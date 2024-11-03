發現花蓮食農旅遊新魅力 「山海廚房綠色餐桌共創平台」計畫啟動

圖、文／王智弘

為了推動並協助發揚花蓮豐富農村資源特色和食農教育，花蓮縣政府募集各農村單位參與共創平台，「山海廚房綠色餐桌共創平台」計畫正式啟動，並舉辦「節氣花蓮農村體驗遊程」，邀請民眾深入花蓮農村及部落，體驗在地深厚的節氣食農文化與探索永續飲食理念。從產地到餐桌，將食農教育與旅遊結合，花蓮有多條食農旅遊路線可走。

本次的體驗行程涵蓋多樣且豐富的活動，包括前往「南安布農豆豆班」，深入布農族文化，參加傳統農藝課程，讓參加者親身體驗布農族特有的生活智慧。

花蓮卓溪鄉南安部落的布農族媽媽，自家的菜園所種許多的豆子品種，例如鵪鶉豆、八家將豆等都是市面上買不到的獨特品種，流傳歷史超過百年，至今仍在部落的餐桌上見得到，藉由動手選豆與走遊鄉間，現場也由部落迪娜帶領大家唱唱布農「螞蟻搬豆豆」童謠歌曲，打開五感體驗花蓮卓溪。

旅程還安排了到「織羅部落」進行「舞米彩繪體驗」，米86織羅部落推出的舞米彩繪體驗傳承原民文化展現豐收之美，透過不同米種多樣多色的搭配創造出專屬於自己的作品，也傳達出部落文化中的獨特藝術美學，藉由米彩繪與品味的結合，這不僅是一次傳統文化的傳承，更是一場心靈的沉浸旅程。

生產者黃偉峰希望透過米86品牌的「舞米彩繪」產品，使大眾認識，食物不只是生活的基本需求，更是人與人、土地與人之間的連結。透過這款米產品，消費者能真實感受到來自花蓮玉里大地的溫度與原住民族對土地的深厚情感。這款米產品除了帶來味覺的滿足，也讓人們在每一口米飯中品味到阿美族的生活哲學與對天地萬物的尊敬。

除了豐富的文化與部落農村旅行外，在旅程的最後，由吉安家政班特製的「花蓮節氣蔬食便當」讓旅行一整天後留下完美的回憶，便當內融合花蓮境內的在地食材，豐富多樣的菜色，每口都能品嘗到食材原本的鮮甜，花蓮境內土壤豐厚、質地肥沃、水源充沛，再加上太平洋氣流的調節，氣候溫暖，孕育了得天獨厚的農業發展條件。

此次的節氣花蓮農村體驗遊程不僅讓民眾近距離接觸自然，也讓在地文化得以傳承，並透過綠色餐桌理念提升永續觀念。歡迎各界民眾參加，一同為花蓮的在地經濟和環境保護盡一份心力，共同譜寫出屬於台灣的綠色生活篇章。