去參加選美比賽，現場所呈現的熱鬧氛圍，都是洋溢當地的文化風格。這一次，很榮幸把國際性選美賽事搬來台灣，我們不僅透過賽事呈現台灣的在地文化，並與海外來賓、佳麗們展開一場國民外交，更證明了台灣也能完美舉辦國際大賽。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。