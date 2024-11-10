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地表上最硬的馬拉松 康芮順延完賽馬祖馬拉松賽道魅力

聯合新聞網／ 時尚漫旅
第九屆馬祖馬拉松 全程馬拉松組總排男子組第一名 FRANCIS KIOKO NZYOKI
第九屆馬祖馬拉松 全程馬拉松組總排男子組第一名 FRANCIS KIOKO NZYOKI

因康芮颱風而延期一天至今日舉辦的第九屆馬祖馬拉松，於今晨南竿涼爽卻又帶有涼意的舒適溫度下正式開跑，雖因颱風延期辦理仍澆不熄全臺灣跑者想挑戰南竿變幻莫測賽道的決心，來自新竹、彰化各地跑者全都熱血24小時快閃出賽，今天全數組別參與跑者近1500人次，甚至有多位外籍跑者也仍配合延期出賽，可見得馬祖馬拉松賽道的魅力，怎麼樣都難擋跑者熱血參賽之情。

第九屆馬祖馬拉松 全程馬拉松組總排女子組第一名 MONICA WATETU NDIRITU
第九屆馬祖馬拉松 全程馬拉松組總排女子組第一名 MONICA WATETU NDIRITU

今天第九屆賽事拿下全馬與半馬冠軍的，皆為來自肯亞的選手，全馬男子冠軍以2小時43分成績完賽、全馬女子冠軍則是以3小時29分的成績完賽，面對馬祖高低起伏的賽道型態來說真的極具挑戰，而兩位肯亞選手除獲得豐厚冠軍獎金外，同時更帶回了與選手本身等體重，由馬祖酒廠提供的高粱，也讓外籍選手們萬分欣喜。

第九屆馬祖馬拉松 半程馬拉松組總排女子組第一名 Eunice Mukina Mutungi
第九屆馬祖馬拉松 半程馬拉松組總排女子組第一名 Eunice Mukina Mutungi

今日開賽前，連江縣長王忠銘於致辭時特別激動地提及，為了不讓每年期待馬祖馬拉松的選手失望，但又遇上百年難得一遇的怪颱，要作出延辦確賽需要相當大的決心，還好最終受到馬祖的媽祖娘娘的保佑，才得以讓賽事仍能夠順利延後一天舉辦，也還好沒有辜負了所有跑者的期待。今天賽事最終所有跑者也都順利平安完賽，第九屆馬祖馬拉松在天時與地利為選手再一次帶來絕佳跑步體驗中畫下完美句點，也讓選手們呼喊敲碗，已經在期待第十屆賽事了！

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