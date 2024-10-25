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找到了！原來火鍋這樣吃會上癮 三重麻妃麻辣鍋 一吃就回不去了

聯合新聞網／ 時尚漫旅

文、圖 / 葉倩如、蔡睿璋

吃火鍋以前，先來一杯生吞牡蠣shot！再來一分祖傳滷雞爪與嫩煎韭菜餅，一吃就愛上！原來台灣的火鍋可以吃的這麼sexy。

身為新北三重人，想必都聽過三重重安街、中山高架橋下的「麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋」，以新鮮頂級的美味海鮮與極具特色的私房功夫料理聞名，特別是牡蠣shot杯、剁椒青衣魚、嫩煎韭菜餅和生醃蛤蜊，結合了台灣祖傳滷味與多種湯頭的麻辣鍋，就像私廚料理一般，充分發揮食物的靈魂，一吃，就回不去。

主理人楊智凱：麻妃宛若嗎啡
天然湯頭+功夫菜 一吃就愛上

年輕俊俏的麻妃品牌創辦人暨主理人楊智凱，總是嚴格把關服務生的桌邊專業服務，加上特色菜與口感極佳的湯頭，像是飽滿雞油新鮮香氣的銷魂蹦蹦湯與南洋風味的南洋叻沙湯，不只讓回客率高居不下，更讓開店超過十年的麻妃麻辣鍋，坐穩老字號麻辣鍋的經典地位。

楊智凱表示，麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋最大的特色即是，天然、新鮮、健康、營養，有好喝的天然食材熬煮的湯頭，喝完不會口乾舌燥，用餐完，身上沒有惱人的火鍋味；麻妃隱喻著嗎啡，吃了會上癮。創業時以麻妃麻辣鍋命名，就是希望來的消費者在店裡吃飯，一吃成主顧、一吃就愛上。

麻妃麻辣鍋的祖傳滷雞爪、酥炸油條和紅蝦，是熱門的火鍋配菜。
麻妃麻辣鍋的祖傳滷雞爪、酥炸油條和紅蝦，是熱門的火鍋配菜。

麻妃的湯頭相當受歡迎，久煮不鹹、不苦、不稠，吃了不會口乾舌燥，麻辣原料都由大廚自己炒，湯頭耗費大量時間熬煮，不添加化學香精，天然新鮮健康美味，加上自己精心調配製作的醬料，成了健康鍋類美食的最佳選擇。

絕獨具特色的私房功夫菜色，充分展現台灣麻辣鍋品在地品牌的特殊魅力。楊智凱本身愛做菜、愛吃海鮮，也樂於鑽研海鮮與台灣本土料理，不時研發推出新菜色，上桌的煎午仔魚，迷人的香氣搭配檸檬片，幸福感爆棚；麻妃麻辣鍋的好搭檔：牛肉三重奏，油花分布均勻近乎完美，下鍋輕輕而來回地涮肉片，入口的美好感覺，令人迷戀。

麻妃麻辣鍋的剁椒青衣魚，成了經典的開胃菜色。
麻妃麻辣鍋的剁椒青衣魚，成了經典的開胃菜色。

與一般火鍋店不同，駐店廚師精心配置爽口的油醋醬搭配新鮮多樣海鮮，像是：澎湖小卷、軟絲、透抽、野生紅蝦、野生明蝦、 日本干貝、日本帝王蟹、水姑娘龍蝦、日本牡蠣，產地直送的東石鮮蚵，秋冬更適合搭配新鮮的大閘蟹、 三點蟹、紅蝦與上桌即秒殺的剁椒青衣魚，香味層次飽滿豐富，在細膩的口感與自在愜意的用餐氛圍，吸引饕客慕名而來。

視覺與味蕾開創極限的享受
三重麻妃改寫料理的新定義

楊智凱，人稱Ken哥，家族事業本就是在地的美食業者，從小耳濡目染對美食的追求，對食材料理細節的完美要求，從特色強烈的擺盤與結合時尚風格的菜色，可見一斑。如烈酒shot的大顆牡蠣杯、海鮮拼盤(三點蟹+沙母+水姑娘龍蝦)與牛肉三重奏，不只是華麗的視覺盛宴，更成為挑戰味蕾極限的一大享受。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋店面位居於三重，到台北車站下忠孝橋即可到達，在美味與便利的交通條件加乘下，很多熟客遠從板橋、蘆洲、中和永和，甚至是從桃園而來，其中，也不乏許多國外的消費族群。麻妃推出隨桌可點的台灣風味的阿嬤紅茶與黑糖珍珠撞奶，在充滿時上與酒吧風情的火鍋店內，提供極具台灣本土特色的文化飲品，深具特色卻不衝突。

生吞牡蠣shot是必點的開胃菜，也讓麻妃麻辣鍋的品牌更具記憶點。
生吞牡蠣shot是必點的開胃菜，也讓麻妃麻辣鍋的品牌更具記憶點。

每到周五，麻妃提供特色調酒搭配店內播放的運動賽事，兼具美式運動酒吧的風格，原來火鍋可以這麼吃！改寫一般人對美味火鍋的不同定義，更重啟客人對料理的新定義。

麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋

地址：三重區重安街110號

電話：02-89728898

營業時間：17:00-24:00

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