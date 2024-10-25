《2024卓越保險評比》頒獎、金管會主委彭金隆以五個「卓越」期勉得獎業者！

文/陳建維 攝影/攝影/徐裕庭、溫偉廷

由卓越雜誌舉辦的《2024卓越保險評比》頒獎典禮」於10月14日下午假台北寒舍艾美酒店盛大舉辦，並由金融監督管理委員會主委彭金隆親自出席頒獎，與會嘉賓上有立法院財政委員會召委賴惠員、司法及法制委員會召委鍾佳濱。此外保險業界三大公會：中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、中華民國保險代理人商業同業公會理事長鐘俊豪、中華民國保險經紀人商業同業公會理事長李正之也齊聚一堂，其他包含中華民國風險管理學會理事長張士傑、東吳大學教務長詹芳書等保險學界的泰山北斗及台灣智慧淨零建築產業聯盟祕書長孟義超也出席典禮，表達對卓越保險評比的最大肯定！

金管會主委彭金隆出席《2024卓越保險評比》

身為金融界的大家長，首先上台致詞的金管會主委彭金隆大力肯定卓越雜誌每年舉辦的「卓越保險評比」。彭主委首先指出，保險業是國家風險管理最重要的金融產業，對於社會安定的維護具有重要意義，接者彭主委以頒獎主題「卓越」為題，從五個面向勉勵得獎業者：一、財務及業務表現卓越。二、公平待客、保護消費者權益表現卓越。三、普惠金融、善進社會責任表現卓越。四、保險科技的應用與發展上表現卓越。五、綠色保險、未來新興領域持續表現卓越。也期待卓越雜誌以上述五個面向為出發點，納入未來的評鑑設計，建構台灣保險業未來發展最重要的方向。最後彭主委期勉保險業者面對挑戰應持續屹立不搖，尤其是2026兩套業務接軌（IFRS17及新清償能力制度）的挑戰，保險相關業者都應該要持續精進，以謀求更好的未來。

金融監督管理委員會主委彭金隆（右七）與人壽保險獲獎業者代表共同合影

立委賴惠員致詞時除感謝卓越雜誌辦理這個獎項表揚優良業者，也期許36兆的保險資金能夠在更多資金、資源面向投資社會，讓保險業成為穩定社會正能量。立委鍾佳濱則表示，台灣是有愛心的社會，社會上有許多弱勢者需要關懷，風險則需要被預防，雖然他本人在立法院從財政委員會跨足到司法法制委員會，但也盡其所能服務，如過去許多保險要保人欠債被強制執行保單，導致保障失效，他也希望在金管會、司法院、行政執行署的指導下能推動修法，讓民眾的保險權益獲得保障。

壽險公會理事長陳慧遊致詞時一方面特別感謝鍾佳濱委員過去對壽險公會的協助，也特別感謝保經公會、保代公會積極參與壽險公會所辦理的活動，相信在攜手努力下，能為台灣保險業做最佳典範。隨後陳理事長除呼應彭主委對於保險業界五個卓越的期許，更表示保險業對於政府力推的亞洲資產管理中心也願意積極回應，保險業將持續為社會服務，為打造更好的台灣社會而努力！

此次「卓越保險評比」涵蓋了網路調查及專家評鑑，並由蕭輔民副社長親自說明評鑑內容，不僅彰顯獲獎者的卓越經營績效，更讓民眾了解保險的意義及價值。卓越雜誌創刊於1984年9月，至今己有超過40年歷史，是財經業界指標性月刊，深受各界好評。《卓越保險評比》辦理行之有年，用最精準的方式調查及客觀的專家評鑑，評出最優秀的各類保險業者。此次卓越保險評比共評出壽險類12家、25個獎項，產險類6家、14個獎項，保經保代類10家、21個獎項，榮耀除歸於優秀的得獎團隊，也希望保險業成為最重要的金融產業中堅力量！

得獎名單

人壽保險類

保誠人壽 卓越產品創新獎

宏泰人壽 卓越風險管理獎

新光人壽 卓越理賠服務獎、卓越數位金融獎、卓越社會公益獎

國泰人壽 卓越風險管理獎、卓越品牌形象獎、卓越ESG永續金融獎

遠雄人壽 卓越服務品質獎、卓越保險顧問獎、卓越生態保育獎

臺銀人壽 卓越產品創新獎、卓越ESG永續金融獎

台新人壽 卓越服務品質獎、卓越專業團隊獎

三商美邦人壽 卓越品牌形象獎、卓越社會公益獎

全球人壽 卓越產品創新獎

中華郵政 卓越客戶信賴獎

合庫人壽 卓越客戶信賴獎、卓越數位金融獎

凱基人壽 卓越品牌形象獎、卓越服務品質獎、卓越客戶滿意獎、卓越人才培育獎

產物保險類

兆豐產險 卓越產品創新獎、卓越風險管理獎、卓越社會公益獎

明台產險 卓越社會公益獎、卓越科技創新獎

新安東京海上產險 卓越品牌形象獎、卓越社會公益獎、卓越綠色保險獎

臺灣產物保險 卓越服務品質獎、卓越ESG永續金融獎、卓越專業團隊獎

和泰產險 卓越服務品質獎、卓越人才培育獎

富邦產險 卓越品牌形象獎

保險經紀人類

公勝保經 卓越保險經紀人獎、卓越人才培育獎、卓越財富管理獎、卓越ESG永續金融獎

承利保經 卓越保險經紀人獎

雋鋒保經 卓越服務品質獎、卓越專業團隊獎

義騰保經 卓越專業團隊獎

台名保經 卓越保險經紀人獎

磐石保經 卓越社會公益獎、卓越人才培育獎

群益保經 卓越保險經紀人獎、卓越財富管理獎

大誠保經 卓越保險經紀人獎、卓越領導人獎、卓越數位金融獎、卓越風險管理獎

保險代理人類

和安保代 卓越保險代理人獎、卓越領導人獎、卓越社會公益獎

羅賓斯保代 卓越科技創新獎