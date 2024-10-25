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公私協力燕鷗保育工作露曙光 黑嘴端鳳頭燕鷗順利繁殖

聯合新聞網／ 時尚漫旅

世界極度瀕危物種黑嘴端鳳頭燕鷗，近年不斷在馬祖遭遇天災及人禍，導致繁殖失敗，在行政院海洋委員會海洋保育署(下簡稱海保署)、連江縣政府產業發展處(下簡稱產發處)、海洋委員會海巡署及社團法人台北市野鳥學會的共同努力下，今年終於順利開花結果，讓燕鷗繁殖成功並南遷前往度冬地。

黑嘴端鳳頭燕鷗，是極度瀕危物種，全世界約僅剩200隻，牠們有著神話之鳥的美名，係因牠們曾在世人眼前消失近半個世紀，直到2000年才在馬祖被發現，而馬祖，也是牠們屈指可數的繁殖地之一，其保育的重要程度不言可喻，因此自，自2000年重新再發現黑嘴端燕鷗以來，稱海保署及產發處即持續進行燕鷗保育工作。

馬祖既然是作為繁殖地之一，長久以來提供了黑嘴端鳳頭燕鷗及許多其他燕鷗鳥種，一個安穩的繁殖地點，讓牠們的族群有機會不斷增長，然而自2020起，黑嘴端鳳頭燕鷗及與之混群的鳳頭燕鷗，便不斷遭受繁殖失敗的打擊，產發處林志豐處長說到：「在2020及2021年，因夜間漁船騷擾，導致燕鷗孵蛋到一半棄巢，2022年則因軍事活動導致燕鷗棄雛鳥而去，最終雛鳥夭折，2023年則因遊隼騷擾，同樣導致燕鷗孵蛋到一半棄巢。」總歸黑嘴端鳳頭燕鷗及鳳頭燕鷗，已連續四年繁殖失敗。

好在今年終於有好消息傳出，黑嘴端鳳頭燕鷗及鳳頭燕鷗皆順利繁殖，雛鳥也成功離巢南遷前往度冬地去。在馬祖執行燕鷗保育工作的社團法人台北市野鳥學會，理事長李昭賢說到：「今年在馬祖記錄到的黑嘴端鳳頭燕鷗，數量最多達8隻，鳳頭燕鷗則有約2000隻。牠們今年擇定蛇山落腳，於6月2日開始在蛇山的第二大島的島頂降落，並於7月中開始記錄到雛鳥，9月初燕鷗集體南遷離開。」

今年馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗及鳳頭燕鷗能順利繁殖，是大家共同努力的結果，除了海保署及產發處進行有效的經營管理，海洋委員會海巡署也協助燕鷗繁殖島的巡護工作做，避免漁船進入保護區作業干擾燕鷗繁殖。馬祖燕鷗的保育工作在今年露出一線曙光，但仍須持之以恆繼續努力向前，守護牠們，就是守護我的們未來。

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