最老字號台菜「青葉」飄香一甲子 成功讓全世界看見台灣料理軟實力

記者/吳秀瑋台北報導

「六十載堅持，守護記憶中的家鄉味」，挺過疫情考驗，讓全世界看見台灣的軟實力。台灣歷史最悠久的正宗台菜先驅、且被譽為「台灣料理」代表的「青葉」，於1964年中華菜系紛亂交融的時代中，為「台灣料理」正名並注入新生命。今年 60 週年慶典，20多名退休老員工回娘家共賀，感佩創辦人沈雲英與魏⽟霞為台灣料理奠定厚實的基石。

青葉集團 60 週年，一甲子堅持用心，將台灣味從本⼟帶向世界的舞台，今年迎來重要⾥程碑，青葉⾃ 1964 年創⽴以來，不僅⾒證了台灣飲食⽂化的蛻變，更深深影響了「台灣料理」的定義與發展。

1949 年，隨國民政府遷台⽽來的八⼤菜系（京、魯、川、蘇、浙、閩、粵、湘）豐富當時飲食選擇，然⽽本地料理卻常被視為不上檯⾯的街邊⼩吃或酒家菜。當時甚至沒有「台灣料理」這個名詞。「住在這⽚⼟地，怎麼會沒有屬於⾃⼰的料理呢︖」沈雲英與魏⽟霞兩姐妹深感中華飲食⽂化的缺席，決⼼以「台灣料理」為名，於1964年創⽴青葉餐廳。

她們⽤台灣在地食材融合中華八⼤菜系的精髓，創作出超過兩百道獨具風味的台菜料理。從家常⼩菜到宴席⼤菜，青葉的烹飪理念將台灣⼈的好客精神融入每⼀道菜餚，不僅奠定了台灣料理的根基，更讓「台灣味」成為⽂化的驕傲。

「飲食是⽂化的靈魂，料理的態度就是⽣活的態度。」這是青葉的企業精神。沈雲英每天清晨都會親⾃上市場挑選最好食材，即使簡單切仔麵，湯頭也必須⽤⽼母雞熬煮數⼩時才能端上桌。這份品質堅持，讓青葉從當年的幾張⼩桌⼦成長為現在餐飲集團。

⽽青葉的每道經典菜⾊，如嚕⾁、魷⿂螺⾁蒜、蛋⿈⼤蝦，無⼀不蘊含著故事與匠⼼，這份對細節的⽤⼼，正是青葉能在顧客⼼中留存溫暖記憶的原因。

青葉許多員⼯⼤多數在年輕時便加入青葉，數⼗年來，從未將這裡視為⼀份「⼯作」，⽽是像⾃⼰的「家」。⽼員⼯回憶起沈雲英時，總是帶著懷念與敬愛，「她對我們很好，嚴格但充滿溫暖。」這份情感，也成為了青葉不變的底⾊。也因為創辦⼈的待客如親，也吸引了政商名流及影視明星成為常客，國寶級歌仔戲天王楊麗花，更是青葉股東之⼀。

⽬前，青葉餐廳由魏⽟霞的么⼦姚成璋擔任董事長，他說：「味蕾是記憶的載體，六⼗年來，青葉承載了無數台灣⼈的美好回憶。我們堅持保留那些熟悉⽽經典的傳統菜⾊，同時不忘創新的初⼼，持續研發新料理，讓青葉的滋味陪伴更多世代。」

1970 年，青葉成⽴「青葉食品股份有限公司」，成為⾸家將台菜製成罐頭並外銷的廠家，其產品如青葉嚕⾁飯罐頭、麵筋等風靡全台及全球，遠銷美國、英國、澳洲及亞洲多國，讓更多⼈透過味蕾認識台灣⽂化。

「青葉食品股份有限公司」由魏⽟霞的次⼦簡德仁接⼿經營後，結合⾃身⽣物科技領域的專業，秉持健康理念推出有機⽟⽶、養⽣紅⾖湯等健康新品，為傳統台菜注入更符合現代需求的元素。⽽第三代孫女簡⼦晴，則以⾏銷專長，讓青葉在傳承與創新中繼續成長。

⾛過⼀甲⼦，青葉始終是台灣⼈的美好回憶載體。為慶祝 60 週年，青葉舉辦感恩活動，邀請退休員⼯返家同樂，並推出限定套餐與紀念禮品，青葉集團將持續創新，將「正宗台灣料理」之美傳承並走向全世界更多地⽅。