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BANG & OLUFSEN與FERRARI法拉利再度攜手 隆重推出特別版系列

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2024年10月8日 —— 今日，丹麥奢華音響品牌 Bang & Olufsen宣布與賽車運動先驅Ferrari 法拉利再度攜手合作推出全新特別版系列：三款融合丹麥音響工藝與義大利格調的全新匠心之作。

全新特別版系列中，B&O汲取Ferrari配色靈感，將Beolab 50揚聲器、Beosound Theatre揚聲器以及Beovision Theatre電視重新構想，與Ferrari經典的Grigio Corsa碳灰色和獨有的紅色巧妙融合，令人聯想起賽車界的標誌性元素及2023年B&O 與Ferrari首度推出的聯名系列產品。

Bang & Olufsen行政總裁Kristian Teär表示：「B&O和Ferrari都以追求卓越性能和提供震撼體驗為目標。我們在攜手推出本次全新系列時，希望借此機會向雙方品牌標誌性的鋁材致敬。B&O將義大利賽車的激情與丹麥優雅設計完美融合，打造出一場空前盛況的視聽饗宴。」

B&O和Ferrari都對兼具美感和性能的鋁材情有獨鍾，分别用其打造B&O揚聲器和Ferrari跑車底盤。憑借精湛的鋁材工藝，B&O在位於斯特魯爾的5號工廠（Factory 5）成功再現了Ferrari獨特的Grigio Corsa碳灰色。

透過陽極氧化工藝處理與珍珠噴砂技術相結合，打造出別具一格的金屬灰色調，營造出極具質感的啞光效果。B&O首次在Beolab 50和Beosound Theatre中融入鋁片，以呼應Ferarri汽車的側通風口，展現了對細節和工藝的重視。光線與鋁材表面的互動創造出柔和的光澤，進一步強調產品的雕塑形狀。

Beolab 50 是款將顛覆性的音響技術、優雅的美學設計和精湛工藝融合的揚聲器。經過精密而細緻的調音，無論是聆聽音樂還是觀看電影，都能提供平衡而飽滿的聆賞體驗。Beolab 50亦配有可調節聲學透鏡，能夠根據聽眾的需求和所在位置任意調整聲波透鏡寬窄，創造最佳的聆聽區域，達到身臨其境的絕佳聽覺體驗。

Ferrari 特別版Beolab 50，B&O 精巧地將Ferrari 經典的 split line 融入設計，以陽極氧化處理並以標誌性紅色展現，呼應品牌著名的紅色賽車線，同時與去年首波Ferrari 特別版系列建立視覺聯繫。這道紅色鋁線劃過柔軟黑色布料打造的揚聲器外罩，大膽的紅色設計元素與揚聲器兩側的Grigio Corsa碳灰鋁片側板形成鮮明對比，在光線照射下閃爍著迷人的金屬光澤。

B&O 設計團隊以巧微細節致敬Ferrari設計元素。在Beolab 50啓動後，聲學透鏡壯麗升起，光彩奪目的紅色透鏡躍然眼前。透鏡的頂蓋覆蓋著精緻的 Ferrari 躍馬圖騰與B&O以激光雕刻的標誌互相輝映。

Beosound Theatre是一款功能强大的 soundbar，集多項功能於一身，更配有12個訂製單體，可向各個方向播放杜比全景聲（Dolby Atmos）。

Ferrari 特別版Beosound Theatre採用Grigio Corsa碳灰鋁材精心打造，曲線優雅的面罩設計如龍骨形狀在空氣中劃出一道亮眼的弧線。B&O的標誌以絲網印刷技術印於玻璃上，而激光雕刻的Ferrari躍馬標誌則從無瑕的鋁翼上躍然而出。

Beovision Theatre是一款專爲沉浸式劇院體驗而精心打造的全套影音装置，提供家庭劇院組合體驗。Beovision Theatre擁有杜比全景聲環繞音效、4K OLED顯示螢幕及可升級設計，讓空間更顯豐富精彩。一共有55吋、65吋甚至77吋螢幕可供選擇，為您帶來真正的劇院聆賞體驗。

Ferrari特別版Beovision Theatre電視完全由鋁材製成，從面板到支架全部採用陽極氧化處理過的Grigio Corsa碳灰色。這款產品選擇不同紋理飾面的鋁材打造陰影和輪廓，除了脫穎而出，又能與家居環境完美融合。高音揚聲器單體經過陽極氧化處理以紅色展示，若隱若現於面板後，在陰影中閃耀，展現出B&O每個產品設計背後的深思熟慮和精湛工藝。

透過電動落地支架和Beoremote One遙控器可精準操控Beovision Theatre電視的强大功能。Beoremote One遙控器由整塊鋁材精準量重及匠心加工而成，覆蓋上 Grigio Corsa碳灰色盡顯質感。其表面激光雕刻著Cavallino躍馬和B&O的標誌，為這款獨特的系列產品增添了無與倫比的專屬魅力。

將Beovision Theatre與Beolab 50連接，就能打造功能强大且用途廣泛的產品陣容，享受全方位的感官體驗。

全新的 Ferrari特別版系列產品現已於全台Bang & Olufsen門市以訂製形式推出。

如要了解更多資訊，請瀏覽www.bang-olufsen.com。

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