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北台灣必打卡秘境！2024石秀灣花彩節11/16絢麗花海與湖畔美景震撼登場

聯合新聞網／ 時尚漫旅
「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」將於11月16日至24日在桃園市復興區盛大舉辦，歡迎大眾前來共襄盛舉。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」將於11月16日至24日在桃園市復興區盛大舉辦，歡迎大眾前來共襄盛舉。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

游榮進理事長表示，「石秀灣花彩節」首次結合秘境遊湖與花海景觀，成為北台灣最具魅力的秋季活動之一。遊客可搭乘石秀灣號遊艇遊覽石門水庫藍色公路，探索奇岩峻石與天空之橋，欣賞湖岸壯麗景緻。活動園區內花卉種植面積達10公頃，繁花盛開的絢麗景象宛如繽紛畫作，包含大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及大百日草，成為拍照打卡的最佳選擇。黃金楓葉亦首次展現，形成如金光閃爍的湖畔森林，吸引人流連忘返。

花彩節期間，每日上午10時至晚上8時，花海活動廣場將舉辦各式演出與特色市集，包含原住民樂舞、街頭藝人表演及流動之光市集，讓民眾體驗在地文化與美食饗宴。此外，向日葵花田及獵人森林迷宮的探索活動也將為親子遊客帶來無限歡樂。

「石秀灣花彩節」創辦人郭美珍董事長與游榮進理事長，長年致力於重振石門水庫南岸的觀光價值。游理事長表示，花彩節的構想源於40年前成功舉辦的拉拉山水蜜桃活動，希望藉此活動促進長興頭角部落及卡拉社族群的產業發展，並推進石門水庫風景區的重劃規劃，為族人爭取應有的權益。游理事長強調：「這不僅是一次活動，更是部落族人找尋回家的路、凝聚情感的契機。」

「石秀灣花彩節」創辦人郭美珍董事長（左）與游榮進理事長伉儷，長年致力於重振石門水庫南岸的觀光價值。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
「石秀灣花彩節」創辦人郭美珍董事長（左）與游榮進理事長伉儷，長年致力於重振石門水庫南岸的觀光價值。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

在活動期間，主辦單位並貼心為遊客提供一日遊行程規劃：上午欣賞大波斯菊花海及原住民市集，品嚐當地風味料理；下午在湖畔農場探索迷你向日葵花田，並於香草秘密花園體驗芳療放鬆；夕陽時分，則搭乘石秀灣號遊湖，享受秘境之美；最後，在活動廣場欣賞原住民樂舞演出，結束充滿驚喜的一天。

主辦單位亦期盼能透過這次花彩節，將部落族人的生命故事呈現給社會大眾，推動歷史正義與文化傳承。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
主辦單位亦期盼能透過這次花彩節，將部落族人的生命故事呈現給社會大眾，推動歷史正義與文化傳承。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

石秀灣位於桃園石門水庫南岸，周邊擁有豐富的自然景觀，如美腿山、枕頭山、竹頭角山等，形成迷人的湖山畫卷。長興頭角部落的居民與卡拉社族群，因半世紀前興建石門水庫歷經數次遷徙，至今仍在尋求家園重建的希望。透過這次花彩節，主辦單位希望將部落族人的生命故事呈現給社會大眾，推動歷史正義與文化傳承。

石秀灣位於桃園石門水庫南岸，周邊擁有美麗且豐富的自然景觀。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
石秀灣位於桃園石門水庫南岸，周邊擁有美麗且豐富的自然景觀。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

時值黃金楓季節，滿山金碧輝煌，景色如夢似幻，非常漂亮。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
時值黃金楓季節，滿山金碧輝煌，景色如夢似幻，非常漂亮。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

「2024石秀灣秘境湖畔花彩節」，融合壯麗花海、遊湖秘境及在地文化，為民眾帶來一場視覺與心靈的雙重饗宴。無論是愛好自然的遊客、親子家庭或攝影愛好者，都不可錯過這場為期9天的花彩盛會。歡迎大眾前來共襄盛舉，欣賞石秀灣的絕美風景，感受桃園復興區的獨特魅力！

遊客可搭乘石秀灣號遊艇遊覽石門水庫藍色公路，欣賞湖岸壯麗景緻。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
遊客可搭乘石秀灣號遊艇遊覽石門水庫藍色公路，欣賞湖岸壯麗景緻。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

夕陽時分，則搭乘石秀灣號遊湖，享受秘境之美。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
夕陽時分，則搭乘石秀灣號遊湖，享受秘境之美。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

無論是愛好自然的遊客、親子家庭或攝影愛好者，都不可錯過這場欣賞石秀灣的絕美風景、感受桃園復興區獨特魅力的花彩盛會。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供
無論是愛好自然的遊客、親子家庭或攝影愛好者，都不可錯過這場欣賞石秀灣的絕美風景、感受桃園復興區獨特魅力的花彩盛會。圖／中華兩岸石秀灣民族經貿創產協會提供

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