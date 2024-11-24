跨年煙火倒數迎曙光！花蓮潔西艾美渡假酒店推「跨年微醺」住房專案

搶攻跨年倒數商機，素有「花蓮101」之稱的花蓮潔西艾美渡假酒店2024年12月30日起至2025年1月1日推出「跨年微醺 曙光迎新」住房專案，入住「煙火景觀」豪華海景溫泉客房兩天一夜每晚最低11,800元+15.5%起，除了可享翌日探索廚房吃到飽早餐外，每房依人數再加贈SKY BAR紅或白酒任選、跨年倒數派對入場資格，並於跨年晚上舉行Live band樂團演出，也特別開放翌日早晨6點至7點期間邀請房客至SKY BAR迎接太平洋第一道曙光，萬豪旅享家會員再享每晚3,000點萬豪點數禮遇。旅人更可在房內盡情享受海洋碳酸氯化溫泉的極致體驗，及專屬飯店來回接駁服務，更尊享HAPPY HOUR歡樂時光、迎賓禮，用滿滿的渡假氛圍儀式感迎接嶄新的一年吧！即日起開放萬豪官網線上預訂https://reurl.cc/G5ZaVA ，詳情訂房請洽詢花蓮潔西艾美渡假酒店(03)865-5999。

尊貴環景溫泉套房擁有雙面景觀，旅人同時能將花蓮港、美侖溪、美侖山與中央山脈等壯美景致盡收眼底，旅人能盡情領略獨具花蓮特色的歐洲風情，開啟全新的美好一年。

跨年當晚入住賓客更可享SKY BAR跨年倒數派對入場資格，在Live band樂團及微醺的氛圍之中，近距離欣賞花蓮太平洋的絢爛煙火！（花蓮縣政府提供）

入住期間每房依人數享SKY BAR紅、白酒任選一杯微醺，力邀旅人一同至SKY BAR迎接跨年的到來！(飲酒過量，有害健康)

花蓮潔西艾美渡假酒店不僅坐落於花蓮市中心精華地帶，更坐擁25層高樓因此素有「花蓮101」之稱，此次推出「跨年微醺 曙光迎新」住房專案，並推薦可於房內一覽跨年華麗煙火綻放的海景豪華溫泉客房、尊貴環景溫泉套房等房型，每晚最低11,800元+15.5%起，而面山景的探索溫泉客房，每晚最低10,300元+15.5%起。入住期間每房依人數享SKY BAR紅、白酒任選一杯微醺，跨年當晚入住賓客更可享SKY BAR跨年倒數派對入場資格，在Live band樂團及微醺的氛圍之中，近距離欣賞花蓮太平洋的絢爛煙火！

針對跨年住房的旅人，翌日1月1 日早晨，更開放SKY BAR空間場地，讓旅人能以25樓高空視野欣賞太平洋的第一道曙光，同時也暖心提供熱咖啡及熱茶服務。

溫泉房型內的專屬「海洋碳酸氯化溫泉」湯池，對於神經痛、腰痛和手腳冰冷等症狀具有極佳的緩解效果，讓旅人在放鬆的同時，更可以感受到全身的舒適。

針對跨年住房的旅人，翌日1月1 日早晨，更開放SKY BAR空間場地，讓旅人能以25樓高空視野欣賞太平洋的第一道曙光，同時也暖心提供熱咖啡及熱茶服務。迎接完曙光後，還可前往探索廚房享用自助式吃到飽早餐。而溫泉房型內的專屬「海洋碳酸氯化溫泉」湯池，對於神經痛、腰痛和手腳冰冷等症狀具有極佳的緩解效果，讓旅人在放鬆的同時，更可以感受到全身的舒適。旅人同時能將花蓮港、美侖溪、美侖山與中央山脈等壯美景致盡收眼底，旅人能盡情領略獨具花蓮特色的歐洲風情，開啟全新的美好一年。

旅人入住可再享探索廚房翌日早餐自助式吃到飽，探索廚房坐擁偌大自然採光空間，適合三五好友或全家大小歡聚，享受輕鬆用餐氛圍。

入住期間萬豪旅享家會員再享每晚3,000點萬豪點數禮遇，旅人亦可隨心使用館內設施，包含潔風呂半露天溫泉水療池、溫泉風呂、戶外28米泳池、兒童俱樂部、健身中心等設施，並可盡情享受HAPPY HOUR歡樂時光、專屬飯店來回接駁服務禮遇，輕鬆坐擁極致高奢度假體驗，迎接跨年的到來。

關於艾美酒店及渡假酒店

萬豪國際集團旗下的艾美酒店誕生於20世紀60年代黃金旅行時代的巴黎，通過獨特的歐洲精神帶領賓客在探索全球目的地的同時恣享美好生活體驗。艾美酒店在全球30多個國家和地區擁有超過115家酒店及度假酒店，從馬爾代夫到摩洛哥、從聖塔莫尼卡到四川，艾美酒店通過世紀中期的迷人設計，融入俏皮的藝術、咖啡、氣泡雞尾酒、夏日計畫和家庭計畫等獨特的品牌專案，為創意思維的賓客打造富有個性的旅行探索體驗。 如需瞭解品牌最新資訊，請瀏覽艾美酒店及度假酒店的官方網站：www.lemeridien.com。艾美酒店及度假酒店是萬豪旅享家（Marriott Bonvoy®）旅行計劃的參與酒店品牌。通過萬豪旅享家旅行計劃，會員可體驗到萬豪國際在全球範圍內的龐大酒店陣容，兌換萬豪旅享家Moments™的會員專屬體驗，獲取豐厚的會員禮遇，如免費住宿及尊貴會員禮遇等。免費註冊成為會員，或者垂詢更多資訊，請登錄marriottbonvoy.cn。

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