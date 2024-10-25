快訊

歐洲議會壓倒性票數通過挺台決議 陸跳腳、我感謝

今午後雷雨高溫上看35度 康芮颱風最新路徑曝：少數模擬影響台灣

歷代最強降噪耳機！soundcore Liberty 4 Pro重磅登場

聯合新聞網／ 時尚漫旅

年末將近，soundcore看準降噪藍牙耳機成市場主流，強勢推出系列旗艦新款「Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機」，針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升，成為soundcore歷代最強的降噪耳機。soundcore Liberty 4 Pro主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，還原每個細膩聲響；雙耳搭載7感應器結合10段降噪調節，則提供使用者極致靜謐體驗；除此之外，智慧觸控充電盒讓操作更加直覺，搭載5C快充電池讓充電效率更上層樓。全方面大幅優化讓使用者享受絕佳聆聽饗宴，達到「旗艦降噪，隨行遨遊」的嶄新靜界。

同場加映，ANKER搶搭iPhone 16開賣熱潮，推出兩款全新Qi2神器，包含多設備可同時充電的「B25573-in-1 MagGo Qi2 15W 磁吸無線充電座」以及充電速度提高2倍的「A1654 MagGo Qi2 15W 10K 磁吸無線行動電源」，輕巧便攜的設計，無論短途出差或長途旅行，都讓充電更加快速省力。

soundcore最強降噪耳機發表！獨家調音技術結合10段降噪 隨時靜享個人空間

soundcore Liberty 4 Pro推出亮面藍、亮面黑、暗面黑、暗面白、暗面藍共5款顏色，售價4,990元；主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，採用ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，不僅清楚還原低音頻的細節，也大幅提升中高頻的解析力，讓每個細膩的聲音都能通透入耳。除此之外，soundcore Liberty 4 Pro利用即時追蹤演算，加倍聲音的臨場感，讓音訊全方位環繞，即使身處在嘈雜的環境，也能享有3D空間的聆聽體驗。

而作為歷代最強降噪耳機，soundcore Liberty 4 Pro雙耳搭載7個感應器，搭配最新Adaptive ANC 3.0自適應降噪技術及10段降噪調節功能，每0.3秒重新校正降噪曲線，從各角度捕捉並消弭噪音，輕鬆打造完美的降噪舒適度。

隨行遨遊新體驗！升級5C極速快充、智慧觸控充電盒 打造便利聆聽體驗

強化降噪與音質的同時，soundcore Liberty 4 Pro充電功能及操作界面也全面進化，新品採用5C極速快充電池，充電5分鐘即可使用4小時，最長續航可達40小時，充電速度較上一代Liberty 4 NC快上兩倍。另外，此次旗艦新品將創新觸控條與螢幕嵌入充電盒中，可隨時查看電池狀態，也能輕鬆調節降噪級別，更具遠程拍攝等功能，提供更便利的使用體驗。

soundcore Liberty 4 Pro雙邊耳機有按壓滑動操控條的防誤觸裝置，讓使用者能放心接打電話、調整音量及切換歌曲；耳機採藍牙5.3版本，支援Google Fast Pair快速配對技術，除了可在近距離時自動連接，更能輕易於多種裝置中快速且穩定的切換音源。soundcore Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機目前已正式上市，除了可在官網購買新品外，也於全台實體門市及網路商城同步開賣。

ANKER加碼推出兩款全新Qi2充電配件 引領消費者解鎖便捷充電體驗

安克創新Anker Innovations攜手旗下各品牌，不斷為全球消費者提供科技產品，此次除了soundcore推出新品外，ANKER也搶攻iPhone新機熱潮，祭出兩款充電配件，包括「B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座」（售價3,290元）及「A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源」（售價2,290元）。ANKER B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座，配備15W快速充電功能，採用新一代Qi 2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，可同時為iPhone、AirPods及Apple Watch充電；多型態的可折疊設計，即使在辦公室僅有一個插座的情況下，也能輕鬆為三款蘋果設備充電，折疊後的體積甚至比撲克牌還小，且比一顆棒球還輕，方便使用者隨身攜帶。

ANKER A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源，結合充電與手機支架的功能，讓每位使用者得以解放雙手，同樣具備Qi2認證並支援27W的USB-C PD雙向快速充電功能，為iPhone全速充電；最大15W磁吸無線充電，充電速度則較7.5W充電器提高2倍。除此之外，ActiveShield™ 2.0智能溫度感測系統每天監測超過300萬次，確保在15W無線快充過程中保持合適溫度，提供安全可靠的充電保障；智慧螢幕則讓使用者即時了解電力狀態，是每位果粉不容錯過的優質好物。

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

真無線耳機新品出列！Sony LinkBuds系列配件可換色 soundcore充電盒有螢幕可觸控

台鐵EMU3000座椅難坐、充電座藏太深 交長同感要求改善

桃園市成立智慧產業學院 輔導企業轉型

WNBA／斬斷王牌3連霸美夢 紐約自由人力拚隊史首冠

相關新聞

2024IFPA DAY國際年會隆重登場 楊美娟引領保險菁英勇於突破勝券在握

保險業一年一度的盛事，由IFPA中華保險與理財規劃人員協會所籌辦的國際化的盛會「IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」，於10月22日至10月23日兩天正式開始年度學習。 今年IFPA DAY邁入第22屆，活動聚焦於主題「突破──勝券在握」，IFPA DAY匯聚了亞洲華人保險領域的菁英領袖，旨在引領保險業務人員探索新機遇、掌握未來趨勢，並攜手共創美好明天。

歷代最強降噪耳機！soundcore Liberty 4 Pro重磅登場

年末將近，soundcore看準降噪藍牙耳機成市場主流，強勢推出系列旗艦新款「Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機」，針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升，成為soundcore歷代最強的降噪耳機。soundcore Liberty 4 Pro主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，還原每個細膩聲響；雙耳搭載7感應器結合10段降噪調節，則提供使用者極致靜謐體驗；除此之外，智慧觸控充電盒讓操作更加直覺，搭載5C快充電池讓充電效率更上層樓。全方面大幅優化讓使用者享受絕佳聆聽饗宴，達到「旗艦降噪，隨行遨遊」的嶄新靜界。

前進南花蓮 深入台灣隱秘的郊外景點

隨著花蓮震後逐步恢復，這個蘊含自然美景與獨有文化的地區再度活絡。南花蓮現今環境平穩安全，並且天然景觀和隱秘的郊外景點令人為之嚮往，蔚藍遼闊的海岸線、壯麗偉岸的中央山脈，山海合一構成的風景，無疑是愛好戶外出遊探險者的夢幻之地！

《2024卓越保險評比》頒獎、金管會主委彭金隆以五個「卓越」期勉得獎業者！

由卓越雜誌舉辦的《2024卓越保險評比》頒獎典禮」於10月14日下午假台北寒舍艾美酒店盛大舉辦，並由金融監督管理委員會主委彭金隆親自出席頒獎，與會嘉賓上有立法院財政委員會召委賴惠員、司法及法制委員會召委鍾佳濱。此外保險業界三大公會：中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、中華民國保險代理人商業同業公會理事長鐘俊豪、中華民國保險經紀人商業同業公會理事長李正之也齊聚一堂，其他包含中華民國風險管理學會理事長張士傑、東吳大學教務長詹芳書等保險學界的泰山北斗及台灣智慧淨零建築產業聯盟祕書長孟義超也出席典禮，表達對卓越保險評比的最大肯定！

找到了！原來火鍋這樣吃會上癮 三重麻妃麻辣鍋 一吃就回不去了

吃火鍋以前，先來一杯生吞牡蠣shot！再來一分祖傳滷雞爪與嫩煎韭菜餅，一吃就愛上！原來台灣的火鍋可以吃的這麼sexy。 身為新北三重人，想必都聽過三重重安街、中山高架橋下的「麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋」，以新鮮頂級的美味海鮮與極具特色的私房功夫料理聞名，特別是牡蠣shot杯、剁椒青衣魚、嫩煎韭菜餅和生醃蛤蜊，結合了台灣祖傳滷味與多種湯頭的麻辣鍋，就像私廚料理一般，充分發揮食物的靈魂，一吃，就回不去。

循賴清德國政願景！夏都國際集團+國軍退除役官兵輔導委員會 共創園區

夏都國際集團與國軍退除役官兵輔導委員會，日前(18日)舉辦宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案簽約儀式，由輔導會所屬武陵農場與夏都地產開發股份有限公司簽署契約，退輔會主委嚴德發擔任見證人，依循總統賴清德「健康台灣，幸福社會」的國政願景，匯聚產學合作與多方的醫療資源，為宜蘭打造成為健康台灣未來的示範園區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。