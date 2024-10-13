快到「好吃雞」！享受星國莊阿嬤超級美味秘方 好吃到停不下來的新鮮海南雞飯 彷彿秒飛新加坡大啖美食

來自新加坡的莊阿嬤與定居台灣的兒子莊劍偉，以超級美味的東南亞配方和獨門食譜，搭配多種香料與香濃的椰奶，將海南雞飯與咖哩雞推入新層次，更讓「好吃雞」的美食品牌聲名大噪。

「好吃雞」推出新鮮美味的雞肉餐點，完美插旗台灣，率先搶佔新莊一級美食的超級戰區後，今年，天母高島屋招募國際品牌進駐，好吃雞亦順勢進駐！健康鮮美的雞肉，融合多層次的香料，好吃到停不下來的星國雞肉料理，成為雙北美食新地標。

再現雞肉靈魂 美食是國際的交流

美味健康堆疊誘人風味

來自正宗新加坡料理品牌「好吃雞」，以美味高質感的海南雞料理，在台灣打響名號。雞肉滑嫩juicy搭配口感Q彈的雞皮，融合蔥油與蔥花的鮮美滋味，帶來清爽不油膩且多層次風味，是適合全家的經典家常菜，也是下班後大家愛吃的小確幸。

問起好吃雞美味的秘密，新莊好吃雞店長小寧本身來自東南亞，直言美味的秘訣是傳承莊阿嬤的獨門配方，以八種以上的香料蔬菜烹調滑嫩雞肉，沒有雞腥味也沒有飼料味，新鮮滑嫩的肉質，天天吃也不會膩，甚至成為提振食慾的絕品佳餚。

你今天吃雞了嗎？是美食品牌好吃雞的誘人呼喚，在不到一年內插旗新莊與天母高島屋。

「好吃雞」的雞腿運用台灣雞肉，每日物流新鮮運送，依照新加坡阿嬤的獨門食譜每日現場烹製，因當日完售後不再供應，也讓更多饕客前來排隊。海南雞飯搭配雞油香米飯，雞油裹上嚴選的台灣在地米，成為許多人喜愛的滋味，香氣濃郁口感粒粒分明，受消費者熱愛，菜單上特別加購其他餐點，可讓消費者更換成雞油香米飯的選項。

海南雞飯選用當天現宰後直接低溫配送的溫體雞肉製作。

「好吃雞」特別選用雞腿部位製作之外，靈魂醬汁們也占了一席之地，每日根據黃金比例特製紅辣醬，不吃辣的朋友還有黑甜醬的選擇，兩種醬料分別帶出雞腿的鮮味。「好吃雞」美食品牌崛起速度之快，更代表靈活運用國際美食，為台灣帶來吃出幸福也吃入國際的曼妙體驗。

時蔬營養均衡 蝦餅與蝦卷滿滿南洋美味

好吃雞帶來色香味俱全的誘人風味

好吃雞的餐點搭配新鮮時蔬，選用當季蔬果進行烹製，供餐期間至少有 3 樣不同的菜色在檯面上供選擇，自助區提供每日限量現煮營養雞湯和經典黑紅醬，堆疊多層次的口感與風味，秋冬亦將推出養身補元氣的肉骨茶。

好吃雞新莊店店長小寧(右二)、雞博士品牌行銷施怡均(右一)與卓越媒體集團營運長葉倩如(左一)，大啖來自星國美食，感受阿嬤獨門配方的美食魅力。

不少吃過「好吃雞」的網友稱讚，「現場試吃很好吃，雞肉口感嫩又清甜」、「吃過回不去了」，甚至大推雙倍肉海南雞腿飯(XL海南雞腿飯)，雙倍的海南雞腿飯，海南雞Double，也幾乎成了人人來店必點選項。

來自星國東南亞風味的紅咖哩雞和綠咖哩雞也是熱門餐點，兩者皆選用無骨雞腿肉，以新加坡阿嬤的獨門食譜混合香濃的椰奶，特調出黃金比例的紅咖哩醬、綠咖哩醬。

好吃雞以「海南雞飯」進攻台灣，第一家店在新莊區新泰路。

紅咖哩的雞肉處理與綠咖哩稍有不同，紅咖哩雞是採用醬汁慢燉熟透的方式，綠咖哩則是先炸後燉，不同的烹煮方式，也帶來不同的口感。除了海南雞、椒麻雞的選擇以外，打拋豬與檸檬鱸魚飯也是熱門餐點，酸甜略帶辣香的鮮魚滋味，開胃清爽，養生又美味。

莊阿嬤與兒子莊劍偉秉持著新鮮好吃、健康與實惠的核心精神，不到一年的時間，好吃雞品牌以最快速的節奏進軍天母高島屋，更成為雙北地區消費者在下班後的美食小確幸。