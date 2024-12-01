「生命的禮讚—感恩音樂會」12月1日首度登場！ 國民好爸爸李李仁化身嘉賓，與身障樂人聯合首演 用音樂乘載希望與愛

【2024年11月6日，台北訊】長期關注並服務弱勢族群的社團法人台灣公益聯盟，將於2024年12月1日（星期日）下午3點至5點，在台北市花漾展演空間舉辦首屆「生命的禮讚—感恩音樂會」。藉由動人的音樂，向長期支持台灣公益聯盟的社會各界表達感謝，同時凝聚更多關愛的力量，持續幫助台灣的弱勢族群，誠摯邀請各界朋友一同來感受生命的韌性，並傳遞愛與感恩的溫暖。

此次音樂會將由多位才華洋溢的表演者登台演出，包括台灣公益聯盟視障樂團、樂人歌手以及來自新北雙溪的上林國小烏克麗麗社團。這些充滿生命力的音樂好手們，將以感人的樂章，講述生命故事，展現出獨有的力量與堅韌！此外，更特別邀請 2024 年度公益大使李李仁擔任特別嘉賓，李李仁身為大眾喜愛的國民好爸爸，擁有真誠的聲音與溫暖的力量，更串聯當天的所有表演者，用音樂詮釋多元共融的生命樂章，在歲末時刻為各位獻上最深的祝福。

台灣公益聯盟成立8年來，始終致力於幫助弱勢族群，以實踐永續發展目標SDGs 10「消弭不平等」為期許，這一路上，感謝每一位民眾與企業夥伴的支持與陪伴。才能持續推動各項公益活動，讓更多有需要的人與家庭得到幫助與關懷。在台灣公益聯盟持續的努力下，服務成果將透由感恩音樂會呈現，勸募收入全數將做為服務弱勢族群的經費，誠摯邀請大家共襄盛舉，讓每一份愛心化作社會中的暖流，傳遞到台灣的每一個角落！

【活動資訊】

活動時間：2024年12月1日（週日）15:00 – 17:00

活動地點：花漾展演空間，台北市中正區仁愛路一段17號10樓

索票方式：本次音樂會屬公益性質，無需付費，請私訊台灣公益聯盟FB粉專索票，即日起至2024年11月25日，額滿為止

官方FB粉專：https://www.facebook.com/tpwl.org

連繫窗口：公益行銷部 李小姐 (02) 2218-0909 #311

關於台灣公益聯盟

『社團法人台灣公益聯盟』設立於2016年8月25日，為中華民國台灣正式立案通過之合法非營利組織，立案字號為：台內團字第1050064502號。本聯盟秉持社會關懷、濟弱扶貧之初衷，結合社會福利、公益、慈善團體、專家學者、熱心企業及人士所共同成立，以扶持、照顧台灣身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢，實現尊嚴、充分的社會福利與支持，並以推動、監督台灣各項公共議題及政策為職志。