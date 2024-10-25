歷代最強降噪耳機！soundcore Liberty 4 Pro重磅登場

年末將近，soundcore看準降噪藍牙耳機成市場主流，強勢推出系列旗艦新款「Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機」，針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升，成為soundcore歷代最強的降噪耳機。soundcore Liberty 4 Pro主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，還原每個細膩聲響；雙耳搭載7感應器結合10段降噪調節，則提供使用者極致靜謐體驗；除此之外，智慧觸控充電盒讓操作更加直覺，搭載5C快充電池讓充電效率更上層樓。全方面大幅優化讓使用者享受絕佳聆聽饗宴，達到「旗艦降噪，隨行遨遊」的嶄新靜界。

同場加映，ANKER搶搭iPhone 16開賣熱潮，推出兩款全新Qi2神器，包含多設備可同時充電的「B25573-in-1 MagGo Qi2 15W 磁吸無線充電座」以及充電速度提高2倍的「A1654 MagGo Qi2 15W 10K 磁吸無線行動電源」，輕巧便攜的設計，無論短途出差或長途旅行，都讓充電更加快速省力。

soundcore最強降噪耳機發表！獨家調音技術結合10段降噪 隨時靜享個人空間

soundcore Liberty 4 Pro推出亮面藍、亮面黑、暗面黑、暗面白、暗面藍共5款顏色，售價4,990元；主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，採用ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，不僅清楚還原低音頻的細節，也大幅提升中高頻的解析力，讓每個細膩的聲音都能通透入耳。除此之外，soundcore Liberty 4 Pro利用即時追蹤演算，加倍聲音的臨場感，讓音訊全方位環繞，即使身處在嘈雜的環境，也能享有3D空間的聆聽體驗。

而作為歷代最強降噪耳機，soundcore Liberty 4 Pro雙耳搭載7個感應器，搭配最新Adaptive ANC 3.0自適應降噪技術及10段降噪調節功能，每0.3秒重新校正降噪曲線，從各角度捕捉並消弭噪音，輕鬆打造完美的降噪舒適度。

隨行遨遊新體驗！升級5C極速快充、智慧觸控充電盒 打造便利聆聽體驗

強化降噪與音質的同時，soundcore Liberty 4 Pro充電功能及操作界面也全面進化，新品採用5C極速快充電池，充電5分鐘即可使用4小時，最長續航可達40小時，充電速度較上一代Liberty 4 NC快上兩倍。另外，此次旗艦新品將創新觸控條與螢幕嵌入充電盒中，可隨時查看電池狀態，也能輕鬆調節降噪級別，更具遠程拍攝等功能，提供更便利的使用體驗。

soundcore Liberty 4 Pro雙邊耳機有按壓滑動操控條的防誤觸裝置，讓使用者能放心接打電話、調整音量及切換歌曲；耳機採藍牙5.3版本，支援Google Fast Pair快速配對技術，除了可在近距離時自動連接，更能輕易於多種裝置中快速且穩定的切換音源。soundcore Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機目前已正式上市，除了可在官網購買新品外，也於全台實體門市及網路商城同步開賣。

ANKER加碼推出兩款全新Qi2充電配件 引領消費者解鎖便捷充電體驗

安克創新Anker Innovations攜手旗下各品牌，不斷為全球消費者提供科技產品，此次除了soundcore推出新品外，ANKER也搶攻iPhone新機熱潮，祭出兩款充電配件，包括「B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座」（售價3,290元）及「A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源」（售價2,290元）。ANKER B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座，配備15W快速充電功能，採用新一代Qi 2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，可同時為iPhone、AirPods及Apple Watch充電；多型態的可折疊設計，即使在辦公室僅有一個插座的情況下，也能輕鬆為三款蘋果設備充電，折疊後的體積甚至比撲克牌還小，且比一顆棒球還輕，方便使用者隨身攜帶。

ANKER A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源，結合充電與手機支架的功能，讓每位使用者得以解放雙手，同樣具備Qi2認證並支援27W的USB-C PD雙向快速充電功能，為iPhone全速充電；最大15W磁吸無線充電，充電速度則較7.5W充電器提高2倍。除此之外，ActiveShield™ 2.0智能溫度感測系統每天監測超過300萬次，確保在15W無線快充過程中保持合適溫度，提供安全可靠的充電保障；智慧螢幕則讓使用者即時了解電力狀態，是每位果粉不容錯過的優質好物。