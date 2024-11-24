桃園花彩節2024石秀灣遊湖秘境 風雨後的奇蹟11/23驚豔登場！

由於天兔颱風來襲，原訂於11月16日開始的「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」將延期至11月23日至12月1日，每日上午10時至晚上8時。本次活動地點位於桃園市復興區羅馬路4段207號（長興國小附近），由中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會主辦，理事長游榮進期能呈現石秀灣的自然之美與當地獨特的文化風情，並且推動地方觀光、振興原住民經濟。儘管接連遭遇三次颱風的洗禮，石秀灣花彩節依然屹立不搖，展現出奇蹟般的美麗景象；大波斯菊和向日葵在颱風雨的灌溉中奇蹟般地綻放，將這片土地妝點成一片夢幻花彩秘境，等候每位遊客前來探索。

面對多次颱風的肆虐，頭角部落的小農們與石秀灣在地居民在數月的辛勞中，仍不懈努力，傾注心力修整花田，積極籌備這場盛會。他們表示：「或許花兒未能如願綻放至最美，但我們的熱情不會因此消減！」這分堅持與熱情，正是花彩節最動人的核心，用辛勤的耕耘換來如今豐碩的景象，期待將這片豐饒與美麗分享給每一位來訪者。

石秀灣花彩節結合秘境遊湖與花海美景，成為北台灣今年最令人期待的秋季活動。遊客可以搭乘石秀灣號遊艇，沿著石門水庫南岸的藍色公路，探索奇岩峻石、天空之橋等自然奇觀，並飽覽湖畔壯麗景緻。園區內10公頃的花田彷彿大自然精心揮灑的畫布，讓人陶醉於隨風搖曳的大波斯菊、黃波斯菊和向日葵之中。金光閃爍的黃金楓葉首次在湖畔亮相，為這場視覺盛宴增添詩意與驚豔。

除了自然景觀，活動還將帶來原住民文化的豐富體驗。原住民樂舞演出、在地市集及街頭藝人9天不間斷的表演，讓遊客親身感受部落的熱情與文化底蘊。創辦人郭美珍董事長與游榮進理事長長年致力於石門水庫南岸的觀光振興，他們感性地說：「這不僅是一場活動，更是部落族人找尋回家的路、凝聚情感的契機。」藉由這次花彩節，族人與在地居民的努力被凝聚成熱情的文化傳承，讓卡拉社族人的故事生生不息。

即使風雨帶來挑戰，這片土地的韌性與美麗不減反增。石秀灣秘境湖畔花彩節誠摯邀請您親臨現場，支持在地原住民與小農，共同見證風雨後的美麗重生，感受這片土地豐饒的生命力與文化的永續傳承！

游榮進理事長（左）與創辦人郭美珍董事長伉儷用心準備活動，竭誠歡迎大眾蒞臨。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

石秀灣遊湖秘境，是遊客到訪不可錯過的體驗。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」展現獨特魅力，成為民眾休閒好去處。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供