2024IFPA DAY國際年會隆重登場 楊美娟引領保險菁英勇於突破勝券在握

保險業一年一度的盛事，由IFPA中華保險與理財規劃人員協會所籌辦的國際化的盛會「IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」，於10月22日至10月23日兩天正式開始年度學習。

今年IFPA DAY邁入第22屆，活動聚焦於主題「突破──勝券在握」，IFPA DAY匯聚了亞洲華人保險領域的菁英領袖，旨在引領保險業務人員探索新機遇、掌握未來趨勢，並攜手共創美好明天。

大會開場以APFinSA亞太財務策劃聯會各會員國國旗進場，代表台灣保險業已站上國際舞台重要地位，也為大會展開序幕。開幕表演邀請「獅頭旺」醒獅團的表演「勇於突破，勝券在握」，呼應大會主題。接著邀請到IFPA協會理事長劉育群、APFinSA 總會會長Mr. Matthew Kang，以及大會主席楊美娟致詞。楊美娟提到本屆年會規劃六大主軸，包括：前瞻論壇、科技論壇、明日之星論壇、專業行銷、財富傳承、組織經營等課程；講師涵蓋國內產、官、學界及海外保險專家、數位社群專家，全面解析從行銷、管理、新科技與業務經營的關鍵致勝心法。

IFPA大會主席楊美娟致詞，表示本屆年會規劃六大主軸，全面解析從行銷、管理、新科技與業務經營的關鍵致勝心法，讓與會人員滿載而歸。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供

首場課程由台灣人壽總經理莊中慶主持的前瞻論壇，邀請到德勤財務顧問總經理潘家涓、凱基人壽執行副總容覺生、香港富衛保險王君傑，針對亞洲財富管理新趨勢，特別是這幾年保險業最夯的家族辦公室，家族辦公室作為財富管理的重要機構，越來越受到高淨值家庭的青睞，其專業化和客制化的服務使其在複雜的財務環境中顯得尤為重要。

接著由香港人氣講師覃百荣「從TOT到創業家」，剖析她是如何從TOT轉而成為組織經營高手！新加坡地產天后陳佩琳，在Covid-19期間，因不想再被綁在框架裡，重新規劃她的人生方向，從世界500強外商公司部門高階主管到業務小白。環境的變遷到心態的轉變，分享她如何讓自己一年內成為地產行業董事。

明日之星論壇，鎖定為入行10年內的保險新秀，旨在為新進業務人員提供一個交流學習的平台，鼓勵他們分享經驗，拓展視野，並激發創意。論壇將邀請業界領袖和成功的業務專才，分享他們的故事和見解，幫助參與者在競爭激烈的市場中脫穎而出。

IFPA協會提供保險從業人員一個無私、分享、學習及交流的平台，透過研討會幫保險從業人員掌握趨勢、行銷、組織專題，帶領保險夥伴掌握機會。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供

組織經營管理一直是保險業營運的核心，邀請到安聯人壽王馨平和富邦人壽施閎仁兩位老師分享保險永續發展的根源──增員，王馨平本身為新住民，施閎仁則是軍人出身，聽聽二位老師如何透過增員策略，有效吸引、培養和留住優秀人才，將團隊立於不敗之地。

科技論壇邀請到全國商總AI科技主委劉先覺、創星物聯網總經理林俊彥，安聯業務長劉育群、大東方人壽業務服務總監張國全，暢談衍生性的總體趨勢，保業者如何導入AI至公司營運，保險業務員又如何遇用AI工具，幫助自己事半功倍。

120分鐘的財富傳承課題，邀請到凱基人壽張雅如、南山人壽黎順發以及國泰人壽王有民三位講師深入探討如何協助產客戶財富傳承。

IFPA DAY大會除了安排保險界講師分享，提升學員本業的專精；由於保險業務夥伴一直處在競爭的環境，大會主席楊美娟更在意學員的健康，今年特邀請令人期待的2020和2024二屆奧運羽球男雙金牌李洋，也在大會中侃侃而談，運動可以是舒壓的管道，並鼓勵保險業務夥伴如何調整心態、激勵自己，突破限制，堅持到最後！

奧運金牌李洋擔任「IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」嘉賓，與大會主席楊美娟（左三）等人合影留念。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供

IFPA協會的創立宗旨是提供保險從業人員一個無私、分享、學習及交流的平台。透過這兩天研討會規劃了三大論壇，幫保險從業人員掌握趨勢、行銷、組織專題，帶領保險夥伴掌握機會。IFPA大會主席楊美娟表示，由於IFPA DAY兩天的課程安排豐富，今年的活動票券早早售罄，現場2,500個位置座無虛席，帶領保險業務菁英一起突破現況，為自己創造生命巔峰。