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循賴清德國政願景！夏都國際集團+國軍退除役官兵輔導委員會 共創園區

聯合新聞網／ 時尚漫旅

文、圖 / 葉倩如

夏都國際集團與國軍退除役官兵輔導委員會，日前(18日)舉辦宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案簽約儀式，由輔導會所屬武陵農場與夏都地產開發股份有限公司簽署契約，退輔會主委嚴德發擔任見證人，依循總統賴清德「健康台灣，幸福社會」的國政願景，匯聚產學合作與多方的醫療資源，為宜蘭打造成為健康台灣未來的示範園區。

共創健康台灣！
匯聚產學合作與醫療資源

以「健康台灣發展總體政策」為核心概念的促參計畫正式啟動，依循總統賴清德國政願景，擴大「智慧醫療」結合「健康照護」，台灣有世界領先的ICT產業，未來持續結合醫療、生醫、ICT的力量，提升國人健康的同時，強化健康產業的發展，讓世界擁抱台灣。日前(18日)，夏都國際集團(2722)的「夏都地產」與國軍退除役官兵輔導委員會，共同簽署「（宜蘭讚）榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案」，此案的主題是「健康台灣未來示範園區」，將宜蘭讚規劃作為國內首座以休閒觀光同時結合AI智慧醫療服務為核心的重點示範園區，並且攜手促成國際性的健康休閒產業典範。

宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案簽約儀式，武陵農場與夏都地產開發公司簽約，輔導會主任委員擔任見證人。
宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案簽約儀式，武陵農場與夏都地產開發公司簽約，輔導會主任委員擔任見證人。

宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案簽約儀式，武陵農場與夏都地產開發公司簽約，輔導會主任委員擔任見證人。

「（宜蘭讚）榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案」打造榮民文化館、夏都溫泉飯店、陽明暨交大規劃營運的AI智慧長照示範區與京站轉運站商場等，總投資金額初步估計約達80億元，考慮未來將受原物料價格波動的影響，總投資額將上看百億元，預期在十年以內開發完成，預計前五年由榮民文化館、溫泉飯店先登場。

行政院退除役官兵輔導委員會（退輔會）主委嚴德發，在發言中表示，本案的土地兼具健康、休閒、觀光遊憩的使用性質，將結合榮民文化的底蘊，融入健康、觀光遊憩元素，讓本區成為健康台灣示範園區。

退輔會指出，本案將結合榮民文化的底蘊，融入健康、觀光遊憩元素，讓本區成為健康台灣示範園區。
退輔會指出，本案將結合榮民文化的底蘊，融入健康、觀光遊憩元素，讓本區成為健康台灣示範園區。

退輔會指出，本案將結合榮民文化的底蘊，融入健康、觀光遊憩元素，讓本區成為健康台灣示範園區。

退輔會特別感謝宜蘭縣政府對本案的鼎力支持，也相信得標廠商夏都地產開發股份有限公司，能秉持務實的經營理念，實踐總統「健康台灣、幸福社會」的國政願景，打造宜蘭成為全民健康生活新基地，迎接國際健康永續新目標，讓世界擁抱台灣。

推動地方經濟發展
匯聚產學合作與醫療資源

夏都集團董事長陳協同指出，這次的投資案由夏都國際集團百分之百投資的夏都地產開發負責，，此BOT案基地位在宜蘭車站東側占地5公頃，開發基地達1萬5,473坪，是宜蘭火車站後站的最大精華地段，也是夏都國際集團開發的最大案，營運期長達50+20年，園區除興建榮民文化館，並且提供文化藝展場域，整合觀光娛樂休閒的夏都飯店和大型主題商場等商業設施，估計將創造近1,500個就業機會。

面對國民旅遊的市場低迷，夏都經過多年的醞釀，再度拓展新據點。董事長陳協同表示，看重交通因素。這個開發案的基地位置，積極運用宜蘭縣現有的交通優點，並且與未來高鐵延伸到宜蘭的計畫緊密結合，園區鄰近宜蘭車站和轉運站，交通相當方便，預計成為宜蘭縣的新門戶。

夏都地產總經理王德成說明，在台灣，如此的重要AI健康智慧醫療示範園區典範，也是夏都國際朝向「樂養醫照」的新健康休閒發展重要策略。此園區不只是一個觀光旅遊的設施，並融合文化、商業、健康及科技，是全方位樂養醫照的平台。夏都地產打造「健康台灣未來示範園區」基地位於宜蘭車站東側，占地5公頃，為宜蘭縣最大的精華地段。

夏都地產總經理王德成指出，園區將是全方位樂養醫照的多元平台。
夏都地產總經理王德成指出，園區將是全方位樂養醫照的多元平台。

王德成進一步表示，未來園區內規畫四棟建築，除了會最先動工的榮民文化館，還包括夏都國際溫泉度假酒店，房間數規劃約175間客房，並將引進大型主題商場等商業設施，預計將與京站（2942）合作，規劃三層樓、七千至八千坪的購物商場，擴大轉運站休閒娛樂機能，同時將結合周邊的宜蘭陽明交大醫院，打造AI智慧長照住宅，戶數約800至1,000戶。

這次BOT簽約儀式並邀請陽明交大、京站百貨、采鋐健康、康寧社會福利、果陀文創、合勤健康、首都物業等知名企業，共同參與商議未來的多方合作。

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