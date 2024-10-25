前進南花蓮 深入台灣隱秘的郊外景點

隨著花蓮震後逐步恢復，這個蘊含自然美景與獨有文化的地區再度活絡。南花蓮現今環境平穩安全，並且天然景觀和隱秘的郊外景點令人為之嚮往，蔚藍遼闊的海岸線、壯麗偉岸的中央山脈，山海合一構成的風景，無疑是愛好戶外出遊探險者的夢幻之地！

此外，南花蓮特色在於它的原始魅力，隨處眺望的景如畫般，讓人彷彿置身世外桃源，遠離都市喧囂，享受片刻靜謐。從廣闊農地、田野小徑，到伴隨的山景，隨處都是大自然珍貴饋贈。旅行中除了欣賞美景，還能感受在地的深厚底蘊。當地的田園小農文化、傳統技藝、野菜美食、農家體驗，無不彰顯南花蓮這片土地的獨特。

當你踏上南花蓮這片土地，無論是漫步在靜謐山林，還是欣賞壯觀的海岸，都會重新感受到大自然鬼斧神工的神奇，就連呼吸都是對天地萬物的讚美。每次旅遊探索都是全新的發現，讓我們一起前進南花蓮，深入這片隱秘的郊外景點，發現不同視角的台灣！

玉里在地食材現做輕食 無菜單料理的咖啡廳

花蓮玉里鎮，隱藏一家充滿魅力的咖啡廳「耕香園xSERA咖啡」。這間位於193縣道上的咖啡廳專注於使用當地有機食材，提供獨特的輕食、無菜單料理、甜點和咖啡，展現了當地青年返鄉創業的熱情，並力求將新鮮食材從產地直接送到餐桌，帶來別具一格的部落美食體驗。

然而，2024年4月3日的強震卻對花蓮的觀光業造成重創，許多遊客取消行程，讓這片美麗的土地瞬間失去生機。為了支持南花蓮，「耕香園xSERA咖啡」希望能藉由推廣當地美食，希望能帶動觀光，吸引更多人造訪。

午餐-野菜田園餐，季節野菜時蔬、刺蔥米釀煮雞、木荖醬米疙瘩、sil三色糰。

大家一同享用午餐，清爽乾淨無負擔吃的相當滿足。

這間咖啡廳兼餐廳的環境設計令人放鬆，充滿鄉村生活平靜樸實的氛圍。走進「耕香園手作文創坊」，矮房老宅散發著人味與溫度，緩緩拉開清脆的木頭大門，會感受到一種家的溫暖。這裡第一代創立打下的根基，現在傳承到第二代阿美族青年創立的「SERA咖啡」，二者融合使空間環繞創意巧思。

矮房老宅木質與清灰牆面構築，散發著一種家的溫度。

田園大自然與老宅融合，簡單的農家生活莫過於此。

雖然目前因地震減少些許人流，「耕香園xSERA咖啡」依然堅持提供新鮮美味的輕食，是旅行途中理想的休息站。店內的無菜單料理（需預約）更是受到顧客們的好評。特別推薦阿美族經典的「十菜一湯」，十種當季野菜製作的美味湯品，讓人品味原住民的獨特風味。此外，這裡的環境設計也充滿智慧，種植藤類植物讓房屋保持涼爽，還搭配喜歡潮濕環境的過山貓，展現了農村生活的美好。

野菜種植，隨意採摘製作的無菜單料理最純粹美味。

大自然野菜飄散清香，令人心曠神怡。

遠離城市喧囂 花蓮赤科山家庭式農莊

老闆娘何姿儀熱情講解野菜植物知識。

「沂峰生態農莊」成立於2005年，名稱靈感來自於老闆一家的茶園事業，周圍環繞著金針花海和青翠的群山，環境清幽、氣候宜人。老闆娘何姿儀是觀音客家人，熱情好客，擅長烹飪。「沂峰生態農莊」的風味餐包括香脆的炸金針、迷迭香煎蝦、涼拌野菜以及九層塔煎蛋等，每道料理都展現了農莊對自然風味的用心。

風味餐系列。

來到赤科山的「沂峰生態農莊」，將感受到如「家」一般的溫馨氛圍，並品嚐到天然美味的料理。農莊推出的生態廚房，專注於自家栽種的新鮮食材，秉持健康飲食理念，所有料理絕不添加味精，致力於提供最天然乾淨的料理。此外，老闆一家種植無硫金針、油菊花、茶葉等作物，並以務農為主業，除了自售農產品，還提供茶飲招待客人。農莊還接受導覽解說、採金針等體驗活動的預約。

花草調味的花茶招待遠道而來的客人享用。

此外，農莊還推出了綠色遊程，包括「五感嗅植物」和「猜猜我是誰」的互動體驗，讓遊客在享受美食的同時，深入了解自然與當地文化。來訪時，別忘了帶走一些伴手禮，如無硫金針、蜜香紅茶和洛神花茶包，將屬於赤科山大自然的美好帶回家。

五感嗅植物體驗活動，大家都相當用心品香。

猜猜我是誰體驗活動，從大盆野菜找對名字，考驗大家辨識度。

「沂峰生態農莊」以家庭式經營為概念，老闆相信每場相遇都是緣份，期待與客人自在相處，也誠摯邀請大家來品味赤科山的真情與溫暖，分享彼此的故事。

好山好水好土壤 超過30年有機栽種茶莊

赤科山位於花蓮縣玉里鎮，以其壯觀的金針花海和優質的茶葉而聞名。這裡海拔約一千公尺，經常被雲霧環繞，為茶樹提供了良好的生長環境，茶葉口感出色，常在品茶比賽中獲得佳績。

天然茶葉栽種，葉蟬叮咬後帶有淡淡清香。

廣闊山林環繞，天山合一美景美不勝收。

「天心茶園農莊」是赤科山的一處絕美秘境，提供各式旅遊服務，包括登山嚮導、住宿、養生蔬食以及旅遊資訊。可以品嚐到天心高山茶，體驗高山金針的獨特風味。每年7月中至9月底，金針花季節吸引了大量遊客，櫻花樹和楓林道也為赤科山增添不少旅遊魅力。

旅客農家體驗採集一心二葉。

「天心茶園農莊」金針花海與翠綠茶園相映成趣，營造出一種沉靜而活潑的氛圍。在迷霧籠罩的茶園中，可以感受到獨特的茶香，園主還會帶領客人探訪茶園採集一心二葉，讓每位遠道而來的旅客行程更加豐富。

搗麻糬、製擂茶農家體驗活動。

這裡的茶葉生產已有超過30年的歷史，天心茶莊全程自產自銷，採用有機栽種和手工採收的方式，提供紅茶、烏龍茶等茶包，無論是熱泡還是冷泡都特別甘甜。此外，還提供搗麻糬、製擂茶等農家體驗活動，親身體驗當地的農業文化。「天心茶園農莊」不僅是品茶的好地方，更是享受大自然的旅遊勝地。

農家體驗後的麻糬成品。

製擂茶後大家一同享用清香茶飲。

工業風旅宿 像家一樣的放鬆空間

位於花蓮的「洄瀾窩青年旅舍」，透過背包客棧的形式重新定義旅館的價值。洄瀾窩的設計風格強調舒適與自然素材的搭配，營造出一種溫馨而具設計感的空間。「洄瀾窩青年旅舍」的核心理念是讓客人能夠自由互動，而不是像傳統飯店那樣被框住。並且不過度強調房間內的設施，而是鼓勵客人多使用公共交誼廳，與當地人交流，深入了解花蓮的美食與景點。

二樓大廳的寬敞與工業美式風格，更顯青年旅舍的活力感。

早上大廳提供現烤土司搭配，與沖調飲品開啟一天早晨。

「洄瀾窩青年旅舍」的地理優勢，靠近花蓮車站帶來方便的交通服務。不僅於此。環境也體現出對空間設計規劃的重視，工業風格的青年旅館，空間充滿個性與居家的混合衝突感，創造出一個鮮活的氛圍。此外，牆面上展示來自各地的旅行紀念品，讓洄瀾窩成為許多人心目中的「第二個家」。洄瀾窩不僅是單純的旅宿，更是一個鼓勵交流和互動的地方，因此二樓大廳的寬敞與廚房的結合，希望為旅客提供暖心的體驗與回家的人情味。

廁所基本毛巾衛浴用品具備，提倡環保僅須帶個人一日消耗品。