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沉浸式辦桌實境美食喜劇《一村喜事》2.0版回來了！ 王偉忠領軍 湯志偉、岑永康、羅美玲、高蕾雅 辦桌嫁女兒 觀眾搭乘時光機 快樂回到1970年吃喜酒

聯合新聞網／ 時尚漫旅

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事》2.0版將在11月23日起於新北市空軍三重一村老眷村實景演出十場，並搭配獨特的眷村菜辦桌，讓觀眾有吃有喝有好戲可看。王偉忠表示，這齣戲的人情味不只在舞台上，還延伸到全場觀眾的心裡，即使入場時很陌生，但經過同桌吃飯看戲，一起唱、一起跳，吃完也成為朋友，而且還很有可能身邊就坐著大明星，凝聚出歡欣又溫暖的人情味，這就是道地眷村味。

王偉忠說，70年代的眷村很有意思，戲裡湯志偉、岑永康輪流當村長、嫁女兒，全村一起吃喜酒，觀眾就是來賓，能夠「回到過去」的情緒很特別，真會覺得跟一群老朋友共渡一段溫暖時光。王偉忠笑說，如果公司需要尾牙、過生日、同學會，都可以來，全都歡迎，「村長」都可以配合！

岑永康推薦給有女兒的爸爸都可以來看這齣戲，保證哭得很過癮！預習一下嫁女兒的感動。去年演出時現場還有好多兒女陪著家中長輩，打扮整整齊齊的盛裝赴宴，進了眷村大紅門，彷彿穿梭時空回到70年代吃喜酒，長輩臉上的神情充滿了驚喜，猛說「我們以前眷村就是這樣！」

飾演新娘的那祈表示，去年演出時有位老先生很入戲，在她敬酒時特別細細叮嚀她嫁人之後該注意的事情，專注的語氣讓她很感動，後來這位老先生問身邊的兒子，「你不是要帶我來看戲嗎？怎麼來喝喜酒了？」

眾人也分享婚禮趣事，王偉忠的大女兒嫁給美國人，婚前女婿打視訊電話來請他們夫妻祝福，光聽到女婿用英文說「我很愛你女兒……」王偉忠與太太立刻噴淚，只能離開鏡頭，在鏡頭外遠遠的用英文說「你要好好照顧我的寶貝！」王偉忠笑說，人生處處是喜劇。

岑永康則是與張珮珊交往四個月，兩人互相深入專訪後就決定結婚，專訪內容從投藍投綠到婚禮該怎麼辦都說清楚、講明白，其實兩人對婚禮形式一直沒共識，太太想牧師證婚，岑永康想辦桌熱鬧，兩人僵持不下，後來乾脆辦兩場，皆大歡喜。

王偉忠覺得湯志偉是非常偉大的男人，愛屋及烏，照顧太太前段婚姻的三個孩子，還送大女兒踏上紅毯。湯志偉笑說第一次與女婿全家聚餐，忍不住說「如果將來你不愛她了，不要打她、不要罵她，請把她還給我！」正當全家動容掉眼淚，餐廳服務生推開門說「不好意思，我們要打烊了！」

王偉忠說嫁女兒是很棒的經驗，提醒各位有女兒的爸爸們千萬要把身體練好，因為送女兒走紅毯的情緒起伏太大，心臟負荷要好！

今年升級的《一村喜事》2.0版，由湯志偉、岑永康擔任村長，羅美玲、高蕾雅輪流擔任村長太太，那祈、余子嫣分別演出新娘，新郎則由身懷絕技的杜偉誠、廖昱翰與鄭湧蒼擔任，加上老鄰居呂紹齊、林斌、段彥希、李昂軒同樂熱鬧，還有神秘嘉賓黃逸豪。

《一村喜事》2.0版劇中融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，演員們會逐桌敬酒，還會邀請觀眾上台扮演親友，好看、好吃又好玩，意想不到的沉浸式互動橋段，讓台上台下笑聲不斷。觀眾可以跟家人、好友、同事揪團包桌同樂，也歡迎直接把尾牙搬到現場。今年升級2.0版，在整體氣氛上更上一層樓，周圍還安排古早味的小攤，讓賓客可以全方位融入時代感中。很多觀眾趁機帶著老媽老爸回味當年，或是帶小孩來體會當年辦桌的樂趣，甚至也有人帶著外國友人來吃辦桌看戲，享受總鋪師用大灶、大火料理的好菜。

《一村喜事》2.0版由時藝多媒體、金星文創聯合主辦，全民大劇團執行，將從今年11月23日起在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體（ https://pse.is/6guamc）與Opentix （ https://pse.is/6guae8），9月26日至10月27日可享早鳥八五折優惠。

《一村喜事》售票資訊

演出時間：

11/23-12/14

售票期間：

早鳥優惠85折｜9/26 – 10/27

一般票｜10/28 – 12/14

售票通路：

兩廳院售票>> https://pse.is/6guae8

時藝官網>> https://pse.is/6guamc

演出單位：全民大劇團

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