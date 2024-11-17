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2024世界旗袍皇后國際大賽完美落幕 品牌創辦人張莉緹感恩全員齊心

聯合新聞網／ 時尚漫旅
「世界旗袍皇后國際大賽」全體合照，圓滿成功。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
「世界旗袍皇后國際大賽」全體合照，圓滿成功。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

由「社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會」（以下簡稱台灣世旗）主辦的2024年「世界旗袍皇后國際大賽」，於日前在桃園皇家薇庭會館隆重舉辦最終總決賽項目。台灣世旗創會理事長張莉緹表示，「過去以來，台灣世旗經常帶領選手遠赴海外去參加選美比賽，現場所呈現的熱鬧氛圍，都是洋溢當地的文化風格。這一次，很榮幸把國際性選美賽事搬來台灣，我們不僅透過賽事呈現台灣的在地文化，並與海外來賓、佳麗們展開一場國民外交，更證明了台灣也能完美舉辦國際大賽。」

為了讓總決賽的演出盡善盡美，主辦單位特別精心規劃民族服飾、旗袍、晚禮服等三大表演內容。張莉緹介紹：「民族服飾象徵一個國家的文化底蘊，非常適合以視覺來傳達國家的文化特色；此外，主辦單位特別贈送白色設計款旗袍，讓海外佳麗一起穿著旗袍登場，藉此推動旗袍文化走上國際舞台，提升台灣的能見度；而最後的晚禮服亮相，將由知名歌劇聲樂家孔老師領銜演唱，讓歌聲導引晚禮服佳麗們來到舞台。這不只是演出的最後一場，也是頒發前三名的綬冠流程。」

台灣世界旗袍文化推展聯合會品牌創辦人張莉緹。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
台灣世界旗袍文化推展聯合會品牌創辦人張莉緹。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

張莉緹強調：「主辦單位秉持公平公允、公正公開的理念舉辦比賽，才能吸引這麼多海外來賓、選手們共襄盛舉。」除了宣布總決賽美后前三名，包含民族服飾、旗袍、晚禮服的三大表演，還特別頒發了各個表演的前三名得主，以及慈善公益大使、贊助廠商的代言人獎、品牌與宣傳人的代言人獎等多種獎項。

各國評委們用心選出心中最美的佳麗。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
各國評委們用心選出心中最美的佳麗。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

名媛組冠軍為饒慧凱、林致漩、林依緹，麗人組冠軍林韡儒、簡明珊、黃沛綺，典雅組冠軍張宜蘭、童玉珍、藺婉容，隨著后冠出爐也正式宣布2024年「世界旗袍皇后國際大賽」圓滿落幕。

品牌創辦人張莉緹（左二）和陳映之主席（右二）頒獎給麗人組冠軍林韡儒（左一）、簡明珊（中）、黃沛綺（右一）。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
品牌創辦人張莉緹（左二）和陳映之主席（右二）頒獎給麗人組冠軍林韡儒（左一）、簡明珊（中）、黃沛綺（右一）。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

張莉緹指出，「首先要感謝今年參與動員的世旗姊妹們，一起為熟齡女性成功打造了一場熱鬧盛大的選美賽事舞台，更聯手為屬於台灣的大型賽事品牌塑立了關鍵里程碑。因為，邁入中女時代的女性，不該被輕易忽視，因為我們對國家、對社會、對經濟、對家庭，都是撐起一片天的重要一份子。透過舉辦世界旗袍皇后國際大賽，相信未來將可以讓溫柔的女性力量，再度成為國家社會的關鍵主力」。

陳映之主席（中）替主辦單位感謝贊助廠商的支持。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
陳映之主席（中）替主辦單位感謝贊助廠商的支持。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

張莉緹表示，在本屆世界旗袍皇后國際大賽籌備過程中，除了仰賴台灣世旗的全體成員齊心支持之外，還要感謝贊助廠商的協助，包括順堃堂、東森REGAL健康美學中心、家樂生活事業、自然美生物科技、金晶醫美、聯發國際餐飲事業、喜悅集團、康邑企業、澺昶萊生技、昇翰科技、佑純生醫、星心美國際、琼姿企業社、愛微笑生技有限公司、仁本集團、得昱國際股份有限公司、英格麗皇家事業、青熙美學診所、宸鼎生物科技、中華商貿多媒體等公司，共同推動今年活動順利舉行。

人美心美的台灣世旗為台北市失親兒福利基金會募得善款，由林天煌主任代表接受。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
人美心美的台灣世旗為台北市失親兒福利基金會募得善款，由林天煌主任代表接受。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥接受台灣世旗的善款。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供
桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥接受台灣世旗的善款。圖／社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

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